Spelet bakom Tomas Kollars nya avtal: ”Tog fem minuter”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Succétränaren Tomas Kollar förblir Malmö Redhawks trogen i minst tre år till.

Nu berättar Oscar Alsenfelt hur det gick till när man förlängde med 43-åringen.

– Det tog inte mer än fem minuter så var vi klara, säger han till Hockeysverige.se.



Sportchefen berättar bland annat om:

• Dialogen med Tomas Kollar kring framtida budgetar.

• Hur spelargruppen har reagerat.

• Intresset för Kollars tjänster: ”Vore osannolikt om folk inte hört av sig”.