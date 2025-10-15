Svarar om tränarprofilen: ”Inte påtänkt alls till Luleå”
Luleås säsongstart har varit allt annat än optimal.
För Hockeysverige berättar nu sportchefen Thomas Fröberg om:
• Så såg Luleå på Henrik Stridh – innan han lämnade sitt avsked från klubben
• Svarar kring framtida tränarnamn: ”Han snackar jag med redan emellanåt”
• Det ska bevaras efter att Thomas Berglund har lämnat laget
• Försvarar ”Bulan” – att göra en ”Skellefteå” är inte aktuellt: ”Inte funnits på kartan”
