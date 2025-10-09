Skellefteå AIK vann mot Brynäs efter mål av Frans Haara

Skellefteå AIK-seger med 1–0 mot Brynäs

Skellefteå AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Frans Haara matchvinnare för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK vann med 1–0 borta mot Brynäs i SHL. Målet gjordes av Frans Haara, inskickat redan i första perioden.

Segern var Skellefteå AIK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Brynäs–Skellefteå AIK – mål för mål

Det här var Brynäs andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Skellefteå AIK:s andra uddamålsseger.

För hemmalaget betyder resultatet tolfte plats i tabellen. Skellefteå AIK är på fjärde plats. Så sent som den 1 oktober låg Skellefteå AIK på tionde plats i tabellen.

Brynäs möter Linköping i nästa match hemma lördag 11 oktober 18.00. Skellefteå AIK möter samma dag HV 71 hemma.

Brynäs–Skellefteå AIK 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (13.48) Frans Haara (Emil Djuse, Andreas Johnson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 2-0-3

Skellefteå AIK: 4-0-1

Nästa match:

Brynäs: Linköping HC, hemma, 11 oktober

Skellefteå AIK: HV 71, hemma, 11 oktober