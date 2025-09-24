2023 fick Tommy Samuelsson sparken av HV71 där Kent ”Nubben” Norberg var sportchef.

Två år senare har duon återförenats igen – den här gången i Timrå.

– Det går inte att vara bitter när man lever i den här branschen. Då hade man inte varit kvar länge, säger Tommy Samuelsson.

Tommy Samuelsson och Kent ”Nubben” Norberg jobbar tillsammans igen. Foto: Bildbyrån (Montage)

2023 fick Tommy Samuelsson sparken som huvudtränare för HV71 sedan laget låg i botten av SHL-tabellen som nykomling. Han klev sedan ner och tränade Nybro Vikings i HockeyAllsvenskan under två säsonger.

Men nu är 65-åringen tillbaka i SHL igen.

Inför årets säsong tog han över som ny huvudtränare för Timrå IK och han kliver därmed in i sin 15:e säsong som tränare på SHL-nivå.

– Det är både kul och intressant, givetvis. Det är få som får den här möjligheten, vi är ju bara 14 stycken. Så det är få förunnat att få vara en av dem och jag känner mig såklart stolt och hedrad att vara tillbaka, säger Tommy Samuelsson till hockeysverige.se om att vara tillbaka på högsta nivån igen.

Återförenas med Nubben: ”Inte pratat om HV71 alls”

I och med flytten till Timrå återförenas Tommy Samuelsson också med sportchefen Kent ”Nubben” Norberg. Duon jobbade också tillsammans i HV71 och när Samuelsson fick sparken av Jönköpingsklubben 2023 var det ”Nubben” som gav beskedet till Samuelsson.

Det måste ju kännas speciellt att återförenas med ”Nubben”, har ni pratat något om avslutet i HV71?

– Nej, det har vi inte pratat om alls faktiskt. Vi levde ju i den situationen just då och det är just det som businessen handlar om. Det är som jag har sagt förut, man måste göra skillnad på sak och person i det här.

– Sedan att det var just han som fick bära fram budskapet är ju en sak, men det går inte att vara bitter när man lever i den här branschen. Då hade man inte varit kvar länge och inte fått någon hållbarhet.

Kent ”Nubben” Norberg ringde upp Samuelsson igen. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Tommy Samuelsson: ”Vi har aldrig haft några problem”

Kent ”Nubben” Norberg har dock varit väldigt tydlig med att han inte ville sparka Tommy Samuelsson i HV71. I stället var det HV:s styrelse som klev in och bestämde att Samuelsson, tillsammans med assisterande tränaren Fredrik Stillman, skulle få lämna sina jobb. I efterhand har ”Nubben” sagt att han anser att HV:s största misstag var att sparka Tommy Samuelsson.

Hur känns det att han ändå har tagit dig i försvar så mycket?

– Det blir ju så när man lever nära varandra i den dagliga verksamheten, då är det ju klart att man skapar sig en viss uppfattning.

– Sedan lever vi ju i en känslomässig business där vi är påverkade av resultat och allting givetvis. I det här fallet blev det ju också så. Men sedan när man får sortera ut, kanske vidga sitt perspektiv lite och kan sitta i lugn och ro, då är det klart att man summerar saker och ting på annat sätt än om man är just i hetluften.

– Vi har aldrig haft några problem på så sätt och det tror jag inte att vi kommer att få i fortsättningen heller med att skilja på sak och person.

Tommy Samuelsson ser också fram emot att få jobba tillsammans med Kent Norberg på daglig basis igen.

– Det känns som att han är på rätt plats där uppe. Han har växt upp i den organisationen och gjort ett gediget och fantastiskt jobb under många år.

– Sedan har han provat sina vingar och skaffat sig erfarenhet givetvis också som han tar med sig. Det är kul att jobba med ”Nubben” igen och att starta den här resan tillsammans.

Tommy Samuelsson är tillbaka i ett SHL-bås, den här gången i Timrå. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Nyckeln till långa tränarkarriären: Passionen

Tommy Samuelsson klev först in i ett SHL-bås som assisterande tränare i Färjestad 1999. 26 år senare är han fortfarande aktiv som SHL-tränare och däremellan har han även hunnit coacha i Österrike, Tyskland och Schweiz.

Efter över 25 år som aktiv hockeytränare fanns det dock aldrig några tvivel om att Tommy Samuelsson skulle förlänga karriären.

Har det någonsin kommit några tankar på att du börjar känna dig färdig?

– Så går det nog absolut att resonera och jag kanske inte behöver det här på det sättet. Men jag behöver det här av en aspekt och det är min passion och mitt hjärta för sporten men även passionen för att hjälpa organisationer över huvud taget.

– Så länge jag har energi och kan bidra med den passionen samtidigt som någon är villig att anställa mig på de premisserna, då kommer jag att ge mitt allt för den organisationen.

Är det just passionen som har blivit motivationen?

– Jag tror inte man kan hålla på med det här om man inte har passion för det. Det är samma i vilken aspekt av livet det än gäller, oavsett om det är familjeförhållanden eller yrkesmässigt. Har du inte passionen för din familj eller vad du håller på med, vilket yrke du än har, då blir det jobbigt.

Om 25 år kommer du fortfarande stå och coacha i SHL då?

– (Skratt) Nej, det tror jag inte. Jag tar ett år i taget bara så får vi se hur länge det blir, avslutar Tommy Samuelsson.

