Pekar ut: Det kan bli Djurgårdens x-faktor

I morgon, lördag, spelar Djurgården sin första match i SHL sedan våren 2022.

Nu berättar huvudtränare Robert Kimby och Marcus Krüger om vilka som behöver kliva fram och vad som kan bli Djurgårdens x-faktor i SHL.

Robert Kimby och Marcus Krüger.

Foto: Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgården ställer upp med ett i många delar uppgraderat lag, jämfört med den grupp som vann Hockeyallsvenskan förra säsongen. Men två väsentliga delar står kvar. Marcus Krüger står kvar som kapten och Robert Kimby leder laget som huvudtränare.

Nytillskotten i Djurgården har imponerat på kaptenen som menar att de har kommit in bra i gruppen.

– Jag tror vi har tio, elva nya så det blir en utmaning att få ihop de nya med de gamla, säger han och fortsätter.

– Men ja, de är här för att köra. ”Robban” (Robert Kimby) Niklas (Wikegård, sportchef) och gänget har bra koll på dem och det har inte varit några konstigheter alls, det är bra killar.

Tränare Robert Kimby vill också lägga en del energi på att utveckla den trupp han redan har till sitt förfogande. Bland annat har han hand om stortalanger som Victor Eklund, Anton Frondell, Viggo Björck, Theo Stockselius med flera.

”Det är bra att de får jaga de gamla”

Ni har en del unga spelare i truppen, hur ser du på det?

– De besitter mycket hockey, det vet vi om och vi får förhoppningsvis se en liknande resa som förra året. Genom att ge dem tryggheten med andra spelare som kan bidra med gott exempel och visa vad som krävs. De får växa in i det och efter halva säsongen har de förhoppningsvis tagit ett steg till och vuxit till sig. Det kan bli en x-faktor för oss, säger Kimby och fortsätter.

– Det är bra att de får jaga de gamla lite grann och det är som ”Mackan” säger att vi har ett helt lag som är här för att vara här och bli bättre.

”Någon gång kommer smekmånaden vara över”

Utmaningen blir att tackla motgångarna i SHL-comebacken på ett bra sätt.

– Det blir spännande att se hur det blir när vi kommer in i motgångar och det är ju så att någon gång kommer smekmånaden vara över. Det blir intressant att se. Än så länge är det en grupp som vill vara här och är här för att tävla.

Vilka egenskaper behöver ni plocka fram hos era spelare när ni nu tar ett steg uppåt?

– Egentligen de egenskaper de redan besitter, men att förstärka de ytterligare. Vi ska inte ändra någon, vi tar hit dem vi tror på och vi vill att de ska vara trygga i sig själva.

De kan bli Djurgårdens MVP i år

Vad förväntar du dig av Marcus Krüger i år?

– Samma sak som förra året. Först och främst är det skönt att ha Marcus med på resan, du vet att du alltid får allt av honom. Sedan är det samma sak som gäller för honom som med andra, han måste få vara sig själv. Man märker att han vill vara den han är, ge allt och tävla.

Kan han bli djurgårdens MVP?

– Det kan han nog, men frågar du honom så tror jag att han vill att någon annan ska bli det. Så får han göra det jobb han gör ändå, säger han och skrattar.

Magnus Hellberg lyfts fram av lagkaptenen.

Foto: Bildbyrån

Marcus Krüger lyfter ett par andra möjliga kandidater.

– Störst påverkan tror jag att Magnus Hellberg kan ha, om han är MVP kommer vi ta många extra poäng, säger han och fortsätter.

– Sedan är det Lindström där bak och Hudon där framme. Det spelar egentligen mindre roll vem som blir MVP, men om ”Mange” och Hugo Hävelid är våra bästa spelare, så är det mycket som är vunnet där. Det kan mycket väl bli så, men alla lag och alla år innebär nya resor och vi måste hitta vår grej, så det är svårt att svara på innan första matchen.