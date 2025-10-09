Seger på straffar för Luleå hemma mot HV 71

Luleå segrade – 3–2 efter straffar

Markus Nurmi med två mål för Luleå

Andra raka förlusten för HV 71

Luleå vann till slut en jämn match mot HV 71 i SHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Markus Nurmi för.

Markus Nurmi gjorde två mål för Luleå

Luleå tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt tre minuter. HV 71 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jonathan Ang och Martin Johnsen i början av andra perioden i andra perioden. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. Luleås Markus Nurmi blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Förlusten var HV 71:s femte uddamålsförlust.

Det här betyder att Luleå är kvar på elfte plats och HV 71 stannar sist, på 14:e plats, i tabellen.

I nästa match, lördag 11 oktober möter Luleå Växjö hemma i Coop Norrbotten Arena 15.15 medan HV 71 spelar borta mot Skellefteå AIK 18.00.

Luleå–HV 71 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 1–0)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (10.26) Isac Hedqvist (Eetu Koivistoinen), 2–0 (12.58) Markus Nurmi (Pontus Själin, Erik Gustafsson).

Andra perioden: 2–1 (22.19) Jonathan Ang (Nikola Pasic, Aleksi Heponiemi), 2–2 (25.40) Martin Johnsen (Nikola Pasic, Olle Alsing).

Straffar: 3–2 (65.00) Markus Nurmi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 2-0-3

HV 71: 2-1-2

Nästa match:

Luleå: Växjö Lakers HC, hemma, 11 oktober

HV 71: Skellefteå AIK, borta, 11 oktober