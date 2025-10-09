Skellefteå AIK vann mot Brynäs efter mål av Frans Haara
Följ HockeySverige på
Google news
"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
- Skellefteå AIK-seger med 1–0 mot Brynäs
- Skellefteå AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Frans Haara matchvinnare för Skellefteå AIK
Skellefteå AIK vann med 1–0 borta mot Brynäs i SHL. Målet gjordes av Frans Haara, inskickat redan i första perioden.
Segern var Skellefteå AIK:s fjärde på de senaste fem matcherna.
Brynäs–Skellefteå AIK – mål för mål
Det här var Brynäs andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Skellefteå AIK:s andra uddamålsseger.
För hemmalaget betyder resultatet tolfte plats i tabellen. Skellefteå AIK är på fjärde plats. Så sent som den 1 oktober låg Skellefteå AIK på tionde plats i tabellen.
Brynäs möter Linköping i nästa match hemma lördag 11 oktober 18.00. Skellefteå AIK möter samma dag HV 71 hemma.
Brynäs–Skellefteå AIK 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)
SHL, Monitor ERP Arena
Första perioden: 0–1 (13.48) Frans Haara (Emil Djuse, Andreas Johnson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Brynäs: 2-0-3
Skellefteå AIK: 4-0-1
Nästa match:
Brynäs: Linköping HC, hemma, 11 oktober
Skellefteå AIK: HV 71, hemma, 11 oktober
Den här artikeln handlar om: