Hyllar värvningen – av lillbrorsan (!): ”Snabbast i ligan”

En Fortier in – och en Fortier ut i svensk hockey.

Efter Leksands värvning av Gabriel Fortier ger nu brorsan Maxime sina tankar – och berättar vad SHL-laget får.

– Jag tror att många lag kommer tänka: ”vi borde ha kollat på honom lite närmare”. Leksand har haft riktigt, riktigt tur, säger den tidigare Björklöven-forwarden till hockeysverige.se.

Gabriel och Maxime Fortier. Foto: Bildbyrån (montage).

– Om det inte skulle funka i Nordamerika var han väldigt intresserad av att komma till Europa, så jag visste att det var en möjlighet, men att det gick så här snabbt var kanske en överraskning.



Så låter det när hockeysverige.se når Maxime Fortier under onsdagen. Den 27-årige forwarden förbereder sig själv för en flytt till Finland efter tre år i Björklöven, men kommer ändå att få se sitt namn på en svensk hockeytröja under 2025/26-säsongen. Under tisdagen presenterade nämligen Leksand värvningen av den tre år yngre brorsan, Gabriel Fortier.



– Han fick ett jättebra avtal med Leksand och är verkligen taggad på att komma igång, fortsätter Maxime.



Gabriel, som även han är en forward, har fått ett avtal till 2027 och kommer att flytta till Sverige för första gången. Detta efter elva matcher i NHL, samt 285 i AHL.



– Det är fantastiskt. Vi har alltid sagt att vi vill spela med varandra. Nu känns det som att det kanske är lite närmare när han tagit steget till Europa. Det har varit lite svårare för mig att åka tillbaka till Nordamerika. Nu kanske vi kan spela ihop i Europa en dag. et är kul, och sen kanske vi kan ses några gånger under året också. Det blir riktigt, riktigt häftigt, fortsätter Maxime.



Den äldre brorsan berättar att det var flera lag som var intresserade av Gabriel, men att Leksand till slut visade störst intresse.



– Jag har bara haft bra saker att säga om Sverige. Redan från början när vi pratade om Europa i allmänhet sa jag, eftersom jag vet hur min bror är som spelare: ”SHL är ligan för dig”. Jag tror verkligen att han kommer göra det riktigt, riktigt bra där och spela där i många år. Han kommer få chansen att spela mycket och visa vad han kan. Så jag tror att de kommer bli riktigt nöjda med spelaren de fått, säger han.



Har du gett honom lite tips om livet i Sverige utanför isen också?

– Ja, jag sa till honom: ”ring mig när du är i mataffären, så kan jag säga vad du ska köpa”. Vi var ju i Sverige i tre år, så vi har plockat upp en del. Jag är säker på att jag kommer få några samtal och få hjälpa till, men han kommer att klara det bra. Folk är väldigt välkomnande i Sverige, så det är lätt att känna sig hemma snabbt.

Det får Leksand: ”Snabbaste spelaren i ligan”

Gabriel Fortier kommer senast från en säsong med 19 poäng (11+8) med Syracuse Crunch i AHL, men har, som sagt fått chansen i NHL tidigare i karriären. Nu blir det Leksand som får en spelare som kan göra ett rejält avtryck, menar brorsan Maxime.



– Han är en hårt arbetande kille. Ingen kommer jobba hårdare än honom. Jag skulle även säga att han är snabbare än mig på skridskorna. De får den snabbaste spelaren i ligan, säger han och fortsätter om produktionen.

– I AHL fanns poängen kanske inte där, men han fick aldrig riktigt chansen att spela en konsekvent offensiv roll. Om Leksand ger honom chansen att vara en toppspelare så kommer han att vara det. Han har skills, han har ett grymt skott och han kan göra allt på isen. Spela powerplay, boxplay, fem-mot-fem. Jag tror han kan bli en ledare direkt, och att några andra lag kommer ångra att de inte sajnade honom.



Var kommer den där snabba skridskoåkningen ifrån, för du är inte långsam heller?

– (Skratt) Ja, jag vet inte. Vi får nog tacka våra föräldrar för det. Det är något vi alltid haft i familjen. Självklart jobbar vi på det hela tiden, men jag tror vi också har haft tur som alltid haft det i oss. Jag är inte orolig över att han kommer att visa upp sin snabbhet direkt i ligan. Han kommer inte vara rolig att möta, det är jag säker på.

Gabriel Fortier i NHL. Foto: Bildbyrån/Kim Klement.

Bröderna Fortier är från Québec i Kanada och har tävlat mot varandra många gånger genom åren.



– Som storebror var det kanske lite enklare för mig när vi var yngre, men nu är det lite jämnare. Vi har alltid spelat med varandra, alltid tävlat. Det slutade inte alltid så bra, men vi byggde vår karaktär, speciellt min bror. Han gillade aldrig att förlora. Jag tror det är därför han jobbar hårt än idag, och aldrig accepterar en förlust.



Hur stolt är du som storebror över den karriär han fått?

– Åh, superstolt. Det är fantastiskt. Han fick chansen att spela i NHL, vilket var vår dröm när vi var små, och han fick även göra mål i NHL. Det är inte alla som får den chansen. Han kan verkligen vara stolt över det. Sen är det långt ifrån över. Han har en grym karriär framför sig. Det galna är att han gjort så mycket och ändå bara är 25 år, så det kommer även mycket bra för honom framöver.

Ryktades själv till SHL: ”Får se vad som händer”

Maxime Fortier själv ska spela 2025/26-säsongen i finska Liiga med SaiPa, men ryktades så sent som i vintras till SHL. Då sköt han dock ner det hela och menade att målet var att ta steget upp i högstaligan med Björklöven.



Nu har han brorsan i SHL, vilket skulle kunna locka den allsvenska poängspelaren tillbaka till Sverige.



– När jag var i Björklöven var målet självklart att gå upp till SHL, och vara där med det laget. Tyvärr blev det inte så, men jag är superglad över att nu vara i Finland den här säsongen. Vi får se vad som händer sen. Självklart är det en dröm för oss bröder att spela tillsammans, men vi har många år kvar till att försöka göra det. Jag vet att han kommer göra det jättebra i Sverige och jag laddar för att göra ett riktigt, riktigt bra år i Finland med SaiPa, avslutar Maxime Fortier.