Svarar om tränarprofilen: ”Inte påtänkt alls till Luleå”

Author image
Konrad Grönlund
Redaktör och reporter

Luleås säsongstart har varit allt annat än optimal.
För Hockeysverige berättar nu sportchefen Thomas Fröberg om:

• Så såg Luleå på Henrik Stridh – innan han lämnade sitt avsked från klubben
• Svarar kring framtida tränarnamn: ”Han snackar jag med redan emellanåt”
• Det ska bevaras efter att Thomas Berglund har lämnat laget
• Försvarar ”Bulan” – att göra en ”Skellefteå” är inte aktuellt: ”Inte funnits på kartan”

