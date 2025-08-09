Vill motbevisa tvivlarna: ”Ska överträffa alla förväntningar”

Leksand är nederlagstippat inför den stundande SHL-säsongen.

Då tänker nyförvärvet Michael Lindqvist se till att motbevisa tvivlarna.

— Vi ska se till att överträffa alla förväntningar som finns och göra en riktigt bra säsong, säger han till hockeysverige.se.

Michael Lindqvist har bytt Färjestad mot Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist (Montage)

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Michael Lindqvist är uppvuxen i norra Stockholm och har bott åtta år i Karlstad, men nu ska forwarden bli mas och en av de ledande spelarna i ett ungt Leksand som är kraftigt nederlagstippade i SHL av egentligen alla. En viss kontrast mot att spela i ett Färjestad som varje säsong har SM-guld som målbild.

— En hel del, säger Michael Lindqvist med ett leende då hockeysverige.se träffar honom i Tegera Arena och frågar om hur mycket värmlänning han är idag.

— Jag har en fästmö som är från Värmland. Åtta år är en lång tid så jag har blivit mer och mer värmlänning, men jag kommer aldrig bli det fullt ut utan jag kommer ha kvar Stockholm i blodet.

Stockholmsdialekten har du i alla fall kvar.

–(Skratt) Ja, det är svårt att jobba bort den och något jag fått höra.

Guldsäsongen sticker ut: ”Vi blev en maskin”

Åtta säsonger i Färjestad och såklart många fina minnen, men ett sticker ut lite extra för 30-åringen från Danderyd.

— SM-guldet 2022 såklart. Det var en otrolig resa och väldigt kul att fått uppleva en sådan framgång. Det är något jag kommer bära med mig hela livet.

— Vi hade ett bra lag och var topptippade från start. Sedan kärvade det ganska rejält under säsongen. Framför allt under första halvan och det tog tid innan saker föll på plats. Det är svårt att sätta fingret på anledningen, men helt plötsligt föll allting på plats.

Färjestad valde under säsongen att byta tränare från Johan Pennerborn till Tomas Mitell, något som såklart påverkade laget.

— Klart att sådana grejer spelar roll. Det var också så att vi kom ihop som grupp och alla började dra åt samma håll. Vi blev en maskin och gick hela vägen, vilket var fantastiskt.

Michael Lindqvist blev svensk mästare med Färjestad 2022.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

”Han uttryckte att han ville ha mig kvar”

Säsongen 2018/18 åkte Michael Lindqvist över till New York Rangers organisation, men redan efter 16 matcher i farmarlaget, Hartford Wolf Pack, återvände han hem till Färjestad.

— Jag hade kommit till Karlstad från AIK säsongen innan. Det gick väldigt bra direkt och jag tog chansen att åka över. Jag kände att jag hade trivts så bra i Karlstad samtidigt som Färjestad ville ha mig tillbaka. Det fanns också hela tiden ett litet sug hos mig att komma tillbaka.

— När det inte gick exakt som jag ville där borta var det lätt att flytta tillbaka. Det var helt och hållet mitt beslut.

— Så här i efterhand kan jag ångra att jag inte höll ut lite till, men samtidigt har jag fått väldigt många fina år i Karlstad efter det. Jag ska inte säga att jag ångrar att jag åkte hem, men jag skulle hållit ut lite till.

Säsongen 2024/25 svarade Michael Lindqvist för åtta mål och totalt 22 poäng på 45 matcher i Färjestad.

— En speciell säsong. Samma sak som 2022, att vi hade ett väldigt bra och brett lag. Det var många bra spelare i Karlstad.

— För laget var det såklart en stor besvikelse att åka ut i en kvartsfinal. Det är väldigt jämt och Skellefteå var också ett bra lag.

— Personligen var det en säsong med lite olika ansikten. Jag började rätt bra. Sedan hade jag en liten dipp för att därefter, i slutspelet, spela min bästa hockey. Men jag är inte nöjd med säsongen som helhet vare sig personligen eller som lag.

— Det är så här ibland och jag är väldigt revanschsugen på att komma upp hit till Leksand och göra något väldigt bra.

Fanns möjligheten för dig att stanna i Färjestad, hade du och Rickard Wallin en dialog kring det?

— Jag har varit i Karlstad länge, så det är klart att vi pratat. Vad som hände där får vara mellan oss. Han uttryckte att han ville ha mig kvar, men efter ett tag förstod jag att jag skulle behöva söka mig någon annanstans.

— Det blev som det blev där. Med det sagt är jag väldigt glad att vara här i Leksand och det känns som rätt steg för mig att komma hit. Jag är väldigt taggad på att komma i gång här och göra en väldigt bra säsong.

Följer med Hedberg: ”Han var en bra faktor”

Vi får anta att det fanns fler intressenter, varför valde du just Leksand?

— Det var en helhet. Man går ofta på en magkänsla som känns bra. Sedan fungerar det bra socialt med den situationen där jag har byggt upp ett liv i Karlstad. Det är inte långt mellan Leksand och Karlstad, så det går bra att åka däremellan för familjen.

— En kombination av det personliga planet, men framför allt på det sportsliga. Jag fick ett bra intryck av både ”Tjomme” (Thomas Johansson) och (Johan) Hedberg, som jag hade förra säsongen i Färjestad.

— Jag hade en bra relation till Johan och gillade det han stod för och uttryckte förra säsongen, men också han sätt att bedriva dagliga verksamheten. Även hur han vill spela.

Var Johan Hedberg en viktig bit i att du valde Leksand?

— Såklart att han var en bra faktor. Det är alltid en trygghet att veta vad man kommer till på ett nytt ställe.

— Samtidigt var det inte enbart han utan framför allt laget som finns här och den roll jag kan vara med och konkurrera om. Det passade väldigt bra. Jag fick en bra magkänsla direkt och är väldigt glad över att vara här.

Hur ser du på det lag som Leksand ställer på benen den här säsongen?

— Det är väldigt många unga spelare som jag tycker är på gränsen att blomma ut. Det kommer också behövas att folk tar steg och utvecklas här under säsongen.

— Vi som är lite äldre och varit med ett tag har en stor del i att driva dagarna, visa en proffsig attityd till både träningar och match. Laget ser intressant ut. Vi kommer slå lite underifrån och det känns att det kan passa oss väldigt bra.

Michael Lindqvist.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Ni är redan väldigt nederlagstippade, hur tänker du kring det?

— Klart att jag läst lite, men samtidigt har jag lärt mig, vilket också är en del då man blivit lite äldre, att man inte ska ta in för mycket av det som skrivs.

— Alla ska ha sina åsikter och är fria att tycka vad dom vill såklart. Vi känner oss trygga med den gruppen vi har här och tror stenhårt på det ”Tjomme” har satt ihop. Vi ska se till att överträffa alla förväntningar som finns och göra en riktigt bra säsong. Det känns som vi har potential för att överraska så det ska bli spännande att komma i gång.

Hur ska det bli att bo på en mindre ort som Leksand trots allt är?

— Första tiden har varit bra. Såklart lite annorlunda, men när väl säsongen drar i gång, vart jag än bott under åren, har jag inte gjort så mycket mer än att fokuserat på hockeyn, ätit, tränat och sovit.

– Det blir mycket hockey under hösten och vintern och hittills känns allt jättebra. Allt är lättillgängligt och inte så mycket stress. Man kan ta sig överallt på ett väldigt enkelt sätt och är en familjär känsla med alla runtomkring. Jag umgås mycket med grabbarna i laget. Vi kommer bygga en bra känsla inom gruppen och jag kommer trivas bättre och bättre ju längre tiden går.