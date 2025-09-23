Stora hyllningen: ”Roger var en fantastisk ledare”

Roger Rönnberg har lämnat Frölunda och adepten Robert Ohlsson har tagit över, efter att framgångsrikt ha lett både Skellefteå och Djurgården som huvudtränaren.



Nu berättar den 34-årige backveteranen Christian Folin om hur stark relation han hade till Rönnberg – och hur han ser på skillnaderna mot Robert Ohlsson.



– Han är en fantastisk tränare så det är klart att man kommer att sakna honom, säger han till Hockeysverige.

Att Frölunda är favorittippade – det är inget som är nytt för Christian Folin.

– Det är roligt. Det är kul att folk tror att vi har gjort något bra. Sen så betyder inte det någonting egentligen. Men det är roligt, säger han och fortsätter.

– Vi brukar ju vara ganska favorittippade skulle jag säga. Det är inget som vi är ovana vid. Tvåa-trea förra året tror jag vi var i tipset. Vi håller på att bygga något speciellt och fortsätter växa som lag. Jag gillar hur det ser ut. Vi har spelat bra hockey och tagit steg i flera delar av spelet. Men grunden är kvar från när Roger har byggt laget. Så det är klart att vi vill föra det vidare och utveckla fler saker i spelet också.

”Han var en fantastisk ledare”

Robert Ohlsson har vunnit SM-guld med Skellefteå och varit framgångsrik såväl där som i Djurgården. Tränarbytet har varit en emotionell och speciell process för såväl Frölunda som Folin.

– Jag kommer att sakna att spela golf med honom, men det kan jag göra på sommaren, säger han och skrattar.

– Roger var en fantastisk ledare. Det var en av anledningarna till att jag kom till Frölunda, han ville verkligen ha mig där. Jag är tacksam för att ha fått spela för honom. Man önskar honom all lycka till på hans resa också. Han är en fantastisk tränare så det är klart att man kommer att sakna honom. Men det kommer bli fantastiskt roligt att få spela för ”Robban” (Ohlsson) också.

”Vi vill ju ta nästa steg”

Kan ni känna av fortfarande när ni spelar så att ni har kvar vissa grejer från Roger Rönnbergs tid?

– Nej, vi har ju kvar mycket. Generellt i hockey så är spelet ganska liknande. Grunden är kvar och vi vill som jag sa tidigare addera saker och göra saker bättre. Det har vi försökt göra under fyra års tid. Det har blivit starkare och bättre i olika delar av spelet. Men det gäller att ta nästa steg. Vi är ju inte nöjda med fyra semifinaler senaste året. Vi vill ju ta nästa steg och gå till finalen och vinna en final. Det är väl inget att hymla om.

Christian Folin har inlett säsongen med att spela cirka kvarten varje match. När Hockeysverige träffade backen var säsongen inte i gång – och själva rollen i laget hade han inte klar för sig.

– Vi har inte sagt något speciellt. Jag har inte spelat en match hittills under honom heller med tanke på att jag har varit lite skadad. Nu tar det lite så han kommer. Vi har kommit in i en bra relation. Det är kul att jobba med honom varje dag. Jag ser fram emot att spela för honom och täcka lite skott för honom. Det ska bli roligt.