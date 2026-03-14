Robin Kovács har öst in mål och poäng för Linköping.

Det gör att han nu har intresse från Schweiz och kan lämna LHC – bekräftar han själv.

– Jag har aldrig haft så många erbjudanden tidigare, säger Kovács.

Robin Kovács har en osäker framtid i Linköping efter succén.

LINKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Säsongen är slut för Linköping HC.

Återigen blir det en säsong som slutar i besvikelse över att ha missat slutspel och hamnat i ingenmansland. Trots segern mot Örebro i sista omgången blir LHC elva i SHL-tabellen.

– Det är ju tufft, det är det. Man lever ju hockey dag ut och dag in och sedan är det helt plötsligt bara som trycka på en knapp och sedan är säsongen över. Man ska inte träna och man ska inte knyta på sig grillorna något mer den här säsongen. Det blir tomt, säger Robin Kovács till media på plats efteråt och medger att han känner en stor besvikelse över att missa slutspel igen:

– Det var ingen i den här föreningen som ville ha det här resultatet. Vi hade större förväntningar på oss själva, men vi lyckades inte leva upp till det.

Vad är det som inte har fungerat för er, tycker du?

– Jag tycker att det är en helhetsbild. Det är ingenting som jag tänker gå in på här och nu kring exakt vad det är, men det är någonting vi behöver prata igenom och förbättra till nästa år.

Linköping missar slutspel: ”Fick det inte att klicka”

Robin Kovács hyllar samtidigt laget och framför allt spelargruppen.

– Jag tycker att vi som grupp har varit otroligt starka under hela säsongen. Vi har kört med raka puckar, haft högt i tak därinne och varit ärliga med varandra under hela säsongen. Tyvärr fick vi det inte till att klicka, säger han.

Robin Kovács hade en lysande säsong och landade in på 23 mål och 47 poäng på 50 matcher, vilket gör honom till en av SHL:s bästa spelare. Själv hade han dock svårt att vara glad över sin säsong med tanke på lagets prestation.

– Det är svårt att stå här och säga något annat. Det är tufft att åka ut så här nu. Man får väl se om några veckor om man kanske kan blicka tillbaka och vara nöjd över säsongen ändå.

Robin Kovács om framtiden i LHC: ”Inte bara mitt beslut”

Kovács har ett gällande kontrakt med Linköping som gäller till 2028. Däremot ryktas det om att klubbar i Schweiz visar intresse för stjärnan och vill värva honom till nästa säsong. Nu bekräftar också Kovács uppgifterna.

– Jag har två år kvar här, sedan tänker jag inte sticka under stolen med att jag har fått en massa erbjudanden. Jag har väl aldrig haft så många erbjudanden tidigare. Det är ingenting som jag tänker på just nu. Vi behöver utvärdera säsongen och sedan får vi sätta oss ner. Jag ska prata med min familj och alla runt omkring och se vad som blir bäst.

Skulle det locka att spela där igen?

– Det får vi se. Det är inte bara jag, inte bara mitt beslut. Det är en hel familjesituation som jag behöver ta hänsyn till. Vi får se vad som händer. Just nu spelar jag i Linköping nästa år, säger Kovács men menar samtidigt att det är smickrande att flera klubbar är intresserade:

– Det är väl ett kvitto på att man har gjort något bra det här året. Men som sagt, det har ändå varit ett tungt år och man får blicka tillbaka sen.

”Det är min fru som avgör”

Hur har det varit att hålla fokus på Linköping samtidigt som det här surret har pågått?

– Jag har pratat med min agent och sagt att han får hålla det för sig själv. Sedan tror jag att det var Expressen som läckte någon nyhet där och det kom ut lite. Mer än det har jag inte lagt fokus på det. Jag har mest hört mer om det de senaste dagarna och vad som finns.

Har tanken slagit dig att detta kan ha varit din sista match i LHC-tröjan?

– Nej, inte riktigt. Jag försöker kriga och göra det bästa där ute för klubben, försöker hjälpa dem så mycket som möjligt. Nu när du säger det så är det klart att tanken dyker upp. Jag trivs jättebra och har haft två väldigt bra år här i Linköping. Så Linköping väger ändå tungt.

Vad är det som blir avgörande när du tar ett beslut?

– Det är min fru som avgör, säger Robin Kovács med ett skratt.

Source: Robin Kovács @ Elite Prospects