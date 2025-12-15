”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Succén i Kalmar ledde till en flytt till den krisande finska storklubben Kärpät.

Det var dock inte utan att SHL-klubbar jagade Samuel Jonssons signatur.

– Det fanns en hel del intresse från SHL-lag, säger backen till Hockeysverige.se.

Samuel Jonsson lämnar Kalmar för spel i Kärpät.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Samuel Jonsson värvades in som något av en krislösning i Kalmar – och lämnade i helgen som en succévärvning.



Efter drygt tre månader i den hockeyallsvenska toppklubben gick i helgen flyttlasset till Uleåborg och Kärpät, där han landade under söndagskvällen och gjorde sitt första träningspass med sitt nya lag under måndagsförmiddagen.



– Det känns jättekul. Det är en väldigt stor klubb i Finland, så när möjligheten kom så kändes det självklart. Jag trivdes jättebra i Finland ifjol (i JYP) och kände då att jag väldigt gärna skulle vilja komma tillbaka, så när Kärpät hörde av sig var det ett ganska enkelt beslut, säger Jonsson till Hockeysverige.se.

SHL-klubbar visade intresse för Samuel Jonsson

Jonsson hämtades in till Kalmar veckan innan den hockeyallsvenska premiären till följd av den skadekris som då rådde på backsidan i klubben. När han skrev på avtalet skrevs en klausul som möjliggjorde en flytt till högre liga möjlig under säsongen, en klausul han alltså valde att nyttja i helgen.

– Målsättningen har alltid varit att spela på så hög nivå som möjligt. Jag trivdes superbra i Kalmar och kände att jag utvecklades som spelare, men nu ville jag ta mitt spel till en högre nivå och en högre liga. Så det var ett ganska självklart val när den här möjligheten dök upp, säger han.

Höstens framfart i Kalmar, som illustreras med 20 poäng (4+16) på 25 matcher och en femteplats i backarnas poängliga, gick inte klubbarna i vare sig Sverige eller Finland obemärkt förbi. Jonsson har kopplats samman med både Linköping och Malmö under hösten – och för Hockeysverige bekräftar 27-åringen intresse från SHL-håll.

– Det var inte tyst i höstas, kan jag säga. Det fanns en hel del intresse från SHL-lag, Finland likaså. Sedan ska man alltid komma till en deal där båda parter ska vara nöjda. Nu blev det Kärpät som hörde av sig och var väldigt, väldigt intresserade. Allt gick supersnabbt när de väl hörde av sig.

Samuel Jonsson gjorde succé i Kalmar under sin sejour i klubben.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

”Klart att det alltid är lite känsligt”

Att lämna mitt under en så pass framgångsrik period både för Jonsson och klubben är speciellt, medger han.

– Det är klart att det alltid är lite känsligt. Man har lärt känna killarna i laget på ett lite djupare plan efter så lång tid. Samtidigt kom jag till Kalmar när de hade två långtidsskador på backar och jag bara ville bara komma in, göra så bra jag kunde för Kalmar HC och lämna klubben på ett bättre ställe. Det tycker jag att jag har gjort. De ligger tvåa i tabellen och det ser rätt ljust ut för framtiden, så på så sätt känns det ganska bra, säger Jonsson.

Samtidigt är Jonsson tacksam gentemot den allsvenska succéklubben.

– Det har varit super. Jag kom in veckan innan seriepremiären och blev väl omhändertagen direkt. Det finns helt fantastiska människor i det där laget och det var väldigt lätt att komma in i gruppen. Jag kände att spelsystemet som var där passade mig väldigt bra och jag fick fria rullar offensivt, vilket gjorde att jag själv kunde utvecklas. Jag är supertacksam över att jag fick vara där.

Storklubb i kris

I Kärpät kommer han till en finsk storklubb som befinner sig i något av en kris.

Första halvan av säsongen har inte alls blivit vad Uleåborg-klubben hoppats på, då laget ligger på nästjumboplatsen i Liiga med fyra poäng upp till säker mark och sex poäng upp till en plats i slutspelet.

– Jag vill komma in med ny energi i laget och det offensiva spelet som jag byggde upp i början på fjolårssäsongen och som jag kunde ta till nya höjder i Kalmar. Sedan vill jag vara bra i defensiven, jobba mycket med skridskoåkningen och vara en avgörande faktor i matcherna, säger Jonsson.

Samuel Jonsson spelade fjolårssäsongen i finska JYP.

Foto: Vesa Pöppönen/Imago/Bildbyrån

Kontrakt säsongen ut: ”Sedan får vi se vad som händer”

Kontraktet med Kärpät är skrivet säsongen ut.

– Sedan får vi se vad som händer. Det är inget som kommer att stressas fram. Hockeymässigt handlar det om att ta Kärpät till en bättre plats än vad de befinner sig på just nu, där jag hoppas kunna bidra direkt från start. Sedan får man ta allt dag för dag nu i början. Man ska komma in i ett nytt lag, nytt land och en ny lägenhet där jag, min partner och vår hund ska hitta rätt i vardagslivet.

När Jonsson under måndagen återvände från ishallen till sin nya lägenhet i Uleåborg återvände han till en ekande tom lägenhet.

– Jag hade ett snack med tjejen och hon sade att ”du rör inte en fena innan jag kommer dit”. Så jag har stränga order.

Då låter det som att det kanske är en bra idé?

– Ja, jo. Det är inte riktigt min ”cup of tea” att inreda en tom lägenhet, halvt färgblind som jag är. Det är inte min grej. Det är tur att man har andra kvaliteter på hockeybanan.

Source: Samuel Jonsson @ Elite Prospects