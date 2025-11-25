”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Otto Leskinen skev sitt första SHL-kontrakt 2022, men han kom aldrig till spel för Frölunda.

Under hösten har en långtidsskada också hållit honom borta från spel med Luleå.

Men efter tre och ett halvt års väntan har Leskinen nu äntligen fått spela i SHL för första gången.

– Det har varit en väldigt lång väntan för mig. Jag är riktigt glad att det äntligen blev av, säger Leskinen till hockeysverige.se.

Otto Leskinen berättar om långa vägen till SHL-debuten med Luleå. Foto: Bildbyrån (Montage)

Inför säsongen stod Luleå för en prestigevärvning när de presenterade toppbacken Otto Leskinen som ansluter från finska Tappara. Men debuten kom att dröja för 28-åringen. Han åkte på en svår knäskada i vårens slutspel med Tappara som gjorde att han tvingades ägna hela sommaren och hösten åt rehabilitering. Leskinen missade därmed de första månaderna av Luleås säsong.

Men förra veckan var Otto Leskinen äntligen tillbaka på isen igen. Han gjorde debut för Luleå i CHL-åttondelen mot Kometa Brno för en vecka sedan. I torsdags kom sedan SHL-debuten där Leskinen noterades för en assist i 3-0-vinsten mot Örebro. I lördagens 2-1-seger borta mot HV71 spelade Leskinen sedan 23:33 minuter, vilket var mest av alla utespelare i matchen.

– Det känns som att det blir bättre och bättre hela tiden för varje träning och match. Det kommer såklart att ta lite tid att komma in i matchform och allt det där, men framför allt är det väldigt kul att vara tillbaka och kunna spela igen, säger Otto Leskinen till hockeysverige.se efter vinsten mot HV71.

När Leskinen kom ut ur omklädningsrummet efter matchen var hans knä inlindat med en ispåse.

Är det en del av återhämtningen eller något att vara orolig för?

– Nej, det är ingen fara. Allting känns riktigt bra just nu. Det är kul att vara tillbaka med laget och äntligen kunna spela hockey igen.

Hyllningen: ”Kommer vara en toppback i SHL”

Så här långt har Otto Leskinen spelat två SHL-matcher för Luleå och noterats för 0+1 samt har +3. Han har imponerat i sitt spel med pucken och spelat bra på Luleås blålinje. Under starten har finländaren fått spela bredvid Luleåkaptenen Erik Gustafsson och duon har redan funnit en bra kemi tillsammans.

– Han är en väldigt bra lagkamrat och backpartner att spela med. Jag gillar att spela med honom. Han är väldigt stabil och det är väldigt lätt att spela med honom och läsa av alla situationer på isen, säger Leskinen om att få spela med Erik Gustafsson.

Erik Gustafsson och Otto Leskinen spelar i ett backpar för Luleå. Foto: Bildbyrån

Erik Gustafsson själv är också väldigt imponerad över Leskinens start i Luleå. Lagkaptenen hyllar även sin nya backpartner.

– Han har varit grymt bra. Man tänker ju ändå att det ska vara en liten startsträcka efter en sådan skada, men han kommer in direkt och bidrar. Han spelar med en väldig pondus och ett lugn samtidigt som han är väldigt pucksäker och sätter ett bra första pass. Det är en grym spelare som vi kommer att ha otrolig nytta av att ha i laget och jag tror att han kommer att vara en toppback i den här ligan, säger Gustafsson till hockeysverige.se.

Svåra tiden utanför isen: ”Tufft mentalt”

Otto Leskinen har fått ett bra förtroende av tränarna direkt i sin comeback. Även om han själv har imponerat i sina första matcher menar backen att det finns mer att hämta av hans spel.

– Det kommer fortfarande att krävas en hel del hårt jobb innan jag är tillbaka på min toppnivå. Men just nu känns det som att jag är på rätt väg för att ta mig dit snart.

Du gick ju en väldigt lång tid utan att kunna spela, hur har den här tiden varit för dig under rehabiliteringen?

– Självklart har det varit väldigt tufft mentalt att vara vid sidan och bara kunna titta på när killarna är på is eller spelar match när man själv inte kan vara med. Men jag har lagt det bakom mig nu, jag vill inte tänka på det längre utan är bara glad att vara tillbaka med laget och få spela igen.

Tog det längre tid än du hade velat innan du kunde spela igen?

– Nej, jag tycker att vi hade en bra plan och allting gick bra i rehabilitering. Det verkar funka som det ska nu också, så allt känns bra.

Otto Leskinen har äntligen fått göra debut i SHL. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Spelade aldrig för Frölunda – SHL-debuterade för Luleå

När Otto Leskinen snörade på sig skridskorna för sin SHL-debut med Luleå i torsdags var det en debut som kom efter år av väntan. Leskinen skrev nämligen sitt första SHL-kontrakt redan 2022 och finländaren sajnade då för Frölunda. Men han kom aldrig till spel för Frölunda utan skrev i stället på ett nytt NHL-avtal med Montréal Canadiens. När han återvände till Europa 2023 valde han sedan spel i finska Tappara igen.

Sedan dröjde det även flera månader innan han fick debutera för Luleå på grund av den långa skadefrånvaron. Totalt dröjde det alltså ungefär tre och ett halvt år mellan att han skrev sitt första SHL-avtal till att han gjorde sin första SHL-match.

– Det har varit en väldigt lång väntan för mig. Jag är riktigt glad att det äntligen blev av och att jag får spela här nu, säger Otto Leskinen.

Efter att Leskinen lämnade Frölunda för Montréals organisation kom han dock att ha en tung säsong 2022/23. En höftskada satte stopp för Leskinen och han stannade på blott 1+7 på 24 AHL-matcher med farmarlaget Laval Rocket innan han återvände till Europa.

Hur ser du på den flytten med några års distans till det hela?

– Det är klart att det var speciellt men jag känner fortfarande ändå att jag fattade rätt beslut där och då. Jag kände själv att jag ville ge mig själv en chans till att kunna slå mig in i Nordamerika och få spela där borta. Så jag ångrar ingenting.

Otto Leskinen lämnade Frölunda för spel i Nordamerika, men hade sedan en tuff säsong i AHL. Foto: David Kirouac/Icon Sportswire/Alamy

När du nu återvände till Sverige, varför blev det Luleå?

– Det är ett topplag i Sverige och de har alltid ett bra lag varje år med en bra chans att vinna. Det var den största anledningen. Sedan är det alltid många finländare i laget varje år och det hjälper också när man kommer in som ny. Jag pratade med flera av de finska spelarna här innan jag skrev på och de hade bara bra saker att säga om staden och organisationen. Efter det var det ett väldigt enkelt beslut för mig att skriva på för Luleå.

Var det aldrig ett alternativ att skriva på för Frölunda igen?

– Jag tänkte inte på det alls faktiskt. Det var bara Luleå som jag fokuserade på.

Otto Leskinen: ”Det är vägen framåt för mig”

Otto Leskinen är nu tillbaka och har spelat tre matcher för Luleå. Backen säger själv att han fortfarande har en bit kvar innan han känner att han är sitt bästa jag igen.

Hur jobbar du för att ta dig tillbaka till nivån du vill vara på?

– Det handlar om att fortsätta lägga ner jobbet, framför allt på grunderna. Köra hårt, stanna extra efter lagets träningar och göra mycket skridsko-övningar. Det är vägen framåt för mig att nå min toppnivå igen, avslutar Otto Leskinen.

