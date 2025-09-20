Ny i SHL – hyllar tidigare kollegan: ”Supermänniska”

Daniel Hermansson begår under säsongen debut som SHL-tränare.

Skellefteå-tränaren berättar för Hockeysverige om sina intryck av första tiden i Skellefteå och sin mentor och vän Johan Hedberg, som han jobbade med i Mora.

– Johan är en jättebra hockeytränare och en kompetent person på alla sätt och vis och en, i mitt tycke, supermänniska, säger Hermansson.

Daniel Hermansson, till vänster, ser upp till Leksands Johan Hedberg till höger.

Foto: Bildbyrån

Daniel Hermansson är ny tränare i Skellefteå. Efter några positiva år i Mora fick han möjligheten att träda in i topplaget i SHL till denna säsong.

I samband med SHL:s upptaktsträff, träffar Hockeysverige den unge tränaren.

Detta under den största upptaktsträff han har varit med om.

– Ja, det är det verkligen. Jag har varit på Hockeyallsvenskans i två år men den här är större såklart, säger han.

Under tiden i Mora tog han efter Johan Hedberg som huvudtränare, som var ansvarig när Hermansson jobbade som J20-huvudtränare. En relation som gett honom mycket.

– Absolut. Han har betytt mycket för mig. Vi hade ett bra samarbete i Mora och jag har tagit med mig många delar i hans ledarskap.

Tror på Hedberg: ”Rätt man på rätt plats”

Vad tror du, utan att du behöver recensera Leksand, är det rätt val att anställa Hedberg nu när man kommer få slå från underläge?

– Det tror jag absolut. Johan är en jättebra hockeytränare och en kompetent person på alla sätt och vis och en, i mitt tycke, supermänniska. Jag tror absolut att han är rätt man på rätt plats.

Johan Hedberg, Leksand, hyllas av Daniel Hermansson.

Foto: Bildbyrån

Men nu kan du inte använda honom som mentor längre nu när ni är konkurrenter?

– Nej, precis. Vi får pausa lite med det. Men vi har haft kontakt nu när jag har haft Mora och han har varit runt lite. Men det blir lite speciellt att möta honom.

Hur var det för dig när Skellefteå först visade intresse för att anställa dig?

– Ja, det var ju jättekul, jag blev ju glad och liksom.. väldigt nöjd och det var väldigt positivt att de ville att jag skulle komma dit. Det är och var ju en stor utmaning för mig, men samtidigt en stor ära att få vara i en sån proffsig klubb, säger han innan han förklarar hur han ser på organisationen.

– Alla är jätteproffsiga. Man vet vad man håller på med. Hela kontoret har bra koll på vad de gör. Sen har du allt med sporten från fysteam till läkarteam och juniorverksamhet, ungdomsverksamhet och så vidare. Jag är väldigt imponerad. Jag är glad att få vara en del av det.

”Klart att förväntningarna är annorlunda”

När man tar klivet från Mora till Skellefteå och blir det större förväntningar på dig. Vad har du för verktyg för att inte bli påverkad av alla supporter eller media?

– Jag har inte tänkt på det jättemycket än. Klart att förväntningarna är annorlunda. I Skellefteå ska man vinna och det triggar mig samtidigt som jag vet att pressen blir därefter. Jag har inte varit i den situationen så vi får se hur jag reagerar. Mitt fokus är hockey och den dagliga verksamheten. Jag försöker göra mina spelare och mitt lag lite bättre. Så länge jag håller blicken på den dagliga utvecklingen av laget så tror jag att jag kan släppa det.

Forssell har ju värvat en hel del i sommar. Har du varit inblandad i att välja spelare eller spelartyper?

– Vi har diskuterat, inte bara jag och Erik, utan hela tränarteamet och Erik och Niklas där uppe. Vi har haft en bra dialog om vem och vilka som är lediga och vilka vi tror kommer in och hjälper vårt lag. Sen är det Erik och Niklas som har de slutgiltiga besluten när det kommer till det.

”Det finns en revanschlust”

Att få jobba med stjärnspelare i serien som Oscar Lindberg, Jonathan Pudas och Pär Lindholm är något han har inspirerats av.

– Det har varit jättebra. Jag är imponerad av dem du nämner plus några till. Från första maj när vi började sommarträna har de haft ett fruktansvärt driv att bli bättre. Förra säsongen var man inte nöjda med och det har man märkt i allt. Det finns en revanschlust och ett driv att vi ska vara bättre.

Det är tuffa krav ändå. Det var ingen jättebra grundserie men ni gick till semifinal. Ändå så ska det bli bättre.

– Om man slutar femma och går till semifinal så är man sjukt besviken. Det säger väl allt. Det är coolt tycker jag och de ledande spelarna har drivit gruppen grymt sen första maj, avslutar han.