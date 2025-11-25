”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kalmars starka säsongsstart har hjälpts av ett par riktigt formstarka nyförvärv.

Nu ryktas det om SHL – och att Kalmar kan förlora spets redan nu.

Men det är ingenting som sportchefen Daniel Stolt känner till.

– Jag vet inte om det finns något konkret, inte en aning, säger han till Hockeysverige.se om Samuel Jonsson.

Daniel Stolt om ryktena kring Samuel Jonsson till Malmö i SHL. Foto: Montage av bilder från Bildbyrån.

Kalmar HC är måhända inne i en liten formsvacka. Tre förluster på fyra matcher har gjort att man tappat mark i striden om att hamna topp två i tabellen. Man parkerar på en fjärdeplats med 36 inspelade poäng. Det förhindrar dock inte att det har varit en riktigt stark start från KHC.

Samtidigt har flera av lagets nyförvärv gjort stor succé. Inte minst forwarden George Diaco som kom från Vimmerby.

– Han har gjort det jäkligt bra och har haft bra flyt tycker jag, som en poängspelare ska ha, säger han.

– Han får med sig poängen och om han uppehåller nivån till att fortsätta leverera i spelet när det inte görs några poäng blir det riktigt bra. George hänger inte med huvudet eller blir stressad, egoistisk eller vad det nu kan vara och är en lagspelare. Att poängen trillat in är jättekul, och han förtjänar det och skapar för oss. Han försöker jobba och slita också.

Kalmars George Diaco.

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0418

”Chansvärvningen” Peter DiLiberatore har klivit in på backsidan och ser alltmer naturlig ut.

– Han har varit en bärande spelare i Henkes (Henrik Nilsson) och (Carl-Johan) Lerbys frånvaro som är toppbackar på förhand. ”Pete” går in och visar att han också tillhör det skiktet av ligan, den absoluta toppen. Han spelar i alla spelformer och är en bra spelare i spelet med och utan puck över hela isen. Det är väl bara att lyfta på hatten.

Peter DiLiberatore.

Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN / COP 341 / AM0115

”Jag har ingen aning om de har ett intresse”

Samtidigt har det ryktats lite om att en annan succévärvning – Samuel Jonsson, kan lämna. Efter 15 poäng på 19 matcher har spelaren klivit fram och blivit het på marknaden.

Hockeynews rapporterade den 14 november att Rögle-produkten kan vara på väg till Malmö Redhawks i SHL. Men uppgifterna om att det skulle vara så pass konkret tillbakavisar han.

– Jag har ingen aning om de har ett intresse. Det har jag inte tänkt på och han har ett kontrakt med oss, säger han och fortsätter.

– Jag har väl fått några förfrågningar kring vad han är för typ av kille och spelare och jag vet inte om det finns något konkret. Inte en aning. Gissar på att han själv känner att han är ganska bra i den här ligan och att det skulle vara kul att prova att spela på högsta möjliga nivå i SHL, Liiga eller Tyskland. Men sedan vet jag inte om han blir kvar i Europa ens. Det kanske blir AHL. Jag kan inte säga så mycket mer än att jag har fått några förfrågningar kring honom.

Svaret: ”Just nu tror jag han trivs ganska bra”

Vidare menar han att de inte tänkt på om det är aktuellt att sälja Jonsson.

– Jag vet faktiskt inte om det finns något intresse och hur starkt det är från SHL-klubbarna, Jag vet att Samuel väntade så länge på att skriva på för att han hoppades spela så högt upp som möjligt. Det jag kunde lova Samuel var inte det fetaste kontraktet. Utan en bra möjlighet att spela väldigt mycket och spela igång sig lite.

– Vi har inte haft någon fundering kring om han ska säljas eller inte. Han har ett kontrakt med oss och just nu så tror jag han trivs ganska bra.

Hur ser du på Samuel Jonssons tid i klubben hittills?

– Nej, men det är jättebra att ha Samuel här. Det är lite samma med Pete (DiLiberatore) och vi visste att han skulle vara bra på vår nivå men även klara av Liiga och SHL. Det är det som är skillnaden mot ”Pete”, man vet inte vad man får när de kommer från Nordamerika. Han har varit lika viktig sett till speltid och betydelse. När han spelar bidrar han på riktigt och båda två har en stor del i att vi ligger där vi ligger.

Kalmars Samuel Jonsson ryktas till SHL.

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0420

”Jag vet inte om han kan visa sig då i Ängelholm då..”

Att det skulle bli flytt till just Malmö av alla lag, det hade rört upp känslor. Det vet Stolt om.

– Jag vet inte om Oscar Alsenfelt kan visa sig i Ängelholm om han skulle göra ett sådant move, säger han skämtsamt och skrattar.

– Nej, men på riktigt så är det ju känsligt på pappret. Men det fungerar inte riktigt nuförtiden som det gjorde förr. Det är klart – jag jublar inte om spelarna dyker upp i Nybro, men det kan hända i dag.