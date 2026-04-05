Noah Dower Nilsson ser ut att lämna Frölunda till nästa säsong.

20-åringen skriver nämligen ett NHL-kontrakt med Detroit Red Wings.

Till nästa säsong uppges Björklövens succéforward Liam Dower Nilsson att återvända till Frölunda för spel i SHL. Han ser, i sådana fall, dock inte ut att få spela tillsammans med sin lillebror Noah Dower Nilsson.

20-åringen har ett utgående kontrakt med Frölunda och enligt rapporter väntas han inte bli kvar i Göteborg. 20-åringen valdes av Detroit Red Wings i tredje rundan av NHL-draften 2023 och ser ut att kunna ta klivet över till Nordamerika.

Noah Dower Nilsson skriver på för Detroit

Nu bekräftar också Detroit att de har sajnat Noah Dower Nilsson till ett treårgt rookieavtal som börjar gälla från och med nästa säsong. Därmed talar mycket för att centern är förlorad för Frölunda. Det enda alternativet för honom att bli kvar i Frölunda är om Detroit i sådana fall skulle gå med på att låna ut honom för ytterligare en säsong i SHL. Det är dock ännu okänt i nuläget.

UPDATE: The #RedWings have signed Noah Dower-Nilsson to a three-year, entry-level contract beginning with the 2026-27 season. pic.twitter.com/ok9F65gr5E — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) April 5, 2026

Noah Dower Nilsson har Borås HC som moderklubb men flyttade till Frölunda som ung där han har spelat sedan dess. Han kom upp och fick göra SHL-debut säsongen 2022/23 men missade sedan nästan hela säsongen 2023/24 på grund av skada. Dower Nilsson har därefter varit ordinarie för Frölunda i SHL de senaste två säsongerna. I fjol stod han för tio poäng på 35 matcher och den här säsongen har han förbättrat sig till 16 poäng på 48 matcher. I kvartsfinalen mot Luleå stod Dower Nilsson även för 2+2 på sex matcher vilket var näst bäst i Frölunda.

Nu talar alltså mycket för att han lämnar för spel i Nordamerika nästa säsong.

Source: Noah Dower-Nilsson @ Elite Prospects