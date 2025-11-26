Kovács i centrum – som vanligt: ”Gillar när det hettar till”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Robin Kovács hamnar ofta i rubrikerna.

Men den här säsongen har det inte bara varit för hans diverse påhitt på isen – utan även för att han har gjort succé i Linköping och presterat som en av SHL:s bästa spelare.

— Jag skulle säga att det är en ganska stor skillnad om jag ska jämföra mig med förra säsongen, säger Kovács till hockeysverige.se.

Foto: Bildbyrån.

Robin Kovács har inlett säsongen på ett mycket fint sätt. Inte bara poängmässigt (11 mål och totalt 21 poäng på 22 matcher) utan även i spelet runt hela banan. Enligt många har 29-åringen från Västertorp i Stockholm tagit ytterligare ett stort steg i sin utveckling jämfört med förra säsongen. Något som även Kovács själv håller med om.

— Jag tycker att min lägstanivå har blivit mycket högre. Sedan har jag tagit mycket mer ansvar i det defensiva på isen, men kanske också utanför isen och runt laget, säger Linköpingsanfallaren och fortsätter:

— Jag skulle säga att det är en ganska stor skillnad om jag ska jämföra mig med förra säsongen.

När du säger tagit mer ansvar utanför isen, kan du utveckla det?

— Mycket runt laget. Redan när ”Musse” (Mikael Håkanson) kom i somras kände jag att jag skulle få en ledande roll i laget. Jag har också växt med den rollen.

— Jag har försökt hjälpa laget mycket nu då det varit tufft och vi är några som har lyft dom har viktiga frågorna just då det gått tungt.

Robin Kovács: ”Mitt spel har varit mycket bättre i år”

Inför förra säsongen valde Robin Kovács att återvända till Sverige efter ett par säsonger i Schweiz. Det blev då 17 mål och totalt 38 poäng på 51 matcher från hans klubba.

— Det var en omställning eftersom det är ett helt annat spel här än vad det är i Schweiz. Någonstans visste jag vad det är för spel som är här hemma i Sverige och vad som krävs för att vara en bra spelare och toppspelare i den här ligan.

— Jag visste, som sagt var, redan från början vad som krävdes, så för min egen del var det ändå inte en så stor omställning.

Vad utvecklade du mest under din tid i Lausanne?

— Jag skulle säga det offensiva spelet lite mer. Vi hade en bra amerikansk tränare (Geoff Ward) som hade varit i NHL under många år. Han kom med många bra ”inputs” och små detaljer som jag kunde förbättra.

Robin Kovacs i Lausanne. Foto: Jari Pestelacci/Just Pictures/Sipa USA

Hur ser du på din prestation så här långt den här säsongen?

— Jag har levererat både poängmässigt men även i spelet och det defensiva vilket har hjälpt laget.

— Många kollar på poäng och så vidare, men jag tycker generellt att mitt spel utan puck har varit mycket bättre i år än vad det har varit tidigare.

Innebär det att du fått en annan roll på isen än tidigare säsonger eller har du bara tagit den?

— Jag har fått en liten annan roll också. Tagit lite mer tekningar i egen zon än vad jag kanske fått göra tidigare.

— Vi kanske inte har fått ut det maximala i fem mot fem-spelet. Där har vi också haft lite problem att göra mål. Jag tycker att vi ändå haft en bra balans i det och vår kedja har fungerat tillsammans bra.

”Jag gillar när det hettar till ibland”

Linköping har också efter en svajig inledning börjat spela bättre, tagit poäng och klättrat i tabellen. Idag ligger Linköping på en elfte plats med tre poäng upp till slutspelsplats.

— Jag tycker att vi börjat sätta defensiven bättre nu. Vi har idag en defensiv som vi kan luta oss tillbaka på och är ganska tajta runt det egna målet. Det skulle jag säga är den stora omställningen vi gjort under förra landslagsuppehållet.

Vad betydde det för självförtroende att vinna mot Timrå borta i senaste matchen?

— Jättemycket eftersom Timrå kanske var det bättre laget under hela matchen, men att åka upp dit och ta tre poäng när vi inte spelade vår bästa ishockey är också ett otroligt styrkebesked.

— Vi har haft några matcher där vi kanske inte varit värda att vinna, men vunnit ändå. Sedan har vi tillexempel matchen mot Djurgården där jag tycker att vi är det bättre laget om vi kollar statistikmässigt. Det var en match vi skulle vinna, men den förlorade vi ändå. I slutändan brukar det där gå hand i hand.

Du är ofta, med glimten i ögat, i samspråk med motståndarna under matcherna, är det här något som triggar dig?

— Ja, så är det och har alltid gjort. Det är kul, men den här säsongen har jag försökt fokuserat lite mer på mitt och lagets spel. Fokusera på det jag kan hjälpa och bidra till laget med.

— Någonstans finns ändå det där kvar och jag gillar när det hettar till ibland.

Får du också mycket skit av motståndarna?

— Nej, inte så mycket. Jag tar inte åt mig utan tycker bara det är kul med allt som skrivs och sägs, avslutar Robin Kovacs.

Source: Robin Kovács @ Elite Prospects