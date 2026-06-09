Efter VM-succén – NHL-intresse för Vesterheim

Petter Vesterheim har haft en strålande säsong.

Så pass bra att NHL-klubbar börjat visa intresse för norrmannen, skriver sajten nitten.no.

Petter Vetserheim har NHL-intresse på sig efter succésäsongen.

Foto: Bildbyrån.

Petter Vesterheims säsong har varit minst sagt lyckad. I 21-åringens första i SHL med Malmö gjorde han 13 poäng, innan han avslutade säsongen med ett sensationellt VM-brons med det norska landslaget.

— Jag tycker jag gjorde ett bra VM Jag fick en lite större roll än jag kanske haft tidigare mästerskap och bidrog mer offensivt, även om det första målet får vänta ett år till, säger han till nitton.no.

Vesterheims säsong har inte gått obemärkt förbi. Enligt agenten Joel Larsson finns det intresse från andra sidan Atlanten för succéspelaren.

— Det finns klubbar i NHL som har frågat om honom, säger han.

— Det är såklart väldigt kul att höra och det ger mig en energiboost. Det är inget vi har pratat så mycket om, men det är inspirerande att veta att folk följer mig. NHL är såklart den stora drömmen, men just nu ligger allt fokus på Malmö, säger Petter Vesterheim till sajten.

Agenten Joel Larsson tror också att det är helt rätt fokus just nu.

— Ett år till i SHL där han får en större roll så kommer Petter fortsätta ta steg i sin utveckling.

Source: Petter Vesterheim @ Elite Prospects