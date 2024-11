Tangerar rekordet – som tidernas främsta i SHL

Poänglös i elva matcher, mållös i 17.

Idag kunde Linköpings Broc Little till slut tangera Ryan Lasch rekord som tidernas främsta nordamerikan i SHL.

– Hans bästa tid är över, men man ser här att han kan blixtra till. Han har det i sig, säger TV4:s Petter Rönnqvist i sändningen.

Broc Little firar sitt mål mot Leksand. Foto: TV4/skärmdump.

Ryan Lasch stannade på 379 poäng när han lämnade SHL 2023. Nu är (till slut) det där rekordet som tidernas främsta nordamerikan i ligan i fara.



Linköpings 36-årige Broc Little har stått och stampat på 378 under en längre tid och gick in i torsdagsmötet med Leksand med 17 mållösa matcher bakom sig. Tio minuter senare hade han till slut spräckt den där nollan och tangerat Lasch rekord.



– Han gör det på ett sätt som jag tror Linköping blir extra glada av. Just de här snabba spelvändningarna, omställningarna från försvar. Hans bästa tid är över, men man ser här att han kan blixtra till. Han har det i sig, säger TV4:s Petter Rönnqvist i sändningen.

“Jag är glad att få det ur vägen”

Själv var Little ödmjuk kring det hela.



– Jag är bara glad att jag slipper höra de siffrorna mer. Det har varit en tuff start, skönt att se den gå in, säger Little till TV4 och fortsätter om Lasch rekord:

– Tyvärr har det tagit lång tid. Jag är glad att få det ur vägen. Det är något jag kommer titta tillbaka mot, men just nu är jag bara glad över att göra mål till slut.



Matchen pågår!