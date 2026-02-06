Ödmjukt offrade Björck sig för laget: ”Blev en kamp”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

JVM-guld, uppflyttning med Djurgården och genombrott på SHL-nivå.

Så har det senaste året varit för stortalangen Viggo Björck, 17.

På torsdagen stod han för en stark och uppoffrande insats i segern mot Färjestad, men han gillar inte att prata om sig själv.

– Vi hjälps åt som lag, säger han ödmjukt till Hockeysverige.se.

Viggo Björcks insats för Djurgården var helgjuten på torsdagen.

Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN / COP 94 / JN0238

Vunna puckar, först i många dueller och blockade skott framför mål. Den offensivt viktade stortalangen Viggo Björck har visat att han kan göra mycket mer än bara bidra i offensiven. När hans Djurgården tog emot Färjestad (seger med 2–1), var det länge jämnt och ute på isen var det konstant kamp om pucken, initiativet och till slut även poängen.

Rätt ofta var det Viggo Björck som dök upp och skapade momentum för Djurgården med sina insatser utan puck.

– Jag tycker vi spelade bra stundtals, faktiskt. Vi mötte ju ett bra lag också, så det blir en kamp om många smådueller. Så det är skönt att vi får med oss två poäng i dag.

Björcks förmåga att vinna puckar i täta situationer runt sargen vinner fördelar för laget. Något han själv ser som en viktig del i hans spel.

– Ja, absolut. Det är en stor fördel för laget när man får spela med pucken. Så alla småkamper man kan vinna är bra, för att komma ut med pucken.

Är i början på en segersvit (?): ”Vi ska fortsätta vinna”

I den första perioden blockerade Viggo Björck ett skott – genom att bara stå på rätt ställe vid rätt tillfälle. Annars hade Färjestad fått in pucken bakom Magnus Hellberg.

– Jag har för mig att någon sköt på mig när jag stod framför målet, om jag minns rätt. Jag fick det på mig men andra som Victor (Eklund) kastar sig för att täcka. Det är en stark insats av laget.

Tar du åt dig lite av kredden som Hellberg får nu efter över 30+ räddade skott?

– Haha, ja vi hjälps åt som lag. Men Magnus Hellberg är grym och stabil där bak.

Självförtroendet är på väg upp för Djurgården efter tre raka segrar. Det blir fortsatt viktigt för Djurgården att vinna matcher framöver, en plats i topp tio är allt annat än given.

– Självklart blir det ju bättre som grupp också det är inte alltid det bara är glatt och alla är på bra humör. Nu försöker vi hålla uppe det och att det ska rulla på och att vi ska fortsätta vinna.

Viggo Björck och hans JVM-kollegor Victor Eklund och Anton Frondell (som gjorde målen), visar att man är viktiga för laget. Inte minst sedan man kom tillbaka efter JVM-guldet i Minnesota.

Men Björck vill själv tona ner det.

– Vi torskade matcher innan vi åkte och efter vi kom tillbaka också. Det är laginsatser och vi gör det som ett lag och vi får försöka pusha och hjälpa varandra. Vi gör vårt bästa.

