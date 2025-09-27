”Satt på bänken och fick rysningar i kroppen”

Jacob Josefson, 34, fick göra mål i SHL för första gången sedan säsongen 2020/21.



Stjärnans inträde i Djurgårdens A-lagstrupp har betytt mycket för laget – och han har blivit förstacenter på nolltid.



– Superkul att se honom göra mål, jag unnar honom allt, säger lagkamraten Jesper Pettersson till Hockeysverige.se.

Robert Kimby och Jesper Pettersson ger tummen upp till Jacob Josefson.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens seger mot Timrå (4–2) fick en rejäl rivstart. Mindre än två minuter in i matchen gjorde Jacob Josefson, 34, mål för första gången på 1716 dagar.

Senaste målet kom mot Örebro i januari 2021.

Efter matchen var Djurgårdens tränare Robert Kimby överlycklig över Jacob Josefsons insats.

– Vad gäller målet, så har han gjort svårare sådana. Han får en retur som landar på honom, men det är klart att han tar den, säger han och fortsätter.

– Det är väldigt skönt för honom och han blev känslosam. Han har varit riktigt, riktigt bra och hans arbetsinsatser är det nästan ingen som matchar. Som han backcheckar och så. Han har inte fått så mycket utdelning hittills, men han gör ett magiskt jobb för oss.

”Man har en bit kvar..”

Hans betydelse för den stora delar talangfulla Djurgårdstruppen hymlar han inte med.



– Som alla äldre spelare ger han trygghet till de unga och delar med sig av erfarenhet, det är kul för honom att det rullar på bra.

Josefsons svar på Kimbys beröm var ödmjukt.

– Det har väl varit som det är, tycker jag. Man har har en bit kvar i spelet med pucken, men benen funkar så man har fått använda dem och jobba i stället, säger han och skrattar.

– Det var väl 2000 dagar sedan. Det är klart att man vill spräcka nollorna i poängprotokollet och kan man bidra på det sättet är det så klart jättekul. Det är alltid speciellt att göra mål här, men det hade inte varit lika kul om vi inte vann i dag.

”Jag unnar honom allt”

Backstjärnan Jesper Pettersson uttrycker också en glädje över att få se Josefsons målnolla spricka.

– Superkul att se honom göra mål, jag unnar honom allt. Sedan han kom tillbaka och såg hans första byte i en träningsmatch, då man satt på bänken och fick rysningar i kroppen. Man såg hur glad han var, just spelglädjen.

– Sedan är det superkul att han får komma tillbaka och göra en kasse på Hovet när man vet hur han kämpat och hur han alltid lägger ner jobbet dag för dag och är en riktig förebild för oss och de yngre.