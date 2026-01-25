Där är 21-åringen SHL:s främsta: ”Det har lossnat lite”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sett till räddningsprocent är Oskar Blomgren i Malmö SHL:s främsta målvakt. Samtidigt har han vunnit tio av sina 13 matcher – och nu är frågan om han inte har spelat till sig förstaspaden.

— Jag är bara nöjd att få vara här och spela de matcherna jag får, säger målvakten till Hockeysverige.se.

Oskar Blomgren efter ishockeymatchen i SHL mellan Djurgården och Malmö Redhawks den 24 januari 2026 i Stockholm.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Oskar Blomgren inledde något förvånande säsongen i Nybro och Hockeyallsvenskan efter ett succéartat inhopp i Malmö i slutspelet förra våren. Sedan han kom tillbaka har 21-åringen varit en av seriens bästa målvakter. Där han nu också har vunnit tio av sina 13 matcher i SHL den här säsongen.

Senast mot Djurgården under lördagen kom säsongens andra nolla.

— Sjukt rolig match. Lite familj på läktaren, lite polare så det var mycket roligt, säger Blomgren.

Speciellt i inledningen av matchen radade Djurgården upp stora lägen. Men varje gång var han i vägen för stockholmarna som inte fick hål på honom trots 27 skott på mål, varav flera från farliga lägen.

— Det är skitkul, inramningen är bra och det var en rolig match att spela. Tre poäng på spel och det var skönt att komma in i matchen på ett sånt sätt.

Laget flyger fram i SHL

Efter en derbyseger förra lördagen följde Malmö nu upp med att vinna borta mot Djurgården på Hovet. Skåningarna ligger på en femteplats i tabellen och har just nu ett rätt bekvämt gap ner till play in-lagen.

Där Malmö nu också har vunnit sex av sina åtta senaste matcher.

— Vi har kul i gruppen. Vi alla har ett solitt försvarsspel och vi har bara kul på planen. I dag så tycker jag att vi har stängt försvarszonen rejält. De får några lägen och då måste jag studsa upp. Det gjorde jag inte mot Rögle så kul att jag kunde göra det i dag.

Hur ser du på våren som kommer?

— Vi satte upp som mål att komma topp sex, oavsett vad alla andra tyckte innan säsongen. Så vi tuggar på.

Har Oskar Blomgren tagit förstaspaden i Malmö?

Med 93,1 i räddningsprocent är Oskar Blomgren SHL:s främsta målvakt sett till den statistiken. Samtidigt är han en av målvakterna som släpper in färst mål per match. Lägg där till att han också har en väldigt hög vinstprocent.

Det har gjort att röster har höjts för att han ska få spela mer. Och nu är frågan hur tankarna går kring målvaktsvalet i Malmö här framöver.

— Jag vet inte. Jag tycker att Marek är en skitbra målvakt och jag lär mig mycket av honom varje dag, liksom. Det är skitkul och jag är bara nöjd att få vara här och spela de matcherna jag får.

Vad är anledningen att du nu har kommit in i SHL-spelet så bra?

— Jag har någonstans litat på det jag kan och byggt vidare på det lilla jag fick förra säsongen. Jag hade en tuff start på säsongen i Nybro och fick det inte riktigt att stämma. Men nu så har det lossnat lite. Jag jobbar mycket med tålamod och att låta puckarna komma till mig och inte jaga. Jag är inte den största målvakten så tålamod och snabbhet.

Source: SHL Goalie Leaders @ Elite Prospects