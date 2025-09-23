Släppte in åtta mål: ”Hade kunnat stå kvar till slutet”

Magnus Hellbergs kväll var en mardrömskväll och han släppte in åtta mål mot Frölunda.



Majoriteten av de 14 000 som var på plats i Avicii Arena fick se sitt Djurgården förlora med 2–11.



Men efteråt var 34-åringen redo att ta fullt ansvar.



– Jag tar hundra procent ansvar, säger han efter matchen.

Magnus Hellberg var rasande under matchen.

Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Djurgårdens Magnus Hellberg var som vanligt samlad – trots förutsättningarna, när han mötte media efter 2–11 mot Frölunda.

– Vi får kolla oss i spegeln ikväll. Solen går upp imorgon också. Nej, det där var verkligen inte roligt alls. Det är svårt att sätta ord på det.

34-åringen blev utbytt efter att ha släppt in åtta mål. Det är inget som han såg något fel i.

– Nej, det är tränarnas beslut. Jag tar hundra procent ansvar. Självklart är det inte kul när det blir så många mål. Jag kunde ha stått kvar till slutet om det var upp till mig. Så det är klart att det är skit just nu.

Vid vissa av målen, går det att peka på dålig hjälp från backarna?

– Nej, det är mitt jobb som målvakt att stoppa puckarna. Hur det ser ut med de sakerna får vi kolla på. Vi står upp för varandra. På ett sätt så är en förlust bara en förlust. Sen släpper vi in riktigt många mål. Men det är små marginaler i den här ligan. Vi möter ett riktigt bra lag. Ger man dem något så smäller det. Så jag tror att vi kan dra riktigt bra lärdomar från det här också, säger han och fortsätter.

– Jag vill ge fansen en riktig eloge. Som stod kvar och höll på oss hela matchen och visade stöd. Det betyder otroligt mycket för oss. Tifot var helt otroligt. Så självklart vill vi ge fansen en bättre match. Det tycker jag de förtjänar. Men vi får dra lärdomar från den här matchen.

Var rasande på bänken: ”Vad jag sa låter jag vara osagt”

På tv-bilderna kunde man se att Magnus Hellberg rasade när han blev utbytt och delade med sig av sina tankar till lagkamraterna i båset.

Det var inget som han ville kommentera något vidare.

– Nej, men det spelar ingen roll var det står på tavlan. Vi måste fortsätta spela matchen och vi kan bara blicka framåt. Vad jag sa låter jag vara osagt. Det var mest för att stötta grabbarna och att fortsätta köra.

En sådan stor förlust är inte vanlig att vara med om i hockeyvärlden, det medger målvaktsstjärnan.

– Om jag är helt ärlig så kommer jag faktiskt inte ihåg om jag varit med om något liknande. Men ibland ser det ut så här. Det är lätt när det går bra och sen när det går tufft så blir det tufft. Men jag tar 100% ansvar för hur många mål jag släppte in idag. Så jag kommer göra allt i min makt för att vända på det här.

Djurgården har börjat med två segrar och två förluster och nu väntar Luleå borta och Timrå hemma i veckan.



