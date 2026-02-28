18-åringen i centrum – igen: ”Det ger mig lite extra energi”

Leksands unge norrman har skapat rubriker den senaste tiden. Tinus Luc Koblar har inte bara kommit under skinnet på några av SHL:s största stjärnor – han har även varit en faktor offensivt för masarna.

— Det ger mig lite extra energi bara, men jag har inte så mycket att säga om det, säger han om reaktionerna de senaste dagarna.

Tinus Luc Koblar har blivit en snackis i SHL med sitt spel.

Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån.

GLOBEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tinus Luc Koblar har varit i centrum i SHL den senaste tiden. Den unga norrmannen skapade reaktioner uppe i Skellefteå, där bland annat Rickard Hugg blev förbannad på honom. I torsdags kom han sedan under skinnet på storstjärnan David Tomasek.

Även i dagens batalj mot Djurgården rörde 18-åringen upp känslor.

— Jag tycker vi får en dålig start på matchen. Djurgården kommer ut flygande men jag tycker att vi studsar tillbaka bra. Nej, en jätteskön vinst. Jag tycker vi har bra energi och vi har plockat sju av nio de senaste matcherna. Det är en ruskigt skön känsla i gruppen. Det ger oss mycket energi just nu, säger tonåringen.

Mot Djurgården gjorde han också det viktiga 2-1-målet för Leksand som tog dem in i matchen och bromsade Djurgårdens momentum.

— Jag försöker bara komma in i zonen och skjuta mål men jag får en bra retur. Det var skönt att kunna sätta in den.

Tinus Luc Koblar har blivit en snackis i SHL

Talangen har också klivit fram med fler viktiga mål på slutet. Bland annat var det han som sköt segermålet mot Skellefteå förra torsdagen. Och nu klev han alltså fram igen för sitt lag.

— Det är skönt, alltid skönt att kunna påverka spelet. Och att göra det i en sån bra liga som SHL är underbart.

Som sagt har han också varit involverad i många heta situationer den senaste tiden. Så även denna kväll mot Djurgården. Han var involverad i de flesta dispyter och utvisningssituationer under matchen.

Där han i hemmaklacken inte var den populäraste spelaren.

— Man behöver tävla och då blir det ibland såna situationer. Det ger mig lite extra energi bara, men jag har inte så mycket att säga om det.

Men du gillar hetluften och att vara mitt i det?

— Ja, exakt. Det är kul.

Leksand har nu också tre poäng upp till HV71 och Örebro, där närkingarna däremot har spelat en match mindre. Till veckan väntar också match mot just HV71.

— Det är som ett slutspel. Alla matcherna är sjukt viktiga för oss och det blir extremt viktigt även den här veckan, vi har ju HV hemma. Det är bara att fortsätta på samma spel som den senaste tiden.