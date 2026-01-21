”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 är fast förankrade i botten av SHL och saknar just nu sportchef sedan även Fredrik Stillman blivit sjukskriven.

För hockeysverige.se ger Mattias Tedenby sin syn på läget i klubben.

— Det går inte att tänka för mycket på vad som händer runt om, säger Tedenby.

Mattias Tedenby och resten av HV71 har slutit samman sedan Fredrik Stillman blivit sjukskriven. Foto: Ronnie Rönnkvist (Montage)

HV71 har haft en tuff säsong. Just nu slåss klubben för att undvika kvalplatsen i SHL. Samtidigt har det uppstått jobbiga situationer vid sidan av hockeyn. Först sjukskrev sig sportchefen, Björn Liljander. HV71-ikonen, Fredrik Stillman, klev då in och axlade hans roll. Men även han sjukskrev sig nyligen även han efter att ha fått utmattningssyndrom.

– Det är naturligtvis tråkigt och vi försöker stötta Fredrik både som arbetsgivare och kollegor. I nuläget är det viktigt att Fredrik får lugn och ro för att få chansen att bli frisk. Att vara General Manager är ett spännande och på många sätt ett utmanande jobb, men när de sportsliga resultaten uteblir kan också pressen utifrån bli orimligt hög. Den senaste tiden har mängden hat men även hot skickat till våra medarbetare eskalerat och det är något som vi som arbetsgivare ser allvarligt på, sa Richard Nylin, klubbdirektör i HV71, till klubbens hemsida.

Matias Tedenby stöttar Fredrik Stillman

Mattias Tedenby debuterade i HV71:s Elitserielag säsongen 2007/08. Totalt har han spelat 13 säsonger i klubbens A-lag och känner såklart Fredrik Stillman mycket väl. Mitt i jakten på att undvika kval kommer då beskedet att Stillman sjukskriver sig och att det förekommit hot och hat mot folk inom föreningen.

— ”Stille” är en person som alla gillar såklart och man vill ha honom runt sig, säger Mattias Tedenby till hockeysverige.se och fortsätter:

— Hälsan går alltid först och är vad som är viktigast. Vi vill att han ska må bra ett gäng år till framöver.

Hur har ni i laget hanterat situationen?

— Vi tog det bra och svarade upp bra. Vi har använt det lite som bränsle och har också spelat lite för ”Stille”.

Fredrik Stillman är saknad inom HV71 efter sin sjukskrivning. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Går det som spelare att bara stänga av när något sådant inträffar?

— Som spelare har vi vårt att sköta och fullt upp med det. Det går inte att tänka för mycket på vad som händer runt om, utan det är att komma till hallen och göra sitt varje dag för att laget ska bli bättre. Det är egentligen inte mycket mer än så.

Vad har Fredrik Stillman betytt för HV71 under åren?

— Såklart jättemycket. Han vann guld som spelare, tränare och sportchef, så han är en stor del av HV71:s historia.

Tuff säsong för HV71: ”Svårt att svara på”

Om vi ser till det som hänt ute på isen, hur ser du på lagets prestation så här långt?

— Klart att det var en tuff start på säsongen med sex raka torsk. Vi har succesivt blivit bättre och bättre. Speciellt tycker jag att vårt fem mot fem-spel sitter riktigt bra. Där fortsätter vi jobba och försöker bli ännu bättre, men där känner vi också att vi har hittat någonting.

— Sedan behöver vi jobba på ”special teams”, att bli lite vassare där, vilket skulle göra att det underlättat för oss.

HV71 har haft en tuff resa även då det kommer till skador, men hur det påverkat lagets prestation har Mattias Tedenby såklart svårt att ge ett bra svar på.

— Det kanske är svårt att svara på, men är alla med blir det bättre spelare överallt såklart. Hårdare konkurrens, vilket gör sitt till att det blir mer tävling om platserna.

— Jag tycker att vi gjorde det bra under perioden då vi hade många borta. Många som steppade upp och många juniorer som kom in och gjorde ett bra jobb för oss.

HV71 har legat under kvalstrecket i princip hela säsongen. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Mattias Tedenby har så här långt svarat för sex mål och totalt åtta poäng på 32 matcher.

— Det har känts ganska bra spelmässigt faktiskt. Det är bara att fortsätta på samma väg och spetsa till det lite ytterligare också.

Tedenby: Så ska HV71 undvika kval i SHL

Du har varit med länge och då det vart tuffa lägen, hur har du upplevt att den här gruppen mått under jakten på att undvika kval?

— Den har agerat så bra man kunnat, tycker jag. Vi har hanterat det bra ändå. Det är ingen lätt situation att vara i, men tillsammans har vi gjort det bra och försöker ha en bra stämning i omklädningsrummet och när man kommer till jobbet varje dag.

— Har man inte det så blir det väldigt tufft, så en eloge till alla spelare som med en positiv anda för det framåt.

Förutom att du är en skicklig hockeyspelare med en massa rutin, vad vill du tillföra gruppen i det här tuffa läget?

— Erfarenheten och förhoppningsvis ett lugn. Det är främst det utanför isen och att vara en positiv och glad kille.

Mattias Tedenby menar att det finns en bra känsla inom gruppen, trots de sviktande resultaten. Foto: Ronnie Rönnkvist

Räcker det med att lyfta powerplay och boxplay för att ni ska undvika kval eller vad måste bli bättre?

— Jag skulle säga att det är just ”special teams”. Det är vad som ploppar upp just nu i alla fall och som vi behöver spetsa till.

— Det är många tajta matcher där ute och i många av dom vinner vi i spelet fem mot fem, men förlorar ”special teams” matchen i matchen. Då har vi också gått förlorande ur många av dom matcherna. Där är främst dom delarna som blir viktiga nu mot slutet, avslutar Mattias Tedenby.

