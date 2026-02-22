”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Samuel Johannesson ryktades flytta till Frölunda nästa säsong. Sedan bröt backen plötsligt sitt NHL-kontrakt med St. Louis Blues och hamnade i Frölunda redan den här säsongen.

Nu berättar stjärnbacken om hur övergången gick till.

– Jag satt i en ganska dålig sits där borta och när frågan väl kom upp var det inte så mycket att fundera på, säger Johannesson till hockeysverige.se.

Samuel Johannesson hamnade i Frölunda – tidigare än förväntat. Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Serieledande Frölunda har varit i en svacka den senaste tiden. Göteborgarna hade bara en vinst på de senaste åtta matcherna inför gårdagens bortamatch mot HV71.

I Jönköping kom däremot trendbrottet för Frölunda som vann med hela 5-1 efter ett ryck i andra perioden där de gjorde fyra mål på bara drygt tre minuter. För nye backen Samuel Johannesson var det också hans första vinst i FHC-tröjan efter att laget förlorat i alla de tre första matcherna sedan han värvades till klubben.

– Det kändes ändå som en bra match av oss. De kom ut ganska hårt i början, vilket inte är så konstigt heller med tanke på vilket läge som de befinner sig i och det var deras hemmaplan och sådär, men jag tyckte vi redde ut det ganska bra. Sedan kontrollerar vi matchen efter det och det var skönt att få vinna, säger Samuel Johannesson till hockeysverige.se efter matchen.

Hyllar backpartnern: ”Hjälper mig mycket”

Hur känns det för egen del nu när du gjort fyra matcher tillbaka i SHL?

– Jag tycker att jag börjar komma in i det mer och mer. Det är nästan mest på träningarna som man behöver komma in i det, sedan är det en del med att känna av den stora isen och lära sig lite hur Frölunda spelar. Det blir bättre och bättre, men jag har väl lite mer att lär mig och känner att jag har mer att ge också.

Samuel Johannesson har också fått en bra start i sin nya klubb. 25-åringen har noterats för 1+2 på sina fyra första matcher i Frölunda.

– Det är ju bara kul. Det har varit skönt att komma in i det hyfsat bra och mest bara bli inslängd i det. Att sedan också kunna hjälpa laget att vinna, det är ju det som är målet.

Samuel Johannesson firar segern mot HV71 tillsammans med målvakten Tobias Normann. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Så här långt har Johannesson också klivit rakt in i första backpar tillsammans med Henrik Tömmernes. Johannesson är också full av beundran för sin backpartner.

– Han är grym och han hjälper mig mycket att komma in i saker och ting. Det är jättekul att spela med honom. Han är väldigt bra både med pucken och utan pucken. Det är jättekul och enkelt att spela med honom.

Samuel Johannesson om flytten till Frölunda

Samuel Johannesson gjorde succé i både Brynäs och Örebro mellan 2022 och 2024 där han var en av SHL:s bästa offensiva backar. Det ledde till att han fick ett NHL-kontrakt med St. Louis Blues och tog steget över till Nordamerika. Han gjorde 32 poäng på 66 matcher i AHL förra säsongen men till årets säsong har det gått tyngre.

Trots en fin debutsäsong i AHL blev Johannesson nedskickad till farmarlaget igen och blev även åsidosatt. Han tillbringade flera perioder på läktaren och det blev blott elva poäng på 26 matcher med Springfield Thunderbirds.

Det gick därför rykten om att backen blickade hem mot Sverige till nästa säsong och var överens med Frölunda. I början av februari kom däremot beskedet att backen plötsligt bryter sitt kontrakt med St. Louis Blues och skriver på för Frölunda redan nu.

Nu öppnar Samuel Johannesson upp om flytten till Göteborg.

– Det känns bara jättekul. Frölunda tog en tidig kontakt och allt har känts rätt redan från början. De visade ett tydligt intresse för mig och det kändes som att jag skulle kunna få en bra plats i laget. Frölunda är ett topplag som alltid slåss om att vinna och det är också nära hem vilket var lockande.

– Sedan är det ju ett bra läge att komma hem just nu. Frölunda har ju chans att vinna två guld här. Det känns nästan inte som att jag hade kunnat komma in i ett bättre läge.

För Samuel Johannesson är det en dröm som går i uppfyllelse att skriva på för Frölunda. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Mötet bakom övergången: ”Var sugna på att ta över mig direkt”

Johannesson berättar även att ett möte med Frölundas sportchef Fredrik Sjöström i USA blev avgörande bakom beslutet att välja Frölunda.

– Vi träffades i Springfield och snackade lite om allting. Jag fick ett väldigt bra och proffsigt intryck och kände verkligen att de ville ha mig.

Det var ju först snack om att du skulle komma till nästa säsong, men varför flyttade du nu i stället?

– Frölunda hade en del skador på backarna här och de var sugna på att ta över mig direkt. Jag satt ju i en ganska dålig sits där borta i Springfield och hade börjat bli lite less på det. När Fredrik (Sjöström) sedan ringde och frågan väl kom upp var det inte så mycket att fundera på.

Samuel Johannesson kommer själv från västkusten då han är född och uppvuxen i Halmstad. För honom har det därmed blivit en dröm som gått i uppfyllelse att skriva på för Frölunda HC.

– Jag har hållit på Frölunda sedan när jag var liten och det har alltid varit lite av en dröm att spela i Scandinavium också. Det har verkligen varit perfekt med hur allting har blivit.

Samuel Johannesson hoppas kunna hjälpa Frölunda till guld den här säsongen. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Samuel Johannesson jagar dubbla guld i Frölunda: ”Hoppas kunna bidra”

25-årige Johannesson har fått en fin start i Frölunda även om laget bara har vunnit en av fyra matcher sedan han anslöt. Laget är däremot i en bra sits som serieledare i SHL och samtidigt ska klubben även spela CHL-final mot Luleå i början av mars.

– Vi är ett väldigt bra lag och ligger först i serien. Det har varit lite tungt nu så för oss har det handlat om att komma tillbaka till där vi har varit innan. För min egen del är det mest att jag vill komma in i spelet mer och vänja mig vid allting för att kunna bidra så mycket som möjligt till laget.

Att du kommer hem nu, hoppas du kunna ha en del i att det blir guld också?

– Absolut, det är ju såklart målet och drömmen. Jag hoppas att jag kan komma in och bidra till det, avslutar Samuel Johannesson med ett leende.

Source: Samuel Johannesson @ Elite Prospects