Så rankas de svenska talangerna inför NHL-draften 2026

Flera svenskar rankas högt inför NHL-draften 2026.

På EliteProspects senaste draftranking är det fyra svenskar som tippas gå i första rundan.

Ivar Stenberg, Viggo Björck och Elton Hermansson är tre spännande talanger. Foto: Bildbyrån

NHL-draften 2025 blev framgångsrik ur svensk synvinkel. Anton Frondell gick högt, som tredje spelare, och det var tre svenskar i förstarundan samt 30 blågula spelare som valdes i hela draften. Nästa års draft har dock kapacitet att överträffa fjolåret, åtminstone sett till topprankade svenska talanger.

När EliteProspects.com släpper sin tidiga draftranking spås nämligen fyra svenskar gå i förstarundan av NHL-draften 2026.

Det råder inga tvivel om vem som är etta på rankingen. Gavin McKenna är överlägsen jämfört med övriga talanger och 17-åringen beskrivs redan som en ”framtida superstjärna”. Nästa års draft har då redan börjat få monikern ”The Gavin McKenna Draft”. Supertalangen dominerade fullständigt i WHL och tar klivet till college inför årets säsong. Enligt rankingen är han en självklar draftetta till nästa år.

Ivar Stenberg tvåa – men Viggo Björck tappar

Men bakom McKenna är det svenskt. Frölundas storlöfte Ivar Stenberg är nämligen tvåa efter att han redan börjat vara en impact-spelare för Frölunda i SHL. Han jämförs med Lucas Raymond, som nu är en storstjärna i Detroit Red Wings, och Stenberg spås en lysande framtid. Därefter är det ett stort hopp ner till nästa svensk. Djurgårdens jättetalang Viggo Björck har tappat och hamnar nu på blott 15:e plats enligt EliteProspects. Björck, som har slagit poängrekord i både U18- och U20 Nationell, har också inlett säsongen som en ordinarie SHL-spelare. Han har tidigare rankats så högt som topp fem men har nu alltså tappat rejält. Scouterna höjer ett varningens finger för Björcks brist på storlek och menar att han kommer att behöva bevisa sig fysiskt på SHL-nivå för att slå sig in högre upp på rankingen.

Övriga svenskar som tippas gå i förstarundan är HV71:s backbjässe Malte Gustafsson på 16:e plats samt MoDos forwardstalang Elton Hermansson på 25:e plats. EliteProspects skriver att Gustafsson skulle kunna pusha högre för att slåss om en topp tio-plats i nästa års draft. Hermansson däremot lyfts fram för sina offensiva färdigheter och spås kunna bli en bra NHL-spelare i framtiden.

Det är sedan även två svenskar som inte tar plats bland de 32 bästa talangerna utan får i stället hedersomnämnanden, vilket innebär att de i nuläget rankas som de bästa talangerna utanför första rundan av nästa års NHL-draft. Det handlar om Djurgårdens Marcus Nordmark och Luleås backtalang William Håkansson som är strax utanför rankingen.

Så rankas topp tio + svenskarna inför NHL-draften 2026

Gavin McKenna, fw, Penn State Univ. (NCAA) Ivar Stenberg, fw, Frölunda HC (SHL) Keaton Verhoeff, b, Univ. of North Dakota (NCAA) Ryan Lin, b, Vancouver Giants (WHL) Ethan Belchetz, fw, Windsor Spitfires (OHL) Tynan Lawrence, c, Muskegon Lumberjacks (USHL) Mathis Preston, fw, Spokane Chiefs (WHL) Daxon Rudolph, b, Prince Albert Raiders (WHL) Xavier Villeneuve, b, Blainville-Boisbriand Armada (QMJHL) Ryan Roobroeck, fw, Niagara IceDogs (OHL)

Övriga svenskar:

15. Viggo Björck, c, Djurgårdens IF (SHL)

16. Malte Gustafsson, b, HV71 J20, (U20 Nationell)

25. Elton Hermansson, fw, MoDo Hockey J20 (U20 Nationell)

HM: Marcus Nordmark, fw, Djurgårdens IF (U20 Nationell)

HM: William Håkansson, b, Luleå HF (SHL)

Source: Ivar Stenberg @ Elite Prospects