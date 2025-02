Trotjänaren: ”Jag spelar för klubben och mina lagkompisar”

Leksand är återigen inblandade i en kamp för att undvika negativt kval. En som har varit med om det ett par gånger förut är trotjänaren Jon Knuts.

– Våra vågor har varit tsunamis. Vissa gånger har vi spelat otroligt bra. Andra gånger går vi ner till stilla vatten, berättar profilen för Hockeysverige.se.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån. Trotjänaren Jon Knuts firar segern mot Linköping tillsammans med Kalle Östman, Mantas Armalis och Patrick Zackrisson och respektive barn.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Jon Knuts har tillbringat inte mindre än 15 A-lagssäsonger i Leksand. Innan det tillbringade 33-åringen från Malung sin juniortid vid södra utloppet av Siljan. Nu har han ett år kvar på kontraktet innan det är dags för honom att sätta sig ner med sportchefen Thomas Johansson för att prata framtid.



– Det var nog så till viss del, säger Jon Knuts då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på Siljans Konditori och frågar om drömmarna under uppväxten var att en dag få spela i Leksand.

– Alla blickar såklart mot NHL, men det fanns inte samma bevakning av ligan då. Det var ändå dit alla ville och jag minns att jag hade Peter Forsberg som idol.

– Här hemma i Sverige var det Leksand. Där var det Micke Karlberg, Jens Nielsen och dom här som var mina idoler.



Malung är ett starkt skidfäste och visst har även Jon Knuts testat på att åka ”lagg”.



– Jag höll på med skidor fram till det att jag var 14 år. Då var det längdskidor. Sedan var det såklart även alpint, med det har jag aldrig tävlat i. Det var en bra uppväxt med mycket sport, tid för allmänhetens åkning, många träningar och bra ledare.



Nu är han inte ensam i familjen att ha spelat hockey. Både Emil och David Knuts har spelat för Malungs IF.



– Framför allt har det varit jag och mellanbrorsan, Emil, som har kamperat och tävlat mot varandra i allt möjligt. Lekt och tävlat hockey på gatan. Många fina minnen. David är ju nio år yngre.

Leksand har blivit hemma för Knuts

Är Leksand eller Malung hemma för dig idag?

– Det är Leksand.



Så när du åker till Malung och åker du inte ”hem till Malung”?

– Jo, det säger vi också (skratt). Nu har jag inte så mycket kvar i Malung efter det att mina föräldrar flyttade hit för några år sedan och byggde ett fritidshus.

– Nu är det bara min brorsa Emil som bor kvar där. Han tog över morfars hus där. Sedan bor också min morbror och mina kusiner där.



Det måste vara värt mycket att nu ha föräldrarna nära då du och Malin har barn i aktiva åldrar?

– Det är guld. Dessutom är Malins föräldrar pensionärer. Dom bor i Öje bara en timmes resa härifrån. Vi får absolut den hjälp och uppbackning vi behöver.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Bröderna Knuts.

Jon Knuts debuterade i Leksands A-lag redan 2010 och såklart är det inte samma hockeyspelare nu som då.



– När jag kom upp hit körde jag väldigt mycket på energi. Gasade varje byte. Det fanns ingen morgondag. Nu har jag lärt mig att det inte går att spela hockey så i 52 omgångar byte efter byte.

– Defensiven har blivit min starkaste styrka. Det är också där jag har nischat till mitt spel och är idag en spelare man kan lite på dom situationerna.

Trotjänaren Jon Knuts flyttade ner till Malmö och vände hem direkt

Lojaliteten till klubben är också något som betytt mycket för honom genom åren.



– Jag har alltid spelat med hjärta och har svårt att inte gå in helhjärtat för saker. Oavsett om det var i Malung var det alltid känslor och vinna för laget som var inblandat.

– Det är exakt samma sak här, att jag inte spelar för mig själv utan jag spelar för klubben och mina lagkompisar.



Kan du påverka killarna i laget kring just det här med att spela för laget, klubbkänsla och så vidare?

– I grund och botten är man sin egna spelare där ute. Alla spelar med olika identiteter och mind set. Vissa behöver vara mer ego där ute medan andra behöver spela med mera hjärta, eller vad man ska kalla det för. Det är också så du bygger ett lag och är inget konstigt med det.

– Om folk inte gör vad vi har kommit överens om, det är då vi kan börja säga till varandra ”Nu gör vi grejer vi inte har kommit överens om i laget”.

Foto: Bildbyrån.

Mats Lusth berättade i sin bok att han gillade dig som spelare i Malmö, men också att du tycktes samla på parkeringsböter under din korta sejour i klubben…

– (Skratt) Det där är en nog en historia med lite modifikation. Jag fick någon böter där jag hade parkerat utanför min bostad. Det var jag inte uppvuxen med. Jag var mer van att ställa bilen ute på gatan och där kunde stå i ett halvår utan att någon brydde sig.

– I Malmö kunde det gå bara några minuter. Sedan hade jag lapp på rutan. Det här är också lite av charmen med Sverige och alla olika delar man lever i.

– Jag är glad att jag provade Malmö. Annars hade jag inte vetat vad jag suktat efter eller tänkt på.



Gräset var inte grönare på andra sidan med andra ord?

– Lite så. Ett klassiskt ordspråk. Jag ville testa om det var något för mig, men kom snabbt underfund med att det var här i Leksand jag ville vara.

Svajiga säsongen: ”Våra vågor har varit tsunamis”

Jon Knuts har den här säsongen svarat för två mål och totalt sex poäng på 39 matcher.



– På isen har det varit ganska högt och lågt. Jag har inte kommit in i den här säsongen som jag velat. Man har en målsättning hur man vill att en säsong ska se ut.

– Det har väl sina förklaringar i att vi varit väldigt skadedrabbade. Vi har fått byta konstellationer till och från. Jag har varit väldigt bortskämd senaste säsongerna med att fått spela med Martin Karlsson varje träning, varje byte och varje match. Vi har kunnat identifierat oss med vad vi ska stå för. Då blir det väldigt lätt.

– När du får byta omgivning mer eller mindre varje match blir det svårare. Samtidigt har det varit inspirerande och kul att testa. Ibland har det fungerat bra. Andra gånger mindre bra, men som helhet okej, kanske.

– Utanför isen försöker jag vara samma person som jag varit under 15 år. Jag kommer till jobbet varje dag, försöker bidra, lyfta laget och stå för någonting.

Martin Karlsson och Jon Knuts är Leksands stora kulturbärare.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Just nu ligger Leksand tia i SHL-tabellen med fem poäng upp till topp sex och fem poäng ner till kval.



– Lagets prestation är ungefär den samma som min säsong. Som jag sa, otroligt mycket skador och olika konstellationer hit och dit.

– Spelmässigt har vi spelat bra ofta, men har haft otroligt svårt att få ihop bra 60 minuter i match efter match. Det är vad som krävs i den här ligan. Matcherna kommer i ett och det går inte spikrakt uppåt eller neråt utan det flyter som i vågor.

– Våra vågor har varit tsunamis. Vissa gånger har vi spelat otroligt bra. Andra gånger går vi ner till stilla vatten. Det är en så otrolig skillnad mellan då vi är högt eller lågt. Under våra låga perioder är vi inte alls bra.



Varför kan det bli så här, handlar det om att det är rörigt i kedjorna på grund av alla skador?

– Nej, det tror jag inte. Vi har pratat om det här mycket senaste tiden. Det handlar om momentum i matcherna, hur det ser ut. Att när motståndarna har momentum, vilket dom kommer ha i varje match, bestämmer vi oss för vad vi ska göra och inte hittar på en massa egna grejer.

– Det tycker jag att vi gjorde bra mot HV71 i Jönköping. Där kom de ut och gjorde en jättebra första period. Då hade vi en bra målvakt som höll oss kvar och gjorde att det bara stod 1-0 på tavlan.

– Då började vi spela enkelt, fick in en puck tidigt samtidigt som HV71 blev små. Därefter tycker jag inte att vi hade någon mer dip i matchen.

– Det handlar mycket om momentum och så är det inte bara med oss. Oavsett vilken sport du än talar om är det exakt samma sak. När motståndare har momentum, att då ta dig ur den så snabbt som möjligt.

Blytunga segrarna mot HV71: ”Visade en stark karaktär”

Kan det bli för mycket prat om sådana här saker inom ett lag?

– Nej, men det här har varit vårt problem den här säsongen. Därför ”pinpointar” vi det hårt nu. Exakt hur vi ska göra, hur vi kommer ur det och vad vi kan göra i olika skeenden i matcherna. När vi väl har puck och inte har puck och så vidare. Det är idrottspsykologi.



Leksand kommer från två väldigt viktiga matcher mot HV71 som också slåss om att undvika kval. Leksand kunde lämna slagfälten i Tegera Arena och Husqvarna Garden med två vinster.



– Laget visade en stark karaktär. Samma sak när vi mötte Rögle efter jul. Två oerhört viktiga matcher där vi nöp sex poäng.

– Att vinna flera matcher i rad är vad som inte har fungerat för oss. Jag vet inte varför, men dom här två segrarna var blytunga och, som sagt var, visade en stark karaktär från oss.



Finns det en viss press i gruppen med tanke på tabelläget?

– Klart att vi har press på oss och att det den här säsongen inte gestaltat sig som vi velat rent resultatmässigt.

– Ibland måste man titta på prestationer och andra saker. Där har vi känt oss, inte till freds, men när vi spelar en bra hockey då är vi jätte-, jättebra.

– Det gör att det blir frustrerande när vi inte får poäng fast vi är riktigt, riktigt bra i perioder. Samtidigt är det en styrka att veta att vi kan spela så bra. Det kan också vara farligt att veta att det kanske löser sig ändå, men det har grinat emot en hel del.



Pratar ni i laget om slutspel eller att undvika kval?

– Vi pratar, som sagt var, om våra prestationer match för match och att om vi gör rätt grejer kommer det bära åt rätt håll, avslutar Jon Knuts.