Björklöven lånar JVM-forwarden

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Björklöven förstärker sin trupp.

Serieledarna plockar in JVM-talangen Max Westergård, 18, från Frölunda.

Max Westergård uppges förstärka Björklöven. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Till kvällens CHL-semifinal mot Brynäs var Max Westergård tillbaka i Frölunda efter att ha spelat JVM med Finland. Han var dock 13:e forward och fick ingen speltid i matchen.

Det blev nu också hans sista match i Frölunda på ett tag. Under sena tisdagskvällen kom Aftonbladet nämligen med uppgifter om att Westergård kommer att bli utlånad av Frölunda, något ”löven” nu bekräftar. Framöver kommer han alltså i stället att spela för Björklöven som plockar in finländaren på lån för resten av säsongen. Eftersom att Westergård är junior kommer han däremot att kunna vandra mellan klubbarna och Frölunda kan således kalla tillbaka honom vid behov.

Tidningen skriver också att Max Westergård kommer att vara spelklar för Björklöven redan till onsdagens toppmöte i HockeyAllsvenskan mot Kalmar

Max Westergård kom upp i Frölunda förra säsongen och imponerade i SM-slutspelet tillsammans med supertalangen Ivar Stenberg. Westergård valdes sedan i femte rundan av Philadelphia Flyers i sommarens NHL-draft. Den här säsongen har dock gått tyngre för Westergård. Han har fått begränsat med speltid i Frölundas A-lag och gått poänglös från 15 SHL-matcher. Han har i stället fått spela en del med J20-laget där det har blivit 21 poäng på tolv matcher.

Nyligen gjorde Westergård fyra poäng på sju matcher för Finland under Junior-VM i USA. Framöver verkar alltså spel i HockeyAllsvenskan vänta för 18-åringen.

Source: Max Westergård @ Elite Prospects