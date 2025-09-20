Stjärnan om flytten från MoDo: ”Vi har ett bättre lag”

Mikkel Aagaard är Skellefteås stora offensiva tillskott.

Nu berättar den danske stjärnforwarden om tankarna bakom flytten och ambitionen att närma sig landsmännen i SHL-historien.

– Kolla bara centersidan, bättre har jag inte spelat med innan, säger han till Hockeysverige.

Mikkel Aagaard, dansk VM-spelare, lämnade MoDo för Skellefteå.

Foto: Bildbyrån

Danskar i den svenska högstaligan i hockey är historiskt sett något relativt ovanligt. I alla fall om vi talar om absoluta toppspelare i ligan.

Mikkel Aagaard har vuxit upp och tittat på ett par stycken som har inspirerat honom. Han menar att det är kul att ibland tänka på hur långt han har kommit och att det är viktigt att stanna upp och njuta av hockeyn ibland.

– Absolut, det är stora förebilder. Jag har pratat väldigt mycket med framförallt Jens Nielsen som är i Malmö nu. Jag har följt honom under hans tid när han var i Leksand och åkte över och såg när han spelade i Göteborg. Det är ju fantastiska förebilder för danskarna. Det är superkul att känna att man är på samma nivå som de var nu och spelar i högsta ligan i Sverige. Man ska komma ihåg att njuta ibland.

”Det blir nog ganska tufft”

Du har levererat på en oerhört hög nivå för Modo senaste åren. Det går inte att prata bort. Tar du sikte på att slå dig in bland de stora danskarna i SHL-historien – eller varför inte bli bäst?

– Det vill man ju såklart gärna bli. Nu är vi bara ett par danskar i ligan i år. Men det blir nog ganska tufft. Jag vet att Jens (Nielsen) har spelat i väldigt många år. Kim (Staal) också och många av de andra har spelat i väldigt många år i SHL. Det blir nog svårt för mig att nå upp till de siffrorna som de har gjort. Jag ska i alla fall göra mitt bästa för att försöka ta mig så långt upp som möjligt.

Ambitionerna i topplaget Skellefteå AIK har inte minskat det minsta, trots ett sämre år förra året.

– Framförallt det viktigaste när man kommer hit är att gå för att vinna SM-guld. Anledningen till att jag skrev på i Skellefteå var att här vill man vinna SM-guld. Man är inte nöjd förrän man vinner. Det var något som tilltalade mig extremt mycket. Jag vill vara med på den resan.

”Vi har ett bättre lag”

Flytten från MoDo innebar ett steg upp. Det är han inte hemlig kring.

– Vi har ett bättre lag här i Skellefteå. Kolla bara centersidan, bättre har jag inte spelat med. Men jag gillade att spela i MoDo. På ett personligt plan spelade det in att det är nära till Örnsköldsvik, vi har barn och mormor och morfar bor där.

Mikkel Aagaard i den danska landslagströjan.

Foto: Bildbyrån

Till våren väntar ett OS för Danmark och om inget väldigt oväntat sker, även för Mikkel Aagaard. Stjärnan var med i VM i våras.

– Ja, det känns väldigt bra. Nu var det en fantastisk VM-turnering senast. Sen har jag OS som väntar i februari och det känns verkligen som att det har hänt mycket dansk hockey de senaste åren. Jag ser fram emot att vara delaktig i många turneringar framöver.