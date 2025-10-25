Öppnar upp om tunga starten: ”Klart att man blir sur”

Egor Polin börjar växa in i SHL-kostymen efter en tung start på debutsäsongen i ligan.

Nu berättar han hur den första tuffa tiden i Örebro var – och hur han ser på sin positiva formkurva.

– Det är såklart inte kul att inte vara med och spela så det är klart att man blir sur. Men jag försöker omvandla det till något bra och köra på när man inte spelar, så man är så redo som möjligt, säger han.

Egor Polin gjorde mål mot Djurgården. Foto: Bildbyrån

Matchen mot Djurgården ”slarvades” bort. Överläget i matchen blev förlust, trots en stark vändning från 0–2 underläge. Nu behöver Örebro vinna på lördagen mot starka Timrå på bortais för att hålla undan i bottenskiktet.

Egor Polin, som gjorde mål för andra matchen i rad, var lite smått frustrerad efter matchen mot Djurgården på torsdagen.

– Som klart en tuff förlust. Jag tycker att i stora delar av matchen så spelar vi bra men vi gör lite dumma beslut och det straffar oss.

Pekar ut: ”Där gör vi ett bra jobb”

Men spelet i fem mot fem var bra från Örebro över 60 minuter, tyckte Polin.

– Där gör vi ett bra jobb. Jag tycker att alla formationer spelar bra fem mot fem och det är klart att man blir pressad i vissa situationer. Men över hela matchen tycker jag att vi gör en okej presentation.

Målskyttet börjar lossna för Polin, som blev serverad av Linus Arnesson som gick köksvägen. Målet var hans andra för säsongen.

– Det är såklart kul att göra mål. Man tackar ju aldrig nej till det, är ju bara positivt att göra det. Men det är inget jag försöker tänka på. Jag försöker bara skjuta på lägena jag får och så får vi väl se om det blir något mer mål.

– Jag ser att Arnesson driver runt där och jag försöker bara ta mig in på mål. Så kommer pucken där och jag försöker bara skjuta och så gick den in.

”Det är klart man blir sur”

Den begränsade speltiden i början av första SHL-säsongen i karriären har vänts till något positivt.

– Det är såklart inte kul att inte vara med och spela så det är klart att man blir sur. Men jag försöker omvandla det till något bra och köra på när man inte spelar, så man är så redo som möjligt.

– Jag har kört på extra i gymmet och varit extra på is för att vara beredd när man får chansen. Det kanske låter klyschigt men det är väl när man inte tänker så mycket. När man spelar på instinkt, då går det bäst för mig.

Försvarar Karlkvist

Misstagen och utvisningarna fällde som sagt Örebro mot Djurgården på torsdagen. Hur man ska undvika att hamna i den situationen har han inget rakt svar på. Särskilt en utvisning stack ut på slutet när Patrik Karlkvist åkte för ”abuse of officials” och Djurgården kunde avgöra.

– Det är en svår fråga, det är klart att det inte är meningen att han ska dra på sig en utvisning där. Det är klart att han vill vara där och avgöra matchen. Det blir frustration ibland och jag vet inte vad som händer riktigt. Det är inte kul men vi backar “Karla” och hoppas att det inte händer igen.

Blir man som lag irriterade på honom?



– Nej, det är klart att man inte blir irriterad. Det händer alla och sånt händer. Sen såg jag inte själv vad som hände. Jag hoppas att det inte händer igen. Det borde inte hända.