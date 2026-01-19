”I den sämsta av världar får vi ta oss igenom ett kval”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kvalet kommer allt närmare och för varje omgång som går förvärras läget ytterligare. Nu ger sportchef Thomas Johansson sin syn på hur Leksand ska ta sig ur den här mardrömssäsongen.

— Oavsett vad känner jag mig väldigt tillfreds i det avseendet att vi kommer klara av utmaningarna vi har framför oss, säger han till Hockeysverige.se.

Thomas Johansson är sportchef i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Leksand fortsätter att blanda och ge. Just nu ligger laget nio poäng bakom Örebro på tolfte plats och hela tolv poäng efter elvan Linköping. Det är samtidigt ganska tyst kring laget då det kommer till att stärka upp inför slutstriden och ett eventuellt kval. Hockeysverige.se bad klubbens sportchef, Thomas Johansson, ger se sin syn på tabelläget.

– Inget mer än att vi ligger sist, svarar Thomas Johansson på den frågan, men utvecklar också hur han ser på lagets prestationer under den senaste tiden.

– Vi har egentligen haft ganska bra prestationer fram till förra veckan när vi spelade mot Brynäs och Luleå. De prestationerna var inte bra. Innan dess har vi haft många bra prestationer och fått med oss en del poäng från matcherna.

– Spelet fram till förra veckan har varit helt okej men, som sagt var, mot Brynäs och Luleå tycker jag inte att vi kom upp i det vi förväntade oss och ville göra.

– Innan det, sedan Malmö hemma och innan jul, har det ändå varit rätt bra spel förutom något enstaka undantag. Exempelvis mot Timrå borta.

Handlar senaste veckans svaga insatser om mentala bitar, stressen att behöva jaga för att undvika kval och så vidare?

– Det som straffade oss lite i Luleå, tycker jag, är starten, inledningen av matchen. Vi hamnade i 2–0-underläge rätt snabbt, vilket jag tycker satte lite prägel på den matchen. Luleå är oerhört bra defensivt och vi hade svårt att komma in på dem i resterande delen av matchen.

– Brynäs hemma blev jag väldigt förvånad över. Vi hade haft en otroligt bra träningsvecka. Sedan var vi väldigt passiva när vi kom ut, spelade inte med det drivet vi haft tidigare då vi varit väldigt aktiva och aggressiva.

– Exakt vad det beror på… Vissa matcher ser tyvärr ut så och man kommer snett in på det. Utifrån tabellplacering och stress i gruppen tycker inte jag att det finns någonting där. Då borde vi uppträda så betydligt oftare, men det gör vi inte.

– Det har varit bra drag i gruppen, bra träningar, många bra matcher och vi har tagit en hel del poäng den senaste tiden, så det har varit många parametrar som känts positiva för oss. Sedan vet vi om att vi ligger där vi ligger och det är en jakt hela vägen in under sluttampen på serien, men det känns inte som att det är någon stress i gruppen som gjort att matcherna sett ut som de gjorde mot Brynäs och Luleå.

– Det är något annat det beror på, men exakt vad det beror på vet jag inte och kan inte riktigt sätta fingret på.

”Det tycker jag är en stark känsla i gruppen”

Thomas, personligen, hur stressad känner du dig över situationen?

– Jag är inte stressad på så vis. Jag blir inte heller stressad över en situation utan blir mer lösningsorienterad, att jag jobbar med lösningar för att göra saker och ting bättre.

– I mitt perspektiv blir det mycket vad vi behöver göra med gruppen: behöver vi addera någonting, behöver vi ta in något annat, behöver vi lägga om någon planering, hur jobbar vi varje dag…

– Jag försöker följa de större delarna i det där, så jag är inte stressad över att vi ligger där vi ligger. Sedan är jag besviken över att vi ligger där vi ligger. Självklart borde vi ha kunnat samla ihop mer poäng, men jag är inte stressad över det.

Leksand har tappat ledning till förlust många gånger den här säsongen.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Det är just trepoängare Leksand behöver få in på kontot, men ofta blir det ”bara” enpoängare.

– Vi tappade till exempel Färjestad hemma. Vi ledde med 1–0 med en minut kvar, men det slutade med en poäng. Klart att vi gärna hade haft tre poäng där.

– Malmö hemma var det lite likadant. Vi ledde med 2–1 med två minuter kvar. Malmö gjorde 2–2 och sedan förlorade vi efter straffar.

– Ibland kanske det också är kännetecknet för ett lag som är i vår situation, att man har svårt att få med sig trepoängarna och få tre, fyra vinster i rad. Krasst skulle man kunna säga att om vi skulle lyckas med tre, fyra vinster på raken kommer vi sätta lite press på lagen ovanför oss.

– Den kapaciteten tycker jag att vi har i vår grupp och har spelat så pass bra. Min känsla i gruppen är att vi kan rada upp tre, fyra segrar på raken. Det tror jag också hela gruppen känner. Det är också därför vi klarar av att i många matcher hålla uppe vårt spel så pass bra.

– Även om det för hockeyspelare är en självförtroendefråga att vinna hockeymatcher tycker jag att gruppen hanterar det på ett otroligt bra sätt genom att vi faktiskt spelar väldigt bra i många matcher och känner att vi är med.

– Vi försöker också fokusera på att lägga mycket positiv energi kring att när vi går ut till en match finns det ingen match där vi känner ”vi har ingen chans att vinna den här matchen”. Det tycker jag är en stark känsla som finns i hela gruppen.

Thomas Johansson om kvalhotet för Leksand

Tittar du och klubben på spelare som kan förstärka laget i slutracet?

– Det tittar vi på hela tiden, men det ska också finnas spelare. Vi hade kunnat ha 100 miljoner på banken, men det skulle ändå vara svårt att i dagsläget hitta spelare. Vi är inte heller ensamma om att jaga och leta spelare.

– Den ständiga frågan är om vi letar spelare, och svaret är att det gör vi, men det gör också alla lag. Skulle det funnits hade nog flera lag plockat spelare till höger och vänster, men eftersom det inte finns så mycket spelare är det svårt att göra någonting.

Finns det en plan B om det blir kvalspel?

– Vi ska spela vår bästa ishockey när det gäller som mest för Leksands IF. Det är oavsett vilket håll vi spelar åt. Det är den planen som ligger.

– Vi fokuserar inte på det ena eller det andra utan på att vara så bra vi bara kan vara den dag vi ska spela vår bästa ishockey.

Vad talar då för att Leksand kan undvika kvalspel?

– Vi fokuserar på det sättet att vi ska undvika kval, men jag hoppas och tror att den här känslan vi har i gruppen, där det inte är panik på det sättet, att den är enad och håller ihop. Tränarna har otroligt bra energigivande grejer till gruppen, bra träningar och en positiv inställning till det utsatta läge vi är i.

– Jag hoppas och tror att vi någonstans till slut är enade i Leksands IF om att vi klarar av att vända runt det här. I den bästa av världar slipper vi kval. I den sämsta av världar får vi ta oss igenom ett kval. Oavsett vad känner jag mig väldigt tillfreds i det avseendet att vi kommer klara av utmaningarna vi har framför oss.

