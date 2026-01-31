Monsterräddningen blev avgörande: ”Tur eller flax”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping befinner sig i ett pressat läge i tabellen när de skulle ta sig an Frölunda under lördagen. Då klev Waltteri Ignatjew fram och stod för en monsterräddning vilken höll LHC kvar i matchen.

– Jag reagerade mest bara och försökte få någonting framför pucken – jag är väldigt glad över att jag lyckades göra det för mitt lag, säger hjälten till hockeysverige.se.

Waltteri Ignatjew räddade kvar sitt lag under matchen mot Frölunda. Foto: Bildbryån/skärmdump (montage).

Linköping gästade serieledarna Frölunda under lördagseftermiddagen. Bortalaget stod för en stabil match som och vände ett tvåmåls-underläge till 3–2. Matchen slutade till sist med 4–3 för bortalaget efter att Frölunda kom med en push mot slutet och Robin Kovacs hade satt en puck i tom målbur.

I den andra perioden var det dock Linköpings målvakt Waltteri Ignatjew som stod för en monsterräddning och höll sitt lag kvar i matchen. Räddningen kom även i ett väldigt viktigt skede i matchen där Frölunda hade kunnat dra ifrån till 3:0.

– Tur! Det är sådant som händer ibland. Jag reagerade mest bara och försökte få någonting framför pucken. Som tur var träffade pucken min klubba så det var väldigt stort för matchen. Jag är väldigt glad över att jag lyckades göra det för mitt lag, säger Ignatjew till hockeysverige.se.

Hann du tänka något i den situationen?

– Nej det vara bara instinkt. Det gick så snabbt så det fanns ingen tid att tänka där.

Linköpings huvudtränare Musse Håkansson passade även på att hylla sin målvakt under presskonferensen efter matchen.

– Den blir matchavgörande. Sådana räddningar, jag vet inte om det är tur eller flax men den gör att vi stannar kvar i matchen.

Fortsatt pressat läge för Linköping: ”Är som slutspel”

Segern mot Frölunda är en blytung trepoängare då HV71 kommit allt närmare nerifrån kvalstrecket. Linköping har dessutom befunnit sig i en turbulent tid med många förluster och sportchefen Peter Jakobsson som fick sparken.

Trots segern befinner sig Linköping i ett fortsatt pressat läge, då HV även vann sin match mot Luleå under lördagen. Ignatjew ser dock positivt på Linköpings framtid.

– Vi behöver varje poäng vi kan få, det är nästan som slutspel nu. Vi behöver bara ta det match för match. Vi får inte tänka på framtiden för mycket. Vi har en match mot Timrå på torsdag så det är det ända vi ska fokusera på nu. Vi får bara fokusera på vårat, säger Ignatjew och fortsätter.

– Det är klart att vi inser vilken situation vi befinner oss i men om man börjar oroa sig för mycket blir det inget bra.

Nu hoppas Ignatjew och Linköping kunna följa upp segern mot Frölunda med en ytterligare trepoängare på torsdag. Då ska Linköping åka till Timrå för att försöka bygga vidare på en stark bortaseger.

Se räddningen i videospelaren nedan.