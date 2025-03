Leksandstränaren om slutspelsmissen: ”Stor besvikelse”

Leksand hoppades kunna slåss i toppen av SHL – men i stället missade laget slutspel helt och hållet.

Nu öppnar tränaren Mikael Karlberg upp efter fiaskot – berättar om säsongen och sin egen framtid i Leksand.

– Det har varit en jättetuff säsong – jag tror att det var lite naivt i början, säger Karlberg till hockeysverige.se.

Mikael Karlberg öppnar upp efter tuffa säsongen för Leksands IF. Foto: Bildbyrån/Montage

Leksand missade slutspelet eller Leksand undvek negativt kval. Det går såklart att sätta den rubrik man vill utefter känslor för lagets prestation den här säsongen. Båda är såklart riktiga. I alla fall kan det konstateras att med fem omgångar kvar var laget på väg mot topp sex, men sedan havererade poänginsamlingen. Noll poäng på fem matcher och en tiondeplats. Allt avgjordes i sista omgången då Malmö på övertid satte spiken i kistan mot Rögle medan Leksand förlorade till Frölunda.

– Klart att jag tycker att det var en stor besvikelse att vi inte tog oss till åttondelen, en jättebesvikelse. Det kändes som att den platsen var klar och för oss att bara ta den, berättar en förkyld Mikael Karlberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi förlorade de fem sista matcherna och hade bland annat 3-3 mot Örebro med 25 sekunder kvar…

Ni behövde alltså en poäng till efter vinsten över Skellefteå och med fem omgångar kvar för att ta er till åttondelen, vad hände med laget där?

– Ja du… Bra fråga. Vi har en sträcka med 20 matcher där vi är SHL:s andra bästa lag. Vi spelar tajt. Vi spelar bra. Vi är svåra att göra mål på, börjar också få lite offensiv och känns stabila.

– Det hade ändå varit en rätt hård press och vi var inblandade rätt länge i strecket kring negativa kvalet. När det försvann var det som luften gick ur lite. Det är enda förklaringen jag kan komma på.

– Förutom sista matchen, där var vi bättre än Frölunda och borde ha vunnit den, var energin i dom fyra andra matcherna borta. Det var tomt.

”Det var helt enkelt för dåligt mot slutet och man får det man förtjänar”

Var det så även i omklädningsrummet?

– Nej, det var verkligen inget jag tänkte på. Det kändes bra inför matcherna. Framför allt var det bara Malmö-matchen jag tyckte var så jäkla dålig. Sedan var det någon match hemma som inte heller var så bra.

– Örebro-matchen är en 50/50-match. Ingen höjdarmatch, men vi har egentligen poäng klart där, men slarvar bort den. Det var helt enkelt för dåligt mot slutet och man får det man förtjänar.

”Challe” (Berglund) och ”Challe” (Karlberg) fick se sitt Leksand missa slutspel. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Om du ser till 52 omgångar, hur skulle du summera er säsong?

– En jättetuff säsong. Vi gick in med en god känsla från säsongen innan där vi hade spelat en riktigt bra ishockey. Jag tycker att vi hade Frölunda på gaffeln och hade kunnat avgjort efter fem matcher där vi hade varit bättre laget. Sedan tippade det över lite till Frölunda sista matcherna.

– Den här säsongen fick vi ändå en tuff start. Jag tror att det var lite naivt i början ”Vi är bra och nu ska vi bli ännu bättre än förra säsongen”. Vi upprepade det där lite grann. Sedan började det komma skador till höger och vänster. Hela hösten var egentligen en kamp för att överleva och i stort sett få ihop lag till matcherna.

– Vi saknade fyra till sex forwards i nästan varje match under några månader. Där tycker jag att laget och killarna fajtades, kämpade och körde på, men det är en för tuff liga för att sakna så mycket folk hela tiden. Även Mantas (Armalis) försvann som var den tänkta förstamålvakten.

– Det blev en tuff höst för oss där vi fick kriga för allting. Sedan hade vi en bra räcka med matcher då vi stod med ryggen mot väggen. Vi hade då Rögle back to back i mellandagarna och lyckades vinna bägge. Dessutom hade vi HV71 back to back där vi också vann bägge, så jag tycker ändå att killarna fajtades då allt stod på sin spets. Det är slutet som sätter en besk eftersmak på allt.

Mikael Karlberg om skadehelvetet: ”Tycker att det har varit tufft”

Mikael Karlberg har coachat laget tillsammans med ”Challe” Berglund, David Printz och målvaktscoachen, Alexander Millner.

– Det har fungerat jättebra. Vi har haft en bra energi och fungerar bra tillsammans. Jag tycker att vi har försökt göra vad vi kunnat. Utefter förutsättningarna har vi kämpat på.

Hur har det här med alla skador påverkat er som coacher att formera laget och bedriva träningarna?

– Det har varit jättetufft såklart. Sedan är det vissa lag som nästan inte haft några skador alls och bara trummat på träning, fått en kontinuitet.

– Jag vet inte hur många matcher det var på raken där vi fick ändra kedjorna. Över tid är det inget bra. Det var många som fick mer istid än dom var vana vid, men då också växte med uppgiften.

– Drömmen var att kunna fortsätta träna rätt hårt och ha en kontinuitet i kedjor och backpar. Så var det säsongen innan och då växte vi och växte. I slutet av säsongen var vi då i stort sett flygande.

– Nu blev det tvärtom och vi fick kämpa för allt. Jag tycker att det varit tufft.

Dennis Altörn och Marcus Gidlöf var två juniorer som gjorde avtryck i Leksand under säsongen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Leksand har under säsongen släppt fram sex juniorer varav två kom med till Junior-VM tidigare den här säsongen.

Framtiden är nu osäker för Mikael Karlberg efter många säsonger i Leksand som både spelare och ledare. Foto: Arkivbild

– Jag tycker att återväxten är jättebra. Juniorsidan gör ett väldigt bra jobb här i Leksand. På det viset har det varit bra för oss, att vi har kunnat ta upp juniorkillar som har varit redo att spela.

– Det är många av killarna som gjort ett jättebra jobb. Kul för Dennis (Altörn) att från ingenstans komma med till Junior-VM.

Svaret om framtiden i Leksand

Mitt under säsongen kom det fram att Leksands ekonomi är i stark gungning, vilket inte bara kom som en överraskning för fansen runt om i Sverige utan även för spelarna. Inte minst för en del importer.

– Det är svårt för mig att svara på hur det påverkade killarna, men jag såg och hörde från några att dom var upprörda och jäkligt besvikna på saker.

– När spelarna väl stod på isen tror jag kanske inte att det stört, men jag vet inte. Det var i alla fall någon av grabbarna som var orolig för det där.

Nu kommer Leksand gå igenom ett ekonomiskt stålbad, inte minst i spelartruppen, inför kommande säsong, hur ser du på förutsättningarna för laget ändå lyckas steppa upp kommande säsong?

– Jag har dålig koll just nu, men jag har varit i den här föreningen under nästan 30 år och den har alltid kommit på fötter och tillbaka. Jag hoppas och tror att det kommer gå bra nu med.



Hur ser Mikael Karlbergs framtid ut som coach?

– Jag har faktiskt ingen aning om hur min framtid ser. Sedan säsongen tog slut för oss har jag bara tagit det lugnt och dessutom legat sjuk, avslutar Mikael Karlberg.