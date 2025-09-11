Robert Ohlsson är tillbaka i Frölunda.

Efter en kaotisk avslutning i Skellefteå öppnar han för Hockeysverige.se upp om säsongen som var, och det som är runt hörnet.

– När det blev grejer om familjen blev jag förbannad, säger Robert Ohlsson.

Ohlsson är redo att ta sig an en ny utmaning efter kaoset i Skellefteå.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Ola Westerberg/Bildbyrån

Robert Ohlssons senaste säsong i SHL blev tuff efter ett uttalande i radion. Ett uttalande som tvingade honom att lämna tränarjobbet i Skellefteå. Redan tidigt stod det klart att hans nya klubbadress, en nygammal närmare bestämt, Frölunda.

– Ganska mycket på en kort tid. Jag var där för tio, tolv år sedan, men det gick snabbt att hitta in i det hjulspåret igen. Även fast jag är Stockholmskille har jag redan kommit bra in i Göteborg, svarar Robert Ohlsson då hockeysverige.se frågar hur mycket göteborgare stockholmaren är idag.

Var åker i Göteborg du helst en ledig dag från hockeyn?

– Då åker jag gärna ut till Långedrags värdshus vid havet. Det är jättefint där. Eller så kan man åka ut på någon av öarna där utanför och käka något.

– Jag bor inne i stan så att gå och strosa där är också väldigt trevlig. Eftersom jag har hund blir det alltid promenader.

Har du hittat någon favoritrestaurang på Avenyn?

– Ja, det har jag. Simon Moberg, som var junior i Frölunda förra gången jag var här, har en restaurang som heter Joe Farellis. Ingen ”fine dining”, men bjuder på bra käk till ett vettigt pris. Det tycker jag är bra. Lite amerikanskt ”dining”, så det är mitt tips.

Robert Ohlsson jobbade som assisterande tränare i Frölunda under Roger Rönnberg mellan 2013 och 2016.

– Sex år totalt eftersom vi först hade juniorlandslaget tillsammans. Efter det körde vi Frölunda under tre år.

Robert Ohlsson är tillbaka i Frölunda och Göteborg igen.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Hyllar Roger Rönnberg: ”En mästare i klassen”

Vad har du tagit med dig för erfarenheter från att jobba med honom?

– Har man en bra daglig verksamhet, är väldigt krävande i den och lever efter den blir det väldigt bra övertid. Hans ihärdighet skulle jag säga är hans största talang. Att driva en grupp framåt så dom kan försätta berg. Där tycker jag att Roger är extremt bra och har sin största styrka.

– Sedan är han en mästare i klassen att vara inför en grupp. Messa som en amerikansk pastor, vilket kan vara ganska häftig att kolla på.

Bollar ni båda idéer under en säsong fast ni coachar olika lag?

– Vi gjorde det mycket förut. Nu kan jag återgå till att göra det mer eftersom han nu är i Schweiz.

– Jag har fått tillgång till hans ”playbook” då han var i Frölunda och han har fått tillgång till hur jag tänker och gör saker, så absolut det är öppet mellan oss.

Har det varit hårda ord mellan er då ni stått i varsitt bås?

– Nej, han har varit på alla utom mig tror jag, säger Robert Ohlsson med ett lätt skratt och fortsätter:

– Antagligen har han haft en respekt för mig och jag är inte så mycket att jag springer efter andra coacherna. Vi har, som sagt var, en respekt för varandra.

När Frölunda hörde av sig för något år sedan, var det givet att tacka ja?

– Ja. Det som lockade var att få chansen som familj att komma lite söder ut. Vi kände att vi var klara med Skellefteå. Oavsett lag hade vi inte fortsatt där uppe.

– När vi kände att vi ville komma mer söder ut kunde det lika gärna ha varit en annan klubb. Skulle jag då fått frågan hade det varit ett tufft val, men vi hade så pass bra år i Göteborg och kände inte att vi var klara där.

– Nu blev det att Djurgården då rekryterade mig från Frölunda, men vi hade gärna kunnat fortsatt där. Vi hade en treårsförlängning på bordet 2016, men gick ifrån det då vi flyttade upp till Stockholm.

– Sedan chansen att få vinna. Precis som med Skellefteå har Frölunda egentligen alltid en trupp och ett lag för att vinna.

Rönnberg och Ohlsson byter av varandra i Scandinavium.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Robert Ohlsson om uppbrottet i Skellefteå: ”Då blev jag förbannad”

Robert Ohlsson fick lämna Skellefteå under uppmärksammade former förra säsongen. Det efter ett uttalande där han sa att han inte brydde sig att supportrarna krävde hans avgång.

– När det blev grejer om familjen blev jag förbannad, säger Robert Ohlsson och fortsätter:

– Klart att jag tyckte det var skit. Inget snack om det. Jag hade velat göra klart säsongen och fullföljt mitt kontrakt i Skellefteå, så det var surt.

– Nu blev det en massa resor och grejer i stället, men jag hade absolut velat göra klart jobbet.

Hur ser du idag tillbaka på tiden i Skellefteå?

– Jag hade tre och ett halvt bra år där. Jag hade sedan en dålig vecka där vi förlorade tre, fyra matcher innan jag fick sluta. Sedan körde jag en radiointervju, så det var egentligen bara sista dåliga veckan.

– Annars hade jag tre och ett halvt väldigt bra år och trivdes väldigt bra, så jag ska inte gnälla.

Vilka lärdomar har du tagit med dig från det som hände?

– Jag har sagt det till raka Puckar och GP där nere att jag ibland bara kommer gå rakt in i omklädningsrummet och tränarrummet. Det är inte för att vara otrevlig utan för att jag då kan samla ihop mig och sedan komma ut till intervjun.

– Nu har jag inte behövt göra det hittills, men det är vad jag fått lära mig, att när man är i affekt eller arg över någonting behöver jag inte ställa mig vid en mikrofon.

Hur ska det bli att komma upp till Skellefteå med Frölunda?

– Det blir spännande. Jag antar det blir ett häftigt mottagande på något vis.

– Jag ser fram emot den matchen och det ska bli roligt att komma upp dit igen. För några år sedan då jag coachade Skellefteå hade vi en premiär mot Djurgården i första omgången. Då var det en speciell känsla. Jag tror att det blir något liknande nu när vi ska åka upp till Skellefteå.

– När man väl haft första bytet och spelat en match då är allt, så att säga, som vanligt, avslutar Robert Ohlsson med ett leende.

