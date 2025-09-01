Nicklas Rahm har tidigare jobbat med tränare som Sam Hallam och Jörgen Jönsson.

I HV71 kommer han nu att jobba med Anton Blomqvist – och hyllar då sin nya kollega.

– Han har potential att gå väldigt långt i sin karriär, säger Rahm till hockeysverige.se.

Nicklas Rahm är full av beundran för sin nya kollega, Anton Blomqvist. Foto: Bildbyrån/Montage

Detta är den första delen av en längre intervju med Nicklas Rahm. Håll utkik på sajten framöver för att läsa del två där Rahm berättar om beslutet att lämna Tre Kronor för HV71.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nicklas Rahm har studsat fram och tillbaka mellan HV71 och Växjö i sin tränarkarriär. Han började som fystränare i Växjö Lakers 2011 och två år senare lyftes han upp som assisterande tränare i SHL och var med om att vinna klubbens första SM-guld 2015. Men året därpå lämnade han och återvände till moderklubben HV71 där han var assisterande tränare vid klubbens SM-guld 2017. Efter tre år som assisterande tränare i HV flyttades Rahm upp som huvudtränare inför säsongen 2020/21. Nicklas Rahm fick dock sparken av HV efter 32 matcher och han återvände därefter till Växjö som assisterande tränare igen.

Nicklas Rahm tillbringade tre säsonger i Växjö men fick sedan också jobb som assisterande förbundskapten i Tre Kronor, ett jobb han tog på permanent basis 2024. Bara ett år senare har Rahm däremot lämnar landslagsjobbet helt.

I stället har 50-åringen valt att återvända tillbaka hem till HV71.

– Det är kul och inspirerande. Jag känner mig laddad och det känns bara bra, säger Rahm när hockeysverige.se möter honom i Husqvarna Garden efter en av lagets isträningar.

Nicklas Rahm om återkomsten till HV71: ”Jag kan göra skillnad här”

HV71 har förändrats mycket sedan Nicklas Rahm senast var i klubben. HV har då hunnit gå igenom ett stort antal ledare på både tränarposten och sportchefsstolen de senaste fyra åren. Sedan förra året är det dock Anton Blomqvist och Björn Liljander som är nyckelpersonerna i sina roller som huvudtränare och general manager.

Nicklas Rahm kommer nu att ingå i HV:s nya tränarstab där han kommer att ansvara för backarna medan Kris Beech har ansvar för forwards, Joel Gistedt är målvaktstränare och Anton Blomqvist har huvudansvaret.

Nicklas Rahm har jobbat bredvid några av svensk hockeys främsta ledare. Foto: Bildbyrån

Rahm berättar att han hade flera samtal med både Anton Blomqvist och Björn Liljander innan han valde att skriva på för HV71.

– Det var inspirerande samtal och de hade bra tankar i våra diskussioner. Jag kände att mitt ledarskap, min ledarstil och min person kan göra skillnad här. Det jag bidrar med kanske inte är exakt samma som de andra utan det är lite annorlunda. Det kändes väldigt bra.

På vilket sätt känner du att ditt ledarskap är lite annorlunda?

– Ja, eller annorlunda och annorlunda… Men jag känner att jag kan komplettera den här ledarstaben som finns. Anton har sin ledarstil och mycket dedikation till spelet. Kris har den offensiven biten, står för en noggrannhet och jobbar mycket med detaljer. Sedan passar jag bra in där med mitt ledarskap.

– Att jag fick chansen att jobba som backtränare är också en stor del av att jag ville välja detta. Jag lärde känna de andra tränarna ganska bra innan jag skrev på så det kändes som att jag skulle trivas i den gruppen och att vi skulle trivas tillsammans.

Hyllningen till Anton Blomqvist: ”Det är häftigt att se”

Nicklas Rahm är meriterad som assisterande tränare och har tre SM-guld och två VM-brons i sitt prisskåp. Han har då också fått chansen att jobba bredvid två av svensk hockeys just nu största och bästa ledare i Sam Hallam och Jörgen Jönsson.

Precis som när Rahm började som assisterande tränare i Växjö 2013 kommer han nu att få jobba med en ung tränare som har kommit upp till ett SHL-jobb efter att ha coachat i HockeyAllsvenskan. Då var det Sam Hallam. Nu är det Anton Blomqvist.

Vad är din bild av Anton Blomqvist så här långt, vad har du fått för intryck av honom?

– Ja, men mycket bra. Vi träffades några gånger i höstas runt om i hallarna och kunde sitta ner när det var lite landslagssammanhang också. Man märker ju brinnet, hans driv och sättet som han ser hockey. Han har en noggrannhet i allting som han gör och han är verkligen beredd att lägga tiden som krävs för att bli så bra som möjligt, säger Rahm och hyllar också Blomqvists ledarskap:

– Han har potential att gå väldigt långt i sin karriär och jag hoppas att jag kan vara med och hjälpa honom och utmana honom till att bli så bra som han kan bli under de här åren vi jobbar ihop. Det är häftigt att se det drivet som han har.

Anton Blomqvist har fått fortsatt förtroende i HV71 trots en tuff första säsong. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

HV71 har haft flera jobbiga säsonger de senaste åren, som har innehållit både en degradering till HockeyAllsvenskan 2021 samt dubbla kval 2024 och 2025. Nicklas Rahm är nu tillbaka i klubben och tillsammans med Anton Blomqvist hoppas han nu kunna få klubben att lämna träsket i botten av tabellen.

Vad är det som behöver hända för att HV ska lyfta och vad kan ni i ledarstaben göra?

– Framför allt behöver vi hitta ett grundspel som funkar och spelare som kan hantera det grundspelet. Där har vi en väldig samsyn hela vägen uppifrån styrelsen och ner, via Richard (Nylin) som VD, Björn som sportchef och Anton som huvudtränare.

– Den samsynen är väldigt viktig så att vi hela tiden inte skapar stress och press för varandra. Vi har en kravställan här inne som är hög och vi har en kravställan utifrån som är tydlig. Men vi kan inte skapa den pressen och stressen själva genom att vrida upp oss utan vi litar på varandra.

– Sedan pratar vi och har mycket dialog hela tiden, men det är just lugnet i föreningarna måste vi hitta någonstans, avslutar Nicklas Rahm.

Den andra delen av intervjun med Nicklas Rahm kommer att släppas på Hockeysverige.se senare i veckan.

