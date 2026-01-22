Spelet bakom Tomas Kollars nya avtal: ”Tog fem minuter”
Succétränaren Tomas Kollar förblir Malmö Redhawks trogen i minst tre år till.
Nu berättar Oscar Alsenfelt hur det gick till när man förlängde med 43-åringen.
– Det tog inte mer än fem minuter så var vi klara, säger han till Hockeysverige.se.
Sportchefen berättar bland annat om:
• Dialogen med Tomas Kollar kring framtida budgetar.
• Hur spelargruppen har reagerat.
• Intresset för Kollars tjänster: ”Vore osannolikt om folk inte hört av sig”.
