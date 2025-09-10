Efter fyra år i Schweiz är Niklas Hansson tillbaka i Sverige igen.

Klubbvalet föll då på HV71 i stället för Rögle. I en intervju med Hockeysverige.se förklarar stjärnbacken varför han valde HV.

– När vi övervägde alla parametrar, jag och familjen, så kände vi att detta var det bästa alternativet för oss just nu, säger Hansson.

Niklas Hansson är tillbaka i HV71 igen, åtta år efter SM-guldet 2017. Foto: Bildbyrån/Montage

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 har byggt om sin backsida från grunden i hopp om att kunna lyfta och förstärka försvaret. Ett av de tyngsta namnen som har anslutit är Niklas Hansson som är hemma i SHL igen efter fyra år i Schweiz.

Hansson spelade senast i HV-tröjan mellan 2015 och 2017 där han bland annat var med i SM-guldlaget 2017. Under förra veckan var 30-åringen tillbaka igen och spelade i Husqvarna Garden för första gången på många år i och med HV:s träningsmatcher mot Oskarshamn och Rögle.

– Det är jättekul att spela här igen. Jag trivs fantastiskt bra och det är jättekul att vara tillbaka och spela här igen efter många år, säger Niklas Hansson till hockeysverige.se om att spela i Jönköping igen.

Niklas Hansson: ”Det är en bra läropeng för oss”

HV71 har blandat och gett under försäsongen inför lördagens SHL-premiär mot Örebro i Husqvarna Garden. Niklas Hansson ser både positivt på HV:s försäsong, men menar också att de har saker att förbättra nu när allvaret väl drar igång.

– Jag tycker att vi har tagit kliv som lag här under försäsongen. Det har blivit bättre och bättre. En del av grejerna som vi har snackat om börjar sitta mer och mer. Vi börjar sätta vårt system så som vi vill spela, skapa goda vanor som kommer att vara framgångsrika framöver och inte bara i en match utan i flera matcher i rad, säger Hansson och fortsätter:

– Sedan om vi ser till de senaste prestationerna har vi saker som vi vill jobba på. Jag tycker att vi har kommit ifrån vårt system en del. Det är en bra läropeng för oss att få den här tiden på året. Det är någonting som vi kommer att gå igenom och lära oss av för att kunna se varför det har blivit så och vad vi kan ändra.

Efter fyra år bröts kontraktet med EV Zug. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

För egen del, har det varit en stor omställning spelmässigt efter åren i Schweiz?

– Ja, det är klart att det tar lite tid. Det är ett annat system för mig också. Sedan är det en fördel att man känner till området sedan innan och jag känner mig ganska hemma här. Det blir bättre och bättre under resan precis som det är för laget. Man blir mer och mer bekväm med hur vi ska spela. Det kommer bara bli bättre för egen del också.

Därför valde han HV71: ”Fanns alternativ”

Niklas Hansson spelade i Rögle under många säsonger men efter finalförlusten mot Växjö 2021 lämnade Hansson för spel i den schweiziska storklubben EV Zug. Där återförenades Hansson med tränaren Dan Tangnes (som nu är tillbaka i Sverige och Rögle) och backen var sedan en viktig del av Zug-laget som blev mästare i Schweiz 2022 och han har sedan spelat totalt fyra säsonger i klubben. I somras stod det dock klart att han inte längre var önskad av Zug längre.

Trots att han hade kontrakt med EV Zug även för den kommande säsongen kom parterna alltså att gå skilda vägar. Kontraktet med Zug bröts vilket i stället möjliggjorde flytten till HV71.

Hur såg du på den situationen och hur avslutet blev i Zug?

– I slutändan tycker jag att det blev bra för båda parter. Jag är jättenöjd över att vara här i HV71 nu och jag och familjen trivs kanon här. Vi är jätteglada över hur det blev.

Varför blev det HV71 och när kontraktet med Zug bröts?

– Det är ganska många parametrar. Vi har haft Småland som vår bas de senaste åren, även när vi var nere i Schweiz. Vi har hus här uppe, min sambo jobbar här och vi trivdes väldigt bra även under förra sejouren här. Jag har två barn också och det är familjen som är viktigast. Vi känner att vi är på en bra plats här.

Det blev ingen återkomst till Rögle för skåningen Hansson. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Niklas Hansson är från Jonstorp i Skåne och har tidigare spelat fem säsonger i Rögles A-lag. De senaste åren har dock familjen Hansson haft Vetlanda som bas i Sverige vilket gjorde det naturligt att välja HV71.

Känns det lite som att flytta hem även om du är skåning?

– Jo, men lite så är det ju. Jag hade en fantastisk tid när jag var här senast och som jag sade har vi vår bas här. Jag trivs med den tryggheten och om jag vet att familjen har det bra, då är det lättare att prestera för på isen också.

Var det aldrig aktuellt att följa med Tangnes ner till Rögle igen?

– Det är klart det fanns alternativ som jag fick titta på, både i Sverige och i Schweiz. Men när vi övervägde alla parametrar, jag och familjen, så kände vi att detta var det bästa alternativet för oss just nu.

”Hela HV-familjen ska göra ett omtag”

Senast som Niklas Hansson spelade i SHL var han en toppback i ligan och under flera år har han varit en regelbunden spelare i Tre Kronor. Nu väntas han få en stor och viktig roll i HV71 där han även har imponerat under försäsongen.

Nyligen stod det också klart att Hansson kommer att ingå i kaptensgruppen i HV71. Han blir nämligen det enda nyförvärvet att få en bokstav på bröstet eftersom att han blir assisterande kapten tillsammans med Joona Luoto bakom Olle Alsing som är lagkapten.

– Det är en jättestor ära. Jättekul att kunna vara med och driva på den här gruppen. Jag har sagt det innan men jag ser att vi har alla förutsättningar och en jättestor potential i den här gruppen. Förhoppningsvis kan jag vara en pusselbit för att hjälpa oss att ta oss framåt. Det är jätteviktigt att det är gruppen som gör det tillsammans. Vi kommer att behöva varenda spelare som sitter där inne och även alla som sitter på läktaren. Hela HV-familjen ska göra ett omtag tillsammans för att göra något riktigt bra här nu.

Niklas Hansson kommer att bli en ledande spelare i HV71. Foto: David Wreland/Bildbyrån

HV har ju haft flera tuffa år och staden suktar verkligen efter framgång. Vad känner du talar för att ni kommer kunna lyfta den här säsongen?

– Alla förutsättningarna finns här. Det är grymt tryck på läktaren och en stor organisation. Jag tycker att vi har ett jättespännande lag som har satts ihop i år med många bra pusselbitar. Vi har en tydlig bild av hur vi vill spela och en riktigt hungrig grupp som vill göra något bra av säsongen.

Niklas Hansson skrev ett treårskontrakt med HV71 i och med hemflytten. Han kommer att fylla 33 år innan kontraktet löper ut 2028.

Vad hoppas du uppnå med HV under den kontraktstiden?

– Alla vill till toppen, det är därför vi spelar. Alla spelar för att vinna. Sedan är det klart att vi ska ta steg för steg och inte stressa. Vi har en lång väg att vandra och vi behöver sätta goda vanor först och främst. Hitta ett spel som vi alla känner oss trygga med. Men i det stora hela spelar vi alla för att vinna och vi hoppas kunna nå upp till toppen i sinom tid också, avslutar Niklas Hansson.

Source: Niklas Hansson @ Elite Prospects