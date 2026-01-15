”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter att både Björn Liljander och Fredrik Stillman sjukskrivit sig saknar HV71 just nu en sportchef.

Nu berättar tränaren Anton Blomqvist och lagkaptenen Olle Alsing hur det påverkar laget.

– Det är klart att det är speciellt och lite rörigt just nu, säger Blomqvist

– Det är jättetråkigt, men vi sluter upp och spelar för ”Stille” nu, säger Alsing.

Anton Blomqvist och Olle Alsing reagerar efter att ha tappat två sportchefer på kort tid. Foto: Bildbyrån/Montage

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

I slutet av oktober meddelade HV71 att general managern Björn Liljander sjukskrivs. Han ersattes sedan av Fredrik Stillman som klev in som tillförordnad GM. Men i går gick HV ut med att även Stillman sjukskrivs med utmattningssymptom. Klubben vittnade även om att det förekommit hot och hat mot flera anställda inom föreningen.

Efter att ha tappat både Liljander och Stillman inom loppet av bara några månader står HV71 nu utan en sportchef.

– Det är klart att det blir speciellt när en sportchef som fyller i för en annan sportchef också tvingas gå hem. Det påverkar många och det blir ett brus igen runt föreningen. Det ska städas upp, sedan ska det fokuserar och spelas hockey. Jag är otroligt stolt över hur spelarna hanterar det. Jag är glad över det, säger tränaren Anton Blomqvist, som var märkbart rörd efter kvällens seger mot Färjestad, på presskonferensen.

Anton Blomqvist: ”Det är ett speciellt läge”

Hur påverkar detta ditt jobb som tränare dag till dag när du inte längre någon som är din närmsta chef?

– Det är klart att det är speciellt och lite rörigt just nu… Men vi ska samla kraft i detta och försöka hitta en lösning framåt. Vi ska se till att vi är organiserade under sista delen av säsongen.

Att två sportchefer sjukskrivs på kort tid är såklart inget bra betyg för arbetsmiljön i klubben. Blomqvist upplever däremot inte att det är ett problem inom föreningen.

– Jag tycker att stämningen är bra. Sedan är det klart att det är ett pressat läge där vi inte har lyckats vinna tillräckligt med matcher. Alla hanterar situationen olika och det är svårt att tala för någon som inte är här. Det är klart att det är ett speciellt läge men vi kommer se till att ordna upp, säger Anton Blomqvist.

Olle Alsing: ”Vi spelar för Stille”

Lagkaptenen Olle Alsing svarar nu också på hur spelargruppen har påverkats av nyheten om Fredrik Stillmans sjukskrivning.

– Det är jättetråkigt. Jag gillar ”Stille” otroligt mycket. Det är en ikon i klubben och en väldigt viktig person för oss i laget. Han får oss alltid på bättre humör och det är en väldigt klok individ. Så det var jättetråkiga nyheter för oss, men det är matcher som ska spelas och prestationer som måste göras. Det tycker jag verkligen att vi visar i dag, vi sluter upp och spelar för ”Stille” i dag och hoppas att han kan kryar på sig, säger Alsing till hockeysverige.se.

Två sportchefer som går hem på inom bara några månader, hur är arbetsmiljön och stämningen inom HV71?

– Det är speciellt såklart, väldigt speciellt att ha så många olika sportchefer, men hälsan går före allting. Den går före hockeyn och det enda man vill är att de ska krya på sig och jag hoppas att de mår bättre snart. Sedan är det klart att det blir konstigt, men samtidigt slutar vi upp som lag. Alla coacher och spelare går ihop här och gör vårt bästa varje dag för att bli lite bättre på hockey, avslutar Olle Alsing.

