Ställs mot sitt gamla lag: “Kommer bli jättespeciellt”

– Det är många kvar i laget som jag känner stort för och som jag tycker mycket om, säger Lindholm till hockeysverige.se.

För första gången sedan flytten till Frölunda kommer Max Lindholm nu ställas mot sitt gamla lag Skellefteå.

Foto: Bildbyrån (montage).

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Frölunda har vunnit sex av sju matcher under säsongsinledningen och toppar tabellen. Göteborgslaget har gjort flest mål och även släppt in minst av alla lagen i SHL. Under gårdagens match spelade Frölunda däremot inte på topp. Brynäs var på besök i Scandinavium och var starkare i spelet med lika många man på isen.

Däremot var det Frölunda som kom ut segrande med 3-1. Där var det Max Lindholm som visade vägen för hemmalaget genom två mål i powerplay. 28-åringen har fått en bra start i sin nya klubb med fem poäng på sju matcher (3+2). På torsdag ska Lindholm tillbaka till sin gamla klubb för första gången sedan avskedet, när Frölunda gästar Skellefteå.

– Det kommer bli jättespeciellt, att åka tillbaka dit. Jag var där i tre år och fick vinna där. Det är många kvar i laget som jag känner stort för och som jag tycker mycket om. Det kommer bli en speciell upplevelse, säger Lindholm till hockeysverige.se.

Lindholm hoppas nu kunna bygga vidare på sin fina inledning. Däremot menar forwarden att Frölunda kommer behöva spela bättre på torsdag än de gjorde mot Brynäs.

Hyllas av tränaren: “Kommer bli bättre och bättre”

Utöver Lindholm har även nya frölundatränaren Robert Ohlsson ett förflutet i Skellefteå. Likt forwarden blir torsdagens match Ohlssons första sammanträffande med västerbottningarna sedan han lämnade Skellefteå mitt under den föregående säsongen.

Ohlsson var Lindholms tränare under forwardens tre säsonger i Skellefteå. Tillsammans tog de ett silver och ett SM-guld. Nu siktar de på nya framgångar i Göteborg med Frölunda. Efter gårdagens match passade Ohlsson även på att hylla Lindholm för sina insatser under säsongsinledningen.

– Idag var det två mål men jag tycker att han är stark på pucken, jobbigt att spela mot och spelar oftast sin bästa hockey när det är som tuffast. Så jag tror att han kommer bli bättre och bättre, säger Ohlsson under presskonferensen efter matchen.

Frölunda ligger nu tre poäng före tabelltvåan Växjö, som dock har en match mindre spelad. Efter en uddamålsförlust mot Färjestad har Frölunda nu vunnit två matcher i rad. På torsdag åker Göteborgslaget upp till Skellefteå och kommer försöka dra ifrån ytterligare i toppen av tabellen. Däremot möter de ett starkt Skellefteå som har börjat klättra i tabellen och även tagit två raka segrar.

