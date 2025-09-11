En skada på Magnus Nygren gjorde att Färjestad valde att agera på marknaden.

Rickard Wallin förklarar nu varför FBK väljer att värva Ronald Knot – i stället för att ge ungtupparna Albert Wikman och Noel Fransén en större chans under starten av SHL-säsongen.

– Vi vill inte skynda på den processen i nuläget och sätta dem i en position där de blir utsatta, säger Wallin till hockeysverige.se.

Rickard Wallin berättar varför han valde att agera snabbt efter skadan på Magnus Nygren. Foto: Bildbyrån (Montage)

I den sista träningsmatchen innan SHL-säsongen var olyckan framme för Färjestad. Veteranbacken Magnus Nygren klev nämligen av med en skada. FBK har sedan också meddelat att Nygren sannolikt tvingas till operation och blir borta en tid. Därför valde värmlänningarna att agera genom att plocka in tjeckiske Ronald Knot på ett korttidsavtal.

Att tappa Magnus Nygren innan säsongen ens börjar var dock en tung smäll för Färjestad.

– Skador hör ju till, men det är klart att med hans historik kändes det ju inte rättvist att han skulle åka på en nu direkt. Men nu får vi ju försöka komma över det och han sätter mål i sin rehabilitering. Det är tråkigt, men det är saker man behöver hantera på bästa sätt. Med anledning av det så valde vi att plocka in Ronald där för att stärka upp lite grann och se vad han kan ge oss, säger sportdirektör Rickard Wallin till hockeysverige.se.

Magnus Nygren är en viktig spelare för Färjestad och 35-åringen hade även sett bra ut under försäsongen. Nygren har en diger skadehistorik tidigare i sin karriär och det är oklart hur länge han blir borta från spel. Färjestad har ingen klarlagd prognos för backen än.

Finns det någon större oro för Nygren med tanke på att han nu är skadad igen?

– Då skulle jag ju svara på någonting som jag inte vet om i nuläget. Vi tar det som det kommer och med det vi vet just nu. Magnus har ställt in siktet på vad han behöver göra. Sedan får vi utvärdera längs vägen.

Att tappa Magnus Nygren är ett tungt slag för Rickard Wallin och Färjestad. Foto: Bildbyrån

Rickard Wallin om Ronald Knot: ”Passar in bra på vår kravbild”

När Magnus Nygren skadades agerade Färjestad väldigt snabbt på marknaden. Skadan skedde under lördagen och FBK meddelade ett första besked om Nygrens skada i måndags. Senare samma dag presenterades Ronald Knot som ansluter på ett sju veckor långt kontrakt.

Är detta varit en spelare som ni har haft koll på länge och som har varit uppe som ett alternativ för er tidigare?

– Jo, det är klart att det har funnits… Eller om jag säger så här, vi har känt till honom sedan innan, ja. Sedan exakt hur våra tankar och hur dialogen har sett ut, det håller vi internt. Han får chansen att komma in hos oss och han var sugen på det och vill visa vad han går för. Vi har också en förhoppning om att han kan bidra och göra det bra för oss. Sedan får man väl ha rimligt ställda förväntningar eftersom att han kommer in så här sent inpå och inte har varit i spel på länge. Vi ser vart det tar oss helt enkelt.

Ronald Knot är en 31-årig back som har utvecklats till att bli en landslagsspelare för Tjeckien de senaste åren. Han lämnade den tjeckiska ligan för spel i KHL 2021 och året därpå fick han chansen i Nordamerika efter att ha skrivit ett NHL-kontrakt med Arizona Coyotes. Han spelade dock endast i AHL med farmarlaget Tucson Roadrunners innan han återvände hem till Tjeckien. Förra året spelade han i finska HIFK innan flyttlasset nu bär av till Sverige.

Knot, som är 193 centimeter lång och väger över 90 kilo, har då spelat OS med Tjeckien 2022 och spelade VM 2023. Förra säsongen var han också en regelbunden spelare i Tjeckien under Euro Hockey Tour.

– Han är en tvåvägsback med storlek och är hyfsat rörlig. Det är väl liksom den profilen som vi tycker att vi behöver få in och det är bra att ha många alternativ om man ska bygga ett stabilt lag. Hela tanken med vår backsida är att vi ska bli bättre på att sätta stopp i egen zon och vara lite jobbigare att spela mot, men samtidigt också kunna sätta pucken i händerna på våra forwards. Sett till den kravbilden tycker jag att han passar bra in på. Han är inte samma spelartyp som Magnus, utan det är mer vad som finns tillgängligt och vilken roll skulle vi kunna se honom spela i.

Ronald Knot har redan landat i Karlstad och kanske kan spela i premiären. Foto: Michaela Rihova/CTK Photo/Alamy

Så påverkas Albert Wikman och Noel Fransén av värvningen

När Magnus Nygren skadades hade det varit en potentiell möjlighet att lyfta upp någon av de yngre backarna, Albert Wikman och Noel Fransén, i större roller för att få chansen att visa upp sig på SHL-nivå. Både Wikman och Fransén har visat fötterna på försäsongen och imponerade båda på lån till HockeyAllsvenskan förra säsongen. Men i och med värvningen av Knot skulle deras chanser till spel kunna minska och göra att de får slåss om att ens ta sig in i laget.

Hur gick ert resonemang där?

– Man kan alltid göra en massa ”takes” på att man bör göra si eller så som passar den eller den på bästa sätt. Men vi tror på dem lika mycket nu. Det är samma numerär oavsett. Vi trodde att båda skulle komma in och spela men också att de ska komma in och spela andra när de är redo, inte för att vi bara får skador. Sedan i värsta fall är det ju en långtidsskada som Magnus har åkt på. Om det bara hade varit en eller två veckor hade vi säkert inte gjort någonting, säger Wallin och fortsätter:

– Vi tror mycket på båda men det här är ju en annan sorts kategori av back. När de kommer in och spelar ska det också vara i ett starkt kollektiv och inte bara för att vi inte har någon annan. Båda två har tagit steg framåt, men vi vill inte skynda på den processen i nuläget och sätta dem i en position där de är lite utsatta i inledningen, det tror jag är dåligt.

Ni kände helt enkelt att det var smart att säkra upp?

– Ja, för det är klart att de inte ser det så, men jag tror verkligen i det långa loppet att man får skynda långsamt. För oss handlar det alltid om att göra laget bättre, inte att individer ska reagera på ett eller annat sätt. Vi har en långsiktig plan både för laget och för individerna, såklart. Det är inte nästa vecka som är årets viktigaste vecka, även om det är den viktigaste hittills.

Albert Wikman och Noel Fransén riskerar att hamna i kläm efter värvningen. Foto: Bildbyrån

Kan stanna i Färjestad hela säsongen: ”Finns ett ömsesidigt intresse”

Ronald Knot har kontrakt med Färjestad BK till första november. Med honom i laget har värmlänningarna just nu nio backar på kontrakt, dock är Nygren alltså inte disponibel för spel den överskådande framtiden. Med andra ord blir det en hård konkurrens om speltiden under säsongen, framför allt när Magnus Nygren är tillbaka i spel.

Han har kontrakt i sju veckor, men finns det en tanke bakom att detta också kan vara en lösning för hela säsongen?

– Vi börjar med de här sju veckorna. Sedan är det klart att dialogen mellan oss båda är att det finns ett ömsesidigt intresse att det ska bli något längre, om stjärnorna står rätt. Precis som med allt annat, om man kan göra sitt lag bättre så gör man ju det. Det är väl på den vägen. Vi vet inte så mycket mer än så idag, varken hur Magnus framtid ser ut; när han kan vara tillbaka och spela, eller hur bra Ronald kan passa in. Det får vi ta längs vägen, säger Rickard Wallin.

Ronald Knot har redan anslutit till Färjestad i Karlstad och det finns en förhoppning om att han ska vara spelklar till lördagens premiärmatch. Färjestad ställs mot Rögle hemma i Löfbergs Arena under SHL-premiären.

Source: Färjestad BK @ Elite Prospects