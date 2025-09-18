Linköping tar emot Djurgården i en het torsdagsbatalj.

Då passar Robin Kovacs på att skicka några passningar till Stockholmsklubben.

Kovacs ser fram emot matcherna mot Djurgården – speciellt de som spelas på Hovet.

Foto: Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Robin Kovacs är en uttalad AIK-supporter och under våren gick rykten om att forwardsstjärnan i Linköping har en klausul att kunna lämna för AIK ifall de går upp i SHL. Men AIK fick värsta möjliga slut på en fantastisk säsong genom att förlora finalserien mot Djurgården. Därmed förblir han kvar i klubben – och klausulens vara eller icke vara i kontraktet har sedan förnekats tydligt av sportchef Peter Jakobsson.

– Nej, det finns ingen klausul, sade han i våras till Corren.

På torsdagen möts Linköping och Djurgården i Saab Arena i Linköping. Men redan i samband med upptaktsträffen berättade Kovacs att han har ett tydligt mål med säsongen.

– Det ska bli kul att åka till Hovet och vinna, säger han kaxigt.

Han betonar att efter slutspelsplats är det fyra segrar mot Djurgården som är viktigast.

– Ja, och att bli utbuad på Hovet, säger han och skrattar.

Tror på AIK i Hockeyallsvenskan

Hur var det för dig att inte AIK lyckades gå upp? Känns det tråkigt eller känns det bra för dig att du inte behöver möta AIK?

– Det är väl lite både och så klart, jag vill ju att AIK ska vara uppe i SHL. Det gäller även Djurgården. Det är två stora anrika Stockholmslag som ska vara uppe. De får ta nya tag och förhoppningsvis är de tillbaka nästa år.

Tror du att AIK kan gå upp i år?

– Ja, men det tror jag, jag tycker de har sett fina ut på försäsongen nu. Men sen vet man ju aldrig med Allsvenskan, det är tufft att gå upp.

Source: Robin Kovács @ Elite Prospects