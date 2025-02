Tryggheten inför slutspelet: ”Jättebra känsla i laget”

Trots förluster mot topplag och skador är Frölunda optimistiska.

Spelarna känner sig redo inför det kommande slutspelet.

— Jag tror att Brynäs hade tyckt det var jobbigt att möta oss om två dagar igen, säger Frölundakaptenen Max Friberg till Hockeysverige.se.

Max Friberg och Christian Folin är nöjda med stora delar av Frölundas prestation. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån (montage).

Efter att ha vunnit sex matcher i rad har Frölunda nu förlorat sina senaste två. Noterbart är även att de fyra senaste vinsterna kom mot HV71, MoDo, Örebro och Linköping. Lag som befinner sig i botten av tabellen. Denna vecka mötte Frölunda toppkonkurrenterna Timrå och Brynäs och förlorade båda matcherna.



I det kommande slutspelet kommer det även vara lagen i toppen av tabellen som Frölunda ställs emot. Detta väckor frågetecken om Frölunda är redo för att ta sig an just dessa lag.



— Jag tror att om du kollar överlag så har vi spelat väldigt bra matcher mot de så kallade topplagen. Serien är så pass jämn, alla lag i SHL ställer svåra frågor och de som ligger och kämpar vid nedre sträcken är väldigt desperata i det här läget och spelar för sina liv. Så det finns inget som heter enklare eller tuffare motstånd, säger Frölundakaptenen Max Friberg till Hockeysverige.se.



Friberg menar att alla lagen i SHL har sina styrkor och svagheter och att Frölunda sätter ett större fokus på prestationen. Kaptenen berättar att de är nöjda med stora delar av Frölundas spel men behöver vässa några småsaker. Någon oro kring de senaste två förlusterna känner Friberg däremot inte.

”In i slutspelet med en jävla glöd”

Friberg är optimistisk kring Frölundas säsong och det kommande slutspelet. Han tycker att laget måste städa undan lite slarv, få till en bra kemi i kedjorna och bli rakare mot mål. Förutom att finslipa på några mindre aspekter tycker Friberg att laget ser bra ut.



— Det är en jättebra känsla i laget skulle jag säga. Vi har en gemensam bild över vad vi ska göra och hur vi ska nå dit vi vill. Så vi är på en bra plats liksom, säger Friberg.



Hur hade det varit att möta Brynäs i slutspelet?

— Jag tror att Brynäs hade tyckt det var jobbigt att möta oss om två dagar igen. Sen vet jag inte riktigt hur det ser ut, det kan nog bli en herrans massa lag. Men när det kommer så kommer vi förbereda oss på bästa vis för att möta den motståndaren.



Även nyckelbacken Christian Folin ser mycket positivt i Frölundas spel. Det enda han vill se i sitt Frölunda är att hitta rätt i spelet under 60 minuter. Frölunda har haft några svagare perioder under vissa matcher vilket Folin vill få bort.



— Vi behöver vässa formen lite. Det gäller att spela hela vägen in och kräva mer av varandra för att vinna matcher och gå in i slutspelet med en jävla bra känsla och en jävla glöd i gruppen. Vi jobbar på. Vi tar det successivt och försöker radera små saker i spelet hela tiden, säger Folin till Hockeysverige.se.

Akademin styrker laget

En annan utmaning Frölunda har fått nu mot slutet är spelare som är skadade eller sjuka. Igår klev Linus Weissbach av och blev den sjunde spelaren i truppen på frånvarolistan. Innebörden av detta är att allt fler av Frölundas juniorspelare får ta klivet upp till SHL.



Deras prestation, mer än godkänt. Folin tycker bara det är kul när juniorerna kommer upp från Frölundaakademin.



— Man känner på träningen, när vi saknar folk och de kommer in så kör de. Det är ganska gött att känna att killar kommer upp för att stjäla ditt jobb. Då måste jag prestera ännu bättre varje dag. Det är jävligt roligt att de får chansen och är redo och kan spela och bidra och visa framfarten. Det är ett bra kvitto för hela organisationen, säger Folin.



Detta håller Friberg också med om som menar att juniorerna håller en hög nivå. Han utvecklar att detta är en styrka i Frölunda när spelarna som kommer upp från akademin direkt är redo för spel i A-laget.



Vad var det bästa som ni tar med er nu mot slutet?

— Att vi spelar på ett bra sätt nerifrån och har bra support i pucken och får med oss mycket fart, säger Friberg.



På samma fråga svarar Folin på följande vis.



— Att det var slutsålt, det var det bästa. 15:e matchen i rad, jävla mäktigt. Fantastiskt, säger han avslutande.