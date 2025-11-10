”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Konkurrenssituationen ser knivskarp ut – i år och inför nästa säsong.

Filip Hasa har ett utgående kontrakt med Frölunda och hans framtid hänger i luften.

”Vi pratar just nu om några olika alternativ”, skriver agenten Martin Nilsson i ett meddelande till Hockeysverige.se.

Säsongsinledningen har varit blandad för Filip Hasa.

Den 25-årige backens speltid har varierat – men har allt som oftast legat på en låg nivå. Under säsongen har Frölunda under nye tränaren Robert Ohlsson samtidigt gått som tåget och nu står det klart att laget förlänger med 32-årige Tom Nilsson.

Därutöver är det redan klart att Dominik Egil, 26, lämnar klubben till nästa säsong. Tidigare under hösten har Frölundas sportchef Fredrik Sjöström berättat för Hockeysverige.se hur han ser på framtiden utan Dominik Egil.

– Nu får vi reda på det i så pass god tid och det ger oss möjligheter att sätta igång arbetet med rekryteringsprocessen tidigt. Även om vi inte hade velat tappa honom kanske det ändå underlättar i vårt arbete med lagbygget till nästa år att veta detta redan nu, sade Fredrik Sjöström då.

Därmed lär den schweiziske 26-åringen också ersättas med en ny back – och då minskar utrymmet för Filip Hasa att ta en mer etablerad roll i laget.

”Vi pratar just nu om olika alternativ”

Hockeysverige.se har varit i kontakt med Hasas agent, Martin Nilsson. Han medger att det nu pågår framtidsdiskussioner, inte minst med tanke på att 25-åringens avtal är utgående.

”Vi pratar just nu om några olika alternativ”, skriver han i ett meddelande och fortsätter.

”Filip trivs i Frölunda och kan tänka sig stanna om avtalet är rätt”

Nilsson tycker att Hasas form är uppåtgående och betonar att det blir viktigt vid nästa kontraktsskrivning att hans roll blir rätt.

”Tycker Filip börjar se mer och mer ut som sitt gamla jag när han slog igenom. Det är mer viktigt att det blir rätt situation än att bara skriva ett avtal”.

Men den sylvassa konkurrensen skrämmer inte bort Hasa.

”Frölunda är ett topplag, då får man räkna med konkurrens. Det är inget Filip är orolig för”.

Filip Hasa kom till Frölunda under säsongen 2015/16 som ungdomsspelare. Backen från Uppsala har dessutom spelat tre säsonger i Hockeyallsvenskan för Almtuna och MoDo innan han 2022 fick chansen i SHL med Göteborgs-laget.

I Frölunda har det blivit 20 poäng (6+14) på 137 matcher i SHL.