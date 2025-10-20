Förra säsongen kom han in i A-laget som ett riktigt energiknippe och blev även draftad av Detroit Red Wings.

Den här säsongen har Michal Svrcek valt att stanna i Brynäs – men hittills haft svårt att slå sig in i SHL-laget.

– Jag trodde och hoppades att jag skulle spela mer i SHL så jag är besviken. Det är inte på Brynäs eller att de inte har gett mig chansen, säger 18-åringen till Hockeysverige.se.

Michal Svrcek har fått spela sporadiskt i SHL under hösten.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Michal Svrcek var förra säsongen ett av de stora utropstecknen i Brynäs. Som en gallerspelare kom han upp i A-laget med en stor energi under våren. Det blev även 27 matcher i A-laget där han på slutet även var med och spelade i SM-slutspelet. Efter den förra säsongen valde Detroit också att drafta den slovakiska talangen.

Under sommaren kom det också ut uppgifter om att 18-åringen var av intresse för Windsor Spitfires i OHL. Men efter en tids fundering stod det klart att det skulle bli en till säsong i Sverige.

– Ja, det började med att jag hade ett kontrakt i Sverige som jag skrev på i mars. Så jag kunde inte gå någonstans, det var ett alternativ men jag hade kontrakt här. Jag ville stanna i Brynäs och spela i SHL. Det var målet med den här säsongen, säger Svrcek själv om processen under sommaren.

Hittills har forwarden däremot inte lyckats slå sig in i laget på en permanent basis.

”Det börjar med mig själv”

Under hösten har Michal Svrcek för det mesta spelat enstaka minuter i SHL. Samtidigt har han stått för elva poäng på sex matcher i U20 Nationell och även fått spela mycket i CHL.

Vad tänker du om din säsongsinledning?

– Det har inte varit vad jag trodde före säsongen. Jag trodde och hoppades att jag skulle spela mer i SHL så jag är besviken. Det är inte på Brynäs eller att de inte har gett mig chansen. Det börjar med mig själv. Jag måste vara bättre överlag och träna bättre.

Michal Svrcek kom fram starkt i Brynäs förra säsongen. Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån.

Under den gångna veckan blev det noll minuter mot både Leksand och Djurgården. Där slovaken var med i båda matcherna som 13:e forward.

– Det är lite besvikelse men det är fortfarande inledningen på säsongen. Jag ska jobba hårt varje dag och hoppas att det blir bättre snart.

Michal Svrcek: ”Jag vill spela i Brynäs”

Brynäs har också gått tungt den här säsongen. Efter att förra året ha tagit sig hela vägen till en SM-final mot Luleå ligger laget nu på under halvan. I den starka konkurrensen bland lagets forwards, med många stora namn, har Michal Svrcek som sagt inte heller fått spela speciellt mycket i SHL.

Är det något speciellt du tycker skiljer sig från förra säsongen?

– Jag har mer press på mig själv. Jag ska fortsätta spela enkelt och göra samma sak som jag gjorde förra året. Ta med energin ut på isen och inte lägga för mycket press på mig själv.

Som en ung spelare, som dessutom är draftad av Detroit, är det givetvis viktigt med speltiden. Hittills har 18-åringen ändå fått spela mycket i både U20-laget och i CHL. Själv finns det heller inga tvivel på att det är Brynäs han vill fortsätta spela för.

– Jag ska bli bättre varje dag och hoppas få chansen snart. Vi får se vad som händer men som jag sa vill jag spela i Brynäs.

