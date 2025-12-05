”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Strauss Mann har gjort stor succé i Skellefteå. Samtidigt ryktas han inte bli kvar i klubben efter säsongen.

Nu svarar toppmålvakten kring sin framtid.

– Inga beslut har fattats än, säger Mann till hockeysverige.se.

Strauss Mann gör succé i Skellefteå, men vet inte om han blir kvar i klubben. Foto: Bildbyrån (Montage)

Sedan återkomsten till Skellefteå har Strauss Mann murat igen målet. Han har radat upp nollor och har presterat som en av SHL:s bästa målvakter hittills den här säsongen. Efter nollan mot Leksand förra veckan satte han nytt klubbrekord i Skellefteå AIK och han jagar även tidernas nollrekord i SHL.

Men mot HV71 blev det ingen ny nolla för Mann. Amerikanen och Skellefteå hade en svagare match vilket ledde till att de förlorade med 4-3 mot nästjumbon. Efteråt var målvakten besviken över insatsen.

– Det var inte vår bästa insats för säsongen direkt. Personligen var det inte heller min bästa match heller, jag kunde ha spelat bättre, och som lag spelade vi inte på topp heller. Men det är en lång säsong. Ibland får man sådana här matcher men vi får se till att svara upp på bästa sätt, säger Strauss Mann till hockeysverige.se.

Succén i Skellefteå: ”Det är en stor nyckel för mig”

Bortsett från gårdagens match har Strauss Mann varit väldigt framgångsrik den här säsongen. Mann värvades in till Skellefteå efter skadan på Linus Söderström och han har sedan ersatt stjärnmålvakten med bravur. 27-åringen har fått ett stort förtroende mellan stolparna och har spelat i 21 av 25 matcher så här långt. Hans 1 230 minuter är mest av alla målvakter i SHL. Med 92,6 i räddningsprocent och 1,61 insläppta mål per match är Mann också i toppen av målvaktsligan. Det är bara Frölundas målvaktsduo Lars Johansson och Tobias Normann som har bättre statistik än Strauss Mann.

– Allt har såklart varit bra sedan jag kom hit och jag är väldigt glad att jag fick komma tillbaka. Vi har spelat bra hockey som lag och också fått resultaten med oss. För egen del har det blivit många nollor vilket har varit en höjdpunkt och något som har varit väldigt kul, säger Mann om succén och fortsätter:

– Men som jag sade är det en lång säsong och det gäller att fortsätta på ett liknande sätt över hela säsongen. Vi ska försöka fortsätta vinna matcher och bygga vidare på vårt spel till våren när allt avgörs. Med det sagt är jag självklart väldigt glad över starten som jag har fått här på säsongen.

Strauss Mann har varit en av ligans bästa målvakter. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Strauss Mann spelade även i Skellefteå under säsongen 2021/22 där han också gjorde succé vilket ledde till att han fick spela både OS och VM. Sedan tillbringade keepern tre säsonger i AHL, ECHL och tyska DEL med blandade resultat. Men efter återkomsten till Skellefteå har amerikanen återigen presterat på toppnivå.

Vad är det som gör att du kan spela din bästa hockey just här i Skellefteå?

– Den största anledningen är att jag har ett väldigt bra lag framför mig. Så har det varit båda mina säsonger här. Killarna jobbar hårt, spelar över hela rinken och vill vinna. Det gör mitt jobb mycket enklare och gör att jag kan spela simpelt och fokusera på vad jag behöver göra. Jag litar på alla mina medspelare och försvaret som vi har och jag vet att de också litar på mig. Det är en stor nyckel för mig och så har det varit båda säsongerna här.

Jagar SHL-rekord: ”Vill verkligen slå rekordet”

Strauss Mann har ett helt otroligt facit så här långt med hela åtta nollor på 21 matcher så här långt. Han har alltså hållit nollan i 38 procent (!) av alla sina matcher med Skellefteå. Åtta nollor är ett nytt klubbrekord i Skellefteå och han är också nära tidernas rekord i SHL. Rekordet är just nu nio nollor och Strauss Mann har nu en halv säsong på sig att hålla två nollor för att passera Oscar Alsenfelt och Fredrik Norrena som just nu innehar rekordet.

Vad säger du om nollorna, och vad beror det på egentligen?

– Det är ganska sjukt faktiskt. Sedan försöker jag att bara ta det match för match och hålla fokuset i nuet hela tiden. Tidigare i min karriär, när jag har varit nära att hålla nollan, har jag börjat tänka för mycket och då blir det sällan bra. Det har jag jobbat på och nu släpper jag det utan låter det bara komma som det kommer. Sedan har vi såklart ett väldigt bra lag och när killarna spelar som de gör i de flesta matcherna behöver jag inte kliva fram med 45 räddningar för att hålla nollan. Jag gör bara mitt jobb, försöker rädda alla puckar och så har det blivit som det har blivit.

Mann har fått fira många nollor, och hoppas nu även bli historisk i SHL. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Men finns rekordet där i bakhuvudet?

– Ja, jag känner till rekordet. Det hade varit väldigt roligt och jag känner att jag verkligen vill slå rekordet. Det hade varit väldigt häftigt och ett minne för livet. Stort för klubben också. Men att bara vilja något innebär inte att det kommer att hända. Jag måste fortsätta spela på samma sätt och sedan vet jag att resten kommer att lösa sig.

Strauss Mann om framtiden: ”Det stämmer inte”

Strauss Mann värvades till Skellefteå strax innan säsongens start sedan västerbottningarna har skador på både Linus Söderström och Gustaf Lindvall. Han skrev därför bara kontrakt för årets säsong i Skellefteå. Tidigare i veckan kom Aftonbladet med uppgifter att Skellefteå tittar efter en ny målvakt till nästa säsong eftersom att de räknar med att Mann kommer att lämna efter säsongen. Skellefteå har redan Linus Söderström på ett dyrt kontrakt framöver och det blir därför svårt för Skellefteå att också behålla Mann efter hans succé under säsongen.

Har du någon kommentar till uppgifterna att du lämnar efter säsongen och hur ser du på situationen?

– Jag har inte mycket att säga om den situationen. Men jag kan säga att det inte stämmer för inga beslut har fattats än. Jag har egentligen inga kommentarer för det är en dynamisk situation just nu.

– Jag plockades hit för att laget hade skador och sådant. Det handlar bara om att saker och ting ska fungera för båda parter. Jag är öppen för att stanna men vi båda måste reda ut några saker först.

Strauss Mann är populär i Skellefteå, men blir han kvar i klubben? Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Har du haft samtal med Skellefteå om kontraktet?

– Ja, vi har haft några samtal men inget konkret än. Det är inget som är nära just nu. Som sagt, det är en komplicerad situation och jag hade självklart varit öppen för att stanna. Det jag kan säga är att det inte stämmer att ett beslut är fattat, men jag är ju inte sajnad för fem år till här heller.

Du trivs ju uppenbart i Skellefteå och det låter på dig som att du skulle vilja stanna också?

– Ja, det är ett bra ställe och jag trivs väldigt bra här. Som jag sade är jag öppen för det men det är många faktorer som spelar in. Jag är en import och bor här på egen hand då min familj och flickvän är kvar i USA. Sedan är det en fantastisk plats att spela hockey på. Men vi får se vad som händer, framtiden får utvisa vart det tar vägen, avslutar Strauss Mann.

