Rönnqvist svar till Kovacs: ”Får en att minnas lågstadiet”

Robin Kovacs pekade finger mot djurgårdsklacken och sa till Sportbladet att Petter Rönnqvist borde avgå. Nu svarar TV4-experten på utspelet.

— Han kanske har rätt eftersom att jag hyllade honom hela sändningen. Jag vet inte, säger han i TV4 Hockey-podden.

Petter Rönnqvist och Robin Kovacs har hamnat i ett ordbråk. Foto: Bildbyrån.

Under gårdagens SHL-omgång stal Robin Kovacs som så många gånger förr rubrikerna. LHC-stjärnan sågs gestikulera mot Djurgårdens klack flera gånger om och efter den andra perioden pekade han även långfinger mot deras sektion. Något som nu gjort att han anmälts till disciplinnämnden och riskerar avstängning.

Efter matchen fick han kritik från TV4-studion där experterna ifrågasatte beteendet. Då svarade Kovacs med att skicka en salva kritik tillbaka till Petter Rönnqvist.

— Jag tycker bara att Petter Rönnqvist ska fokusera på sitt och sluta sitta och snacka skit i studion. Han kallas för expert men har inte ett enda rätt när han sitter där och diskuterar. Han borde fokusera på sitt och kanske avgå i stället, sa han till Sportbladet efter matchen.

I TV4 Hockey-podden svarar nu Rönnqvist på utspelet.

— Ja, han sa ju det att jag borde avgå. Han kanske har rätt eftersom att jag hyllade honom hela sändningen. Jag vet inte.

Per Svartvadet, som även han var med i podden, är inte alls imponerad av 29-åringens beteende.

— Hur lågt kan man sjunka, tänker jag? Känns det bra, liksom. Tittar man ens på djurgårdsklacken om de pekar finger, gör något ljud? Går man inte bara in, tar en kopp kaffe och chillar inför nästa period?

”Det får en att minnas lågstadiet”

Petter Rönnqvist och Per Svartvadet ifrågasätter valet att peka finger. Där de båda menar att det kan hända i vardagssituationer som när man kör bil. Men där det, enligt experterna, blir skillnad på en ishockeyarena med TV4-sändning.

— Man måste skilja på var man är när man gör det. Det är lika med att bli förbannad, när kan jag bli förbannad och när kan jag inte bli förbannad. Hela livet är fullt av val när, var och hur det passar. Det var längesen jag såg någon köra den där med att suga på långfingret innan det får en att minnas lågstadiet, säger Rönnqvist innan Svartvadet fyller i:

— Jag tror att Per Ledin och Andreas Jämtin tycker att han är en jäkla mes. Allvarligt? Kan han inte säga något bättre utan suga på fingret och peka.

Robin Kovacs gjorde en assist i matchen mot Djurgården som Linköping vann med 3-1.