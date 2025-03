Stjärnan anmäls efter smällen: ”Kastas in i målburen”

Skellefteås Andreas Johnson har anmälts till disciplinnämnden efter tisdagens kvartsfinalmöte.

Stjärnan riskerar avstängning efter en tackling på Färjestads kapten Linus Johansson i 4–2-matchen.

Andreas Johnsons tackling på Linus Johansson. Foto: Bildbyrån och TV4.

Det var i andra perioden av tisdagsmötet mellan Skellefteå och Färjestad som Linus Johansson tacklades in i målburen. Straffet på isen blev då endast två minuter för hemmalagets Andreas Johnson, men nu riskerar han ytterligare straff.



Players Safety Group har anmälts Skellefteå-forwarden efter 4–2-matchen.



”I andra perioden när det återstår 15.27 så sker det en Charging. Pucken är i Färjestads zon och Färjestad-spelaren Nr 59 Linus Johansson står vid målburen. Skellefteå-spelaren Nr 14 Andreas Johnson kommer med fart och tacklar Johansson i ryggen så att Johansson kastas in med kraft i målburen. Denna tackling medför stor skaderisk och Johansson har igen möjlighet att försvara sig. Alternativ bestraffning är Checking from behind”, skriver man i anmälan.



Ett beslut väntas under onsdagseftermiddagen.



Se tacklingen här.