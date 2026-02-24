Därför valde Malmö att INTE värva: ”Då tycker jag man är naiv”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malmös superform är ett minne blott.

Röster har höjts kring varför truppen inte förstärkts – när man nu kan tappa sin slutplacering på topp sex i SHL.

Nu svarar sportchefen Oscar Alsenfelt.

– Det är inte direkt Sidney Crosby som vi valde mellan. Det får man ju komma ihåg. Det finns ju en anledning till att spelare är på marknaden, säger han.

Oscar Alsenfelt om utbudet på marknaden, Sidney Crosby och Robin Hanzl. Foto: Montage av foton från Bildbyrån

Nej, Sidney Crosby kommer inte att förstärka Malmö Redhawks till slutspelet. Trots att flera SHL-klubbar har haft vissa behov till förstärkning, inte minst för att bredda inför slutstriden, hände inte mycket under de sista dagarna. Övergångsfönstret stängde den 15:e februari och Malmö blev utan förstärkningar i en tid där resultaten nu har gått åt fel håll.

Oscar Alsenfelt menar att det är en del av en strategi att ge fler unga chansen.

– Ja, det är det. Det är ett aktivt val. Vi måste med våra förutsättningar och våra höga målsättningar. Med de förutsättningarna vi har så har vi identifierat att vi måste få till en väldigt högt rankad juniorverksamhet. Vi måste ge våra juniorer förtroende och ta upp dem successivt. Både i träning och match.

Vidare vill han visa förtroende till de han har i laget.

– Vi har ju gått med de här killarna hela säsongen. Vi har ju till och med gjort oss av med folk under året, trots att många tyckte vi var tunna innan säsongen och vi har ju haft juniorer som successivt har tagit steg och kommit upp. Jag tänker likadant nu. Det är de som får chansen och det är upp till dem att förtjäna det lite. Det är också en investering för framtiden. Vi bedömde inte att det fanns någon bättre utifrån att addera. Då är ju det beslutet taget så det är väl ingenting man behöver fundera på nu. Det är ett beslut jag har tagit.

Det har snackats om att de klubbar som velat förstärka mötts av ett svagt utbud just i år. Vad är din bild av det?

– Det beror på hur man definierar svag marknad och vad man förväntar sig att det ska finnas. Jag kom in i Oskarshamn för två säsonger sedan och det var inte fler eller mindre spelare då. Förra året var vi inte så mycket ute på marknaden men det var lite samma där. Det var inte så att jag upplevde att det fanns så många färre att välja mellan. Det var ungefär som förväntat tyckte jag.

”Då tycker jag man är naiv”

En del har varit missnöjda med att ni inte har förstärkt i och med hur resultaten har gått blivit på slutet. Är det väldigt lätt att säga att det beror på det?

– Nej, absolut inte. Då tycker jag man är naiv att säga att vi har förlorat för att vi inte har tagit in en forward till eller en back till. Kan inte vi vinna matcher som är beroende på en värvning då är det något annat vi gör fel. Vi får ju se till först att göra bra prestationer både på individ- och lagnivå för att ens kunna utvärdera.

– Sen så kommer det ju till en annan sak om vi får fyra skador. Det är klart att då hade vi ju mått bra av att ta in ett par kroppar till. Men hur mycket höjd ska man ta för risker när vi pratar ekonomi och sådär, det är ju en bedömning som man får lita på att jag gör utifrån förutsättningarna. Men vi har inte förlorat matcher för att vi inte har tagit in de spelare som fanns att välja på. Det kan jag lova och det blir ju lätt så att man drar slutsatser där. Det är inte direkt Sidney Crosby som vi valde mellan. Det får man ju komma ihåg. Det finns ju en anledning till att spelare är på marknaden. Så kan man ju säga.

Sidney Crosby i Malmö hade varit en förstärkning av rang..

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0874

Han utvecklar sitt resonemang.

– Nej, men det tycker jag väl är lite naivt. Det är fullt rimligt att man inte har full insyn i varför vi tar vissa beslut, så ska det ju vara. Annars får vi ju inget engagemang och det är bra att de tycker till och har åsikter. Hade vi berättat för er varför hade de nog förstått varför. Så länge vi har gjort ett gediget arbete och har data och underlag för att ta beslut så brukar det landa i att folk tycker det är fullt rimligt.

Malmö Redhawks har förlorat fem av de sex senaste matcherna i SHL och har nu bara tre poängs marginal ned till Brynäs som är sjua i tabellen. Därmed är direktplatsen till kvartsfinalerna i fara.

Förlänger med veteranen: ”Beundransvärd”

I dagarna kom beskedet att den nu 37-årige Robin Hanzl blir kvar. Därmed har man satt centersidan för nästa säsong.

– Med åldern i åtanke så får man ju säga att det är en fantastisk hockeyspelare och människa som kan ha den fysiska formen. Den träningsviljan, den motivationen som han har och även att han har ett gediget CV över tid. Så det finns ju en motivationsfaktor här som ändå är beundransvärd tycker jag. Så det är väl det man tänker kring att han fortsätter leverera som hockeyspelare.

– Sen att han väljer Malmö ett år till ger ju också en rätt så hög lojalitetsstatus på det, för han hade absolut kunnat ta andra beslut. Men han var väldigt tydlig med att det är i Malmö han vill vara. Han tycker att det har börjat kännas som ett andra hem för honom här. Han har barn och så.. Jag beundrar hans kapacitet i den åldern och hur han tränar och förbereder sig. Han är väldigt proffsig och klarar av att hela tiden hålla en hög lägstanivå. Så jag är jättenöjd med att vi stärker upp den centerlinjen och bra för vårt powerplay-spel i bägge linjer.



