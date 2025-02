Säsongen har vänt för Modo.

Men för Tyler Benson har poängnollan bestått. Henrik Gradin är fortsatt nöjd med det som han får se av honom.

– Gör han ett bra jobb och neutraliserar motståndare och han står kvar på noll poäng samtidigt som vi gör det bra som lag och vinner matcher så ser jag inget problem med det, säger Modos sportchef till Hockeysverige.

Tyler Benson har inte brutit poängnollan i SHL och har varit lite ut och in i laget. Det har dessutom gått upp och ner i speltid. Forwarden har 201 poäng på 269 matcher i AHL, men på 21 matcher i SHL har han ännu inte en enda poäng. Detta trots att Modo de senaste månaderna varit tredje bäst i ligan.

Sportchef Henrik Gradin har sett sitt lag gå från överlägsen jumbo till att befinna sig ovanför kvalstrecket.

– Vi är rätt nöjda med hockeyn vi har presterat senaste 30 omgångarna. Sen samtidigt, har vi en dålig avslutning hamnar vi i kval i alla fall men vi ser det positivt. Vi försökte i all den röran i november att se nyktert på det och vi tycker vi har bättre lag än i fjol, men vi kunde nog ha gjort annorlunda för att få igång spelarna som inte hade kommit igång där i början. Sakta men säkert har gruppen blivit bättre och individerna också, säger sportchef Henrik Gradin till Hockeysverige.

”Ingen avsikt att ge bort honom”

Som ett led i att vända säsongen från och med november tog Modo in Tyler Benson. Resultaten har vänt – kanske inte bara tack vare Benson. Men Gradin verkar relativt nöjd med Bensons insatser i klubben.

– Ja, vi har ingen avsikt att ge bort honom, han har varit in och ut men så är det när alla är friska, säger han om Tyler Benson och fortsätter.

– Då blir någon utanför och det blir tyvärr så ibland. Han spelade sista matchen innan uppehållet. Vi tog inte in honom som poängspelare, men han gör det jobbet som vi tog in honom för. Han togs in som en botten-sex spelare. Att han står på noll poäng är han och vi missnöjda med så klart, men det är som det är och han har gjort det bra i flera delar.

Men är det ändå inte för lite för en sådan spelare som spelat i AHL och gjort de poängen där?

– Vi har inga poängkrav på honom utan det är som sagt en botten-sex spelare och vi ser andra kvaliteter i det. Han hade en tuff period när han kom till svensk hockey, säger Gradin och syftar till den klubblösa period Benson hade på flera månader innan Modo ringde.

– Men gör han ett bra jobb och neutraliserar motståndare och han står kvar på noll poäng samtidigt som vi gör det bra som lag och vinner matcher så ser jag inget problem med det. Det är väl i så fall bara för att stärka hans eget ego.