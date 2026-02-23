”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

28 dagar har passerat sedan Peter Jakobsson fick sparken i Linköping. Nu slår han tillbaka i delar av kritiken mot lagbygget 2025/26. Detta i en längre intervju med hockeysverige.se.

Ärliga svaret: ”Ett stressat beslut från Linköping”

Slår tillbaka efter kritiken: ”Laget var inte felbyggt”

Ett för stort inflytande från investerare? ”Jätteviktigt”

”Krävs en tajt förening för att stå emot det trycket”

Så står sig Linköping – enligt Jakobsson.

Peter Jakobsson talar nu ut om tiden i Linköping. Foto: Bildbyrån (montage).

”Truppen är felkonstruerad”, ”externa investerare har för mycket inflytande”, ”det behövs ett rejäl omtag”

Både innan och efter Peter Jakobsson fick lämna sin roll i Linköping, 27 januari, har ovanstående kritik varit något som återkommit. Sportchefen, som var inne på sitt fjärde år i SHL-klubben, har dock legat lågt och inte velat gå in på de heta ämnena – fram till nu (?).

När hockeysverige.se når 54-åringen har 28 dagar passerat, och det hela landat lite.

– Det är klart att det alltid blir tungt när man får ett sådant besked. När man har jobbat så många timmar, lagt ner både själ och hjärta – och försakat mycket saker runt omkring. Det är klart att det blir tomt. Det är härliga människor som man inte möter från den ena dagen till den andra. Samtidigt är det ett jobb, och jag vet hur det fungerar om inte resultaten kommer, säger han från bilen.

– Jag har mått bra och jag mår bra. Jag har haft saker att göra, och det är väldigt många hockeykollegor, vänner, och mycket annat folk som hör av sig. Jag känner att jag har ett jäkla härligt stöd av många. Sen är man så påkopplad under stora delar av året, så det kan nästan vara nyttigt för både kroppen och knoppen att få en möjlighet till lite eftertanke. Att rå om sig själv och rå om sina nära och kära. Sådana saker som man eftersätter när man har den här typen av jobb, fortsätter han.

Peter Jakobsson: ”Ett stressat beslut från Linköping”

Broc Little och Jonas Junland har sedan dess kommit in som, just nu, tillfällig lösning i ”Cluben”. Till en början vann man då två matcher innan det nu vänt tillbaka igen. Nu återstår åtta möten av grundserien, och kvalplatsen är fem poäng bort.

Peter Jakobsson menar dock att han inte gjort något annorlunda 2025/26, jämfört med jobbet två år sedan då LHC kom sexa och han fick mycket beröm.

– Tony Mårtensson (assisterande sportchef som följde Jakobsson ut) och jag har pratat väldigt mycket om vad vi kunde ha gjort annorlunda, eller om vi skulle ha gjort något annorlunda, men vi landar i att vi fick ihop ett bra och spännande ishockeylag. Sen har det hänt saker under resans gång, med skador som är svårt för oss att påverka. Det är lätt för människor i efterhand att säga ”varför tar man in honom, han blev skadad”. Ja men han var inte skadad som eftertraktad spelare. Det är alltid lätt med facit i hand.

– Sen är det resultaten som styr och det har jag full respekt för. Det kanske måste vara så på den här nivån, samtidigt som jag kanske tycker att det är ett stressat beslut från Linköpings Hockeyklubb. Det är min känsla och bara min, och det är väl kanske inte så konstigt att jag känner så.

Slår tillbaka efter kritiken: ”Laget var inte felbyggt”

Redan inför säsongen, då Jakobsson sparkat Klas Östman under 2024/25, och senare anställt mer ”gröne” Mikael Håkanson, ställdes dock frågor om huruvida LHC byggt rätt. Den nye tränaren pratade om ”rollacceptans” och hänvisade vidare frågor om den breda forwardsidan till ”management”.

Den tidigare sportchefen slår nu tillbaka kring kritiken i media att han byggt laget fel.

– Du försöker alltid bygga ett lag, och då behöver du ha olika ingredienser, att spelare är bra på olika saker. Jag tror att de flesta SHL-lagen skulle kunna tänka sig att kliva in i en säsong med Oscar Fantenberg, Rasmus Rissanen och Theodor Lennström som sina tre spetsbackar. Att det ena ramlar av i juli, andra i augusti, och den tredje får ett skott på foten så att alla tre missar starten, då blir det tufft.

– Vi tyckte att vi hade fått in de ingredienserna vi behövde. Jag har full respekt för att folk säger att laget är felbyggt, men nej, det var inte felbyggt. Det blev felbyggt när till exempel Fantenberg missar hela säsongen fram till nu, Lennström tyvärr har ont i stora delar av matcherna han spelar, och till synes inte kan spela längre. Det blir enorma avbräck, och hade blivit det för alla lag.

Linköpings huvudtränare Mikael ”Musse” Håkanson. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

En förklaring, som det spekulerats kring för lagbygget, är att externa investerare tryckt på för få LHC att värva spetsspelare.

– Den frågan passar jag på, svarar dock Jakobsson.

Var och varför tror du att sådana uppgifter sipprar ut?

– Jag har ingen aning och inte funderat över det heller, det låter jag vara osagt. Vi har fått möjlighet att, tacksamt nog, haft externa investerare som har hjälpt oss de sista åren. Det har gjort att några väldigt duktiga hockeyspelare har kunnat hamna i Linköpings. Det ska LHC vara väldigt tacksamma för. Det tror jag är en stor del till att det är ett stort publikintresse, att det kommer folk till arenan, för att se Jakub Vrana, Robin Kovacs, Rasmus Rissanen, och så vidare. Jag tror att det är jätteviktigt att ha dragplåster.

Linköpings utmaning: ”Väldigt svårt att sälja in”

Samtidigt är detta typ av sportchefs-arbete, med stjärnvärvningar, något som Peter Jakobsson stod för redan under sina år i Färjestad.

– Samma mandat definitivt, men spelare vill spela där det är mycket folk på läktaren, de vill spela slutspel, de vill känna att de kan vara med och vinna, börjar Jakobsson om skillnaderna mellan arbetet i LHC och Färjestad.

– Om man då, som Linköping, inte har spelat mer än ett slutspel de senaste tio åren, då är det väldigt svårt att sälja in att du är ett slutspelslag varje år, när man inte är där. Sen har vi väl varit dåliga på att utveckla de unga talangerna också under de sista tio åren, så det kan ha varit svårt att locka dem också. Man är inte över på hyllan, så enkelt är det. Då behöver du vara ett topplag över tid.

Även om Jakobsson lämnat finns hans prägel på klubben samtidigt kvar. Framförallt med tanke på att nästa säsongs lagbygge var långt gånget när han fick sparken.

– Det vet alla som håller på på den här nivån, att många bitar ramlar på plats ganska tidigt. I oktober, november börjar man definitivt ha tankar och planer på hur det ska se ut… händer då saker i slutet på januari så förstår alla att det är många bitar som är på plats.

– Samtidigt har jag full respekt för att man väljer att ta ett sådant beslut, även om jag kanske inte håller med om att det var rätt tajming och sådana saker. Det måste de svara på.

”Det krävs en tajt förening för att stå emot det trycket”

Varför tror du att vi hamnat i detta klimat där sportchefer och tränare offras allt oftare?

– Ja det är klart att det har blivit värre. Jag har snart haft en sån här position i tio år, och det går inte att jämföra med hur klimatet var för tio år sedan. Det har blivit tuffare där ute i sociala medier, det har blivit mindre tålamod, det har blivit fler som ska vara med och tycka och tänka, och kanske vara involverade generellt. Det är svårare för klubbarna att stå emot det yttre trycket generellt idag. Det krävs en ganska stabil grund och en tajt förening för att stå emot det yttre trycket. Det finns väldigt goda exempel på det. Det är ingen slump att Frölunda, Växjö, Skellefteå, och några till, är framgångsrika.

Jakub Vrana klev in i Linköping direkt från NHL inför 2025/26. Foto: Bildbyrån/Peter Holgersson.

Linköpings klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar har tidigare sagt att kaoset i klubben varit något som målats upp i media. Det vill dock inte Jakobsson gå in på i detalj. Däremot är han övertygad om att LHC har allt möjligheter.

– Man har en bra arena, en bra organisation, kanonstad som ligger bra i landet, bra resor. Man behöver få till det och spela lite bättre ishockey över tid, och vara ett stabilt slutspelslag. Då tror jag att man kan locka ännu bättre spelare till Linköping.

– Jag önskar att Linköping vrider till det här. Det hade varit kul att få bjuda publiken i Saab Arena på några slutspelsmatchen, tillägger han senare.

Just det där, att locka publik, är även något som Jakobsson trycker på som en stolthet som han och Tony Mårtensson fått till genom stjärnvärvningara.

– Jag känner en enorm stolthet. Jag är väldigt glad och tacksam att jag fick möjlighet att jobba i Linköpings Hockeyklubb. Någonstans är det idag ganska mycket mer folk som går på ishockey i Linköping och i Saab redan, säger han om hans ”arv”.

– Det är ett enormt intresse, som jag hoppas och tror att jag och Tony har bidragit till, med tanke på den typen av spelare som vi ändå har kunnat locka till Linköping. Vi tycker själva att vi de sista åren har fått förutsättningar och möjligheter att göra bra saker, men resultaten har inte följt med.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects