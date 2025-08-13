”Märkt att vi är tippade i botten av typ alla”

Frölunda, BIK Karlskoga, Skellefteå och nu Leksand. Efter de tidigare inhoppen i SHL berättar Stefan Milošević för hockeysverige.se om resan som nu tagit honom till en första riktig säsong i ligan – och valet att flytta till Dalarna.

– Det kan ha varit så, säger 21-årige backen om huruvida han hade flera alternativ i SHL inför 2025/26.

Stefan Milošević i Leksands Tegera Arena. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Stefan Milošević klev under förra säsongen fram som en av Hockeyallsvenskans bästa backar. Ganska tidigt satte Leksands sportchef, Thomas Johansson, sina klor i honom och nu är han en av SHL:s mest spännande backar. Hockeysverige.se reste till Tegera Arena i Leksand för en intervju med 21-åringen från Partille.



– Det började med en affisch på dagis ”Kom och testa på hockey”. Vi testade och jag tyckte att det var rätt kul, berättar Stefan Milošević som inte hade några direkta förebilder inom hockeyn under uppväxten.

– Jag tycke inte det var så intressant då jag var mindre. När jag kom upp lite mer i åren fick jag höra om framför allt ”Lidas” (Nicklas Lidström). Han är ju rätt duktig, säger Milošević med ett lätt skratt och fortsätter:

– Lite senare blev det även (Victor) Hedman.



Efter tiden i Partille blev det Mölndal för att han 2021 skulle ta steget över till Frölundas juniorverksamhet.



– På HG:t i Mölndal hade vi Pierre Johnsson som ledare. Han hade ganska mycket kontakter i Frölunda och hade själv varit J20-tränare där.

– Han sa ”du kan bli bra och jag kan fixa en tryout”. Jag kom dit, provspelade och det blev rätt bra.



Hur gick tankarna då du fick den här chansen av Frölunda?

– Jag tyckte att det var hur kul som helst. Det var lite skakigt innan och det där coopertestet hade jag ångest över en månad innan. Jag klarade det första gången någonsin, men jag hade också tränar som fan inför det.



Redan första säsongen fick han dela omklädningsrum med killar som Joel Lundqvist, Ryan Lasch, Max Friberg med flera.



– Det var på en måndag jag skulle vara med på första träningen med A-laget. Jag kom in i omklädningsrummet, såg alla killarna och när jag skulle skaka hand med Joel sa han

– ”Tjena, Joel, läget?”

– ”Jo, det är väl bra”

– Jag var rätt skakig första veckan.



Blev det en stor omställning på isen?

– Ja, så var det. Det är en rätt stor skillnad på J20 och SHL. När man kommer upp så där är man dessutom full av adrenalin. Då blir man mycket bättre också.

Stefan Milošević i Frölunda och BIK Karlskoga. Foto: Bildbyrån (montage).

Redan under första säsongen fick alltså Stefan Milošević debutera i SHL.



– Första matchen spelade jag ingenting. Det var mot Oskarshamn borta…



Och första matcher du fick speltid?

– (Skratt) Då fick jag ett byte och det var inget jättelyckat byte. Jag snubblade på målburen i egen zon.

– Vi spelade hemma och det var rätt mycket folk på läktaren. Jag skulle visa mig bakom mål, men det jag var för tajt mot målburen så jag snubblande lite, men jag reste mig väldigt snabbt.

– Första riktiga matchen kändes ändå bra. Dessutom hängde jag en kasse i andra riktiga matchen, vilket var kul. Vi mötte även då Oskarshamn så både debuten och första kassen var i Be-Ge arena.

– Vi låg under med 7-3 och sedan gjorde jag 7-4 målet med tre minuter kvar. Trots att vi förlorade var jag helt skakig på bussen hem, men det hade varit roligare att sätta ett ”game winning goal”. Det måste i alla fall varit mitt livs skott.



Kände du en besvikelse över att det inte blev någon fortsättning i Frölunda efter din andra säsong?

– Nej, det kan jag inte säga. Där och då var det lite besvikelse, men jag förstod och insåg eftersom man har en ganska bra självbild, att jag inte var tillräckligt bra.

”Den klubben i Hockeyallsvenskan jag helst ville till”

Ny klubbadress blev i stället BIK Karlskoga.



– Karlskoga hörde av sig ganska tidigt och det kändes hur bra som helst. Sedan var det bara att vänta på hur Frölunda tänkte och dom drog ut på det lite, men det blev ändå bra till slut.

– Det hade varit en massa göteborgare i Karlskoga och alla sa bara sa bara bra saker om klubben. Det var också den klubben i Hockeyallsvenskan jag helst ville dra till eftersom dom är bra på att utveckla unga spelare.

– Dessutom är det den klubben närmast Göteborg geografiskt, så det var lätt att åka hem när jag kände för det.



Under första säsongen i Karlskoga blev han dessutom utlånad till Lindlöven under två matcher.



– Exakt. Det var helt enkelt för att det blev skralt med istid den månaden och det här var bara under en roadtrip.

– Just då var det en ganska tuff period för mig och jag var dit och byggde upp självförtroendet. När jag sedan kom tillbaka till Karlskoga spelade jag bra.



Säsongen 2024/25 kom så att bli lite av ett genombrott för Stefan Milošević.



– Efter perioden med Lindlöven, vilket var i januari eller början februari, spelade jag också väldigt bra. Det var bara att rida vidare på den vågen. Slutspelet blev riktigt bra och vi som lag bara körde på.



Stefan Milošević blev även utlånad en sväng till Skellefteå förra säsongen.



– Det var precis i början av säsongen. Jag har för mig att Skellefteå hade många skador och då hörde dom av sig och frågade om dom kunde låna in mig.

– Skellefteå var regerande mästare och hade precis startat upp en ny säsong. Det gick rätt bra för mig och laget. Jag tror att vi vann fyra av fem matcher då jag var där. Riktigt kul att få komma dit. En rolig upplevelse.

”Märkt att vi är tippade i botten av typ alla”

När och hur blev Leksand aktuellt?

– Leksand hörde av sig väldigt tidigt och det kom ut något om det redan i mitten av november.

– Då lyssnade jag mest på vad ”Tjomme” (Thomas Johansson) hade att säga. Kul med ett intresse från en högre liga och så vidare. Vi hade ett bra snack.



Hade du flera alternativ från SHL?

– Det kan ha varit så, säger Stefan Milošević med ett leende.



Vilka är dina första intryck av att vara i Leksand?

– Jag har aldrig spelat mot Leksand. Varken med A-laget i Frölunda eller J20, så det är första gången jag ser arenan.

– Första tiden har varit väldigt bra och positiv. Alla är jättesnälla och har tagit hand om mig bra. Det har inte varit några problem alls att komma in i byn och laget.



Vilka förväntningar har du på säsongen?

– Det ska bli grymt kul. Jag har märkt att vi är tippade i botten av typ alla, men jag tycker att det ska bli hur kul som helst.

– Här kan jag fokusera på hockeyn, precis som i Karlskoga, och jag vill bli så bra som möjligt. Det är också varför jag ville komma till Leksand, för att bli bra på hockey, avslutar Stefan Milošević.